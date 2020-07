Adopción virtual, una segunda oportunidad de vida

Entre el comienzo del aislamiento obligatorio y el mes de junio, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal ha recibido 5.096 solicitudes de bogotanos que están interesados en adoptar una mascota. Es decir, un 30 por ciento más de lo habitual en los dos últimos meses.

Una de estas solicitudes fue la de Javier Porras, administrador de empresas, y su esposa, Johanna Sánchez, contadora. Ellos decidieron comenzar un proceso de adopción al ver las constantes noticias al inicio del confinamiento sobre el abandono de animales.



“Vimos por redes sociales y en noticias cómo la gente abandonaba y maltrataba los perros, nos parecía algo muy dolorosos”, cuenta Javier. Viendo esta dura realidad y tras considerarlo con su familia, se dieron cuenta de que tenían la capacidad de darle un hogar a uno de estos animales en condiciones críticas. Así comenzó la búsqueda.



Investigaron y encontraron la iniciativa ‘Adopciones animales de compañía’, del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de adopción virtual, un programa que responde a la coyuntura actual llevando la mayoría de los procesos presenciales al mundo virtual.



“Entramos a la página y dimos con este perrito que tenía la cara más tierna; no miramos raza, solo queríamos ayudar con la causa”, afirma Javier contando la primera vez que vio a Coraje, un perro de raza pitbull de aproximadamente 5 años.



Este perro llevaba dos años en el albergue del Instituto y se lo consideraba un figurante; es decir, un perro que entrenaba perros de pelea. “Le colocaban un bozal y lo ponían a pelear con otros perros que estaban sin bozal, entonces venía muy lastimado”, cuenta Javier. Debido a esta experiencia, Coraje desarrolló miedo hacia los otros perros y personas. De ahí viene su nombre: del programa de televisión "Coraje, el perro cobarde".



Javier dice que su nombre describe muy bien todo lo que le tocó vivir, y por esa razón decidieron conservarlo. El proceso de adopción duró casi un mes y medio. Para Porras y su esposa fue un proceso largo, pero muy adecuado.



Cuando Coraje llegó a casa, creyeron que el proceso de adaptación sería difícil. El perrito los sorprendió gratamente. “Se adaptó muy rápido, y nos encariñamos con él enseguida. Es más el temor que la gente le tiene a la raza, pero es un perro supertierno. Ha sido una alegría inmensa”, dice Javier. La pareja ahora encuentra en su mascota una motivación para levantarse en las mañanas y estar activos.



Para las personas que están considerando adoptar, Javier aconseja que, si cuentan con las condiciones adecuadas, no duden en hacerlo. “Son animales que merecen una oportunidad de tener una vida digna. Adopten porque la felicidad y el amor que ellos le dan a uno no se comparan con nada”, dice.



Además, el programa de adopción superó sus expectativas. “Los filtros son exigentes, como debe ser. Se aseguran de a qué hogar va el animal y, además, hacen un seguimiento posterior”, dice la pareja, y agrega que todo el sistema está enfocado en el bienestar del animal.

Recomendaciones: antes de tomar la decisión

Alexánder Estepa, subdirector de Atención a la Fauna, afirma que a la fecha el programa de adopción ha entregado 212 perros y gatos en adopción y, aunque las solicitudes superan las 5.000, cada caso se revisa con el mayor cuidado. “No se trata de entregar todos los animales, sino de que al final del día esa relación humano-animal sea armoniosa”, afirma.



Todos los animales dispuestos pertenecen a los diferentes programas del instituto, en su mayoría son animales que han sido recuperados del programa de Urgencias Veterinarias y otros rescatados de situaciones de maltrato por la Unidad Anti-crueldad.



Estepa rescata que el instituto entrega los animales vacunados, desparasitados, esterilizados, y también identificados con un microchip. Además, siempre se hace a las nuevas familias la recomendación de continuar con el proceso del perro o gato con un médico veterinario.



También, explica que durante el proceso de adopción se evalúan tres aspectos centrales y fundamentales: el tiempo, el espacio y los recursos. “Bajo la situación actual, mucha gente manifiesta tener el tiempo suficiente, pero deben pensar seriamente si luego de superada la contingencia van a tener el mismo tiempo”, afirma.

Por esta razón, como consejo a las personas que quieran postularse y comenzar un proceso de adopción, Estepa indica que deben hacer una evaluación como familia y tener en cuenta:



- Es un compromiso que es de por vida.



- Evalúen si tienen el tiempo. No se trata solo de sacarlo a pasear al parque, sino también de tener la disposición de continuar apoyando el proceso de recuperación que el animal inició en el instituto.



- Deben tener un presupuesto familiar en el que consideren la compra de artículos básicos, como comida y juguetes, pero también la aplicación de vacunas y todo el proceso sanitario que requiere el animal.



- Consideren el espacio que tienen en su hogar con el tamaño y las necesidades del animal que deseen adoptar.



- Por último, no se dejen llevar por el impulso, pues es un ser vivo y sintiente que demanda cariño, tiempo y atención.Si esta interesado en darle un hogar a una mascota en necesidad, haga click aquí.