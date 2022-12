La influencer Aida Victoria Merlano, al parecer, ya no tiene nada con el también influenciador Yeferson Cossio, con quien tuvo una relación sentimental hace unos meses.



Por lo menos, eso es lo da a entender Merlano en una historia que publicó la cuenta de Instagram Rechismes, la cual se identifica como una "página de Entretenimiento con contenido rápido y veraz".

"No, no extraño a ningún exnovio. A mi me dicen Ariana Grande. Thank you, next", dice Merlano en la historia de Rechismes en la mencionada red social.



La hija de la excongresista Aida Merlano citó la canción Thank you, next, de la cantante estadounidense Ariana Grande.

Cabe recordar que Merlano y Cossio generaron polémica en redes sociales a comienzos de este año, cuando aparecieron juntos en un video dándose muestras de cariño y compartiendo caricias.

https://www.instagram.com/reel/CmZfjZODM8w/?utm_source=ig_web_copy_link

Las imágenes de los dos influencers se difundieron como una bola de nieve y causaron una lluvia de críticas a los dos ya que en ese momento, Cossio no había anunciado su ruptura con Jenn Muriel, por lo que todos creyeron que se trataba de una infidelidad.

Aida Victoria Merlano. Foto: Instagram @laaidamaria / @yefersoncossio / @westcol

Debido a los comentarios que provocó el video, Merlano y Cossio decidieron dar por terminado su romance, aunque ninguno de los dos se pronunció acerca del tema.



Sin embargo, Cossio aclaró que su largo noviazgo con Muriel había terminado y se encontraba soltero.



Pero la más criticada fue Aida Victoria por, supuestamente, haberse involucrado con un hombre que estaba en una relación.



En ese momento, la barranquillera se defendió de los señalamientos en sus redes sociales y dijo que quiso alejarse de las acusaciones.



“En el momento que yo decidí frenar las cosas, él me entendió. Era válido que yo no quisiera meterme en ese embrollo”, indicó Merlano en esa oportunidad.



Por su parte, Cossio se refirió el tema hace dos meses y manifestó que estaba arrepentido porque no era el momento correcto para salir con otras personas.



Fernando Umaña Mejía

TENDENCIAS El Tiempo

