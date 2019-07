Alergias frecuentes en perros y gatos

Al igual que en los seres humanos, perros y gatos son delicados a determinados agentes que producen alergias.

Por: Gabriel García - médico veterinario @NoSoyEseGabo



Con el término alergia se conoce a la reacción que desarrolla el sistema inmunológico de un individuo o mascota como respuesta a un elemento del ambiente o la dieta, como, por ejemplo, plantas, polen, polvo, alimentos, parásitos, entre otros.



Los agentes causantes se denominan alérgenos y son considerados por el organismo como extraños y peligrosos, y ante ellos reacciona para protegerse de la potencial amenaza.



La respuesta depende de cada individuo, de la vía y del tiempo de exposición. Las respuestas más comunes pueden variar desde un simple estornudo, secreción nasal u ocular, inquietud, comezón, alopecia, hasta enrojecimiento e inflamación de la piel; aunque en algunos casos la respuesta es exagerada y puede comprometer la vida al cerrar las vías aéreas de los animales.



Si bien el tratamiento de estas patologías es relativamente fácil, la efectividad depende de una detección temprana.



Principales alergias en perros y gatos

​

La parte más difícil en el caso de las alergias es identificar el factor causante, ya que a diario perros y gatos se ven expuestos a diferentes alérgenos; debido a esto, cuando aparecen los primeros síntomas es importante hacer una bitácora que permita identificar claramente los hábitos y las actividades que se hicieron en el día, como administración de medicinas, baños, paseos, cambio de dieta, etc.



Parásitos: la saliva de pulgas y garrapatas es una sustancia altamente irritante que contiene diferentes enzimas que inducen en perros y gatos una reacción de hipersensibilidad. Cuando ellas pican al animal, inyectan su saliva en la herida y así evitan que la sangre se coagule, facilitando la alimentación. El animal afectado presentará inquietud, enrojecimiento, comezón, lo que lleva a excesivo rascado y lamido, llegando, incluso, a autolesionarse.



Además, se puede observar engrosamiento de la piel y se pueden producir infecciones secundarias por hemoparásitos. Las lesiones se pueden presentar en la base de la cola (en perros) o en todo el dorso (en gatos).



Dermatitis alérgica: también llamada atopia, es un tipo frecuente de enfermedad dermatológica que se produce por ácaros o polen (en perros) o por la dieta (en gatos). Tiene un alto componente hereditario, siendo los dálmatas y terrier las razas más propensas a presentarla. Las lesiones se observan en la base de la cola, las patas y en las axilas.

Bronquitis alérgica: es una enfermedad respiratoria frecuente en perros, mas no en gatos. Su causa es principalmente la inhalación de polen, ácaros o semillas, y genera irritación de las vías aéreas produciendo secreción nasal, tos seca, dificultad respiratoria e intolerancia al ejercicio.



Asma bronquial: enfermedad respiratoria, que se observa solo en gatos, debida a los ácaros, el pasto o el frío. Las principales manifestaciones son producción excesiva de moco, dificultad respiratoria, tos y silbidos al respirar.



Tratamiento

​

El tratamiento dependerá principalmente del alérgeno, por ello es muy importante consultar con el médico veterinario a tiempo, esto evitará molestias en la mascota y también autolesiones por rascado o lamido.

Dependiendo del agente, el tratamiento y la intensidad del mismo cambiarán desde un baño con champú especial hipoalergénico hasta medicación antiinflamatoria e inmunosupresora.



¿Mascotas alérgicas a los dueños?



Directamente no se pueden generar alergias por contacto entre mascotas y humanos; sin embargo, productos de uso diario como jabones o perfumes, el humo del cigarrillo o ambientes llenos de ácaros, polvo o esmog sí pueden generarles alergia a nuestros animales de compañía.¿Dueños alérgicos a las mascotas?

​

Al igual que se pueden generar alergias al polvo, comidas, polen entre otros, el pelo de perros y gatos también pueden convertirse en posibles alérgenos.

Lo ideal es que desde edades tempranas en casa exista una mascota para ayudar a fortalecer el sistema inmune de las personas, y también tener unas adecuadas medidas de higiene.



Gabriel García - médico veterinario @NoSoyEseGabo