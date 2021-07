¿Cuáles son las horas recomendables para comer y tener una dieta saludable?

Una de las mayores preocupaciones de muchas personas es llevar una alimentación saludable, entre otras cosas, porque, como lo señalan estudios científicos, cuando esta es inapropiada puede contribuir al desarrollo de distintas enfermedades.



Además del tipo de alimentos que consumimos y la cantidad de estos, es importante tener en cuenta los horarios en los que comemos, con el fin de tener una dieta saludable y equilibrada.



Alicia Cleves, nutricionista y directora del Centro de Nutrición CINUMED, habló con EL TIEMPO y afirmó que “lo ideal es comer cada tres horas”. Es decir, no hay una hora exacta para cada comida, sin embargo, sí se recomienda no saltarse ninguna de las tres comidas principales (desayunos, almuerzo y cena).



Por otro lado, aunque la mayoría coincide en que no hay una hora exacta e inamovible, sí hay franjas de horario en las que expertos recomiendan consumir las tres comidas del día.



De igual manera, sugieren tener horarios fijos durante el transcurso de los días y no cambiar a diario la hora en que se ingieren los tres grandes platos habituales.



Desayuno

De acuerdo a lo destacado por la American Heart Association (AHA), en una publicación de la revista 'Circulation', el desayuno se debe consumir dentro de las 2 horas posteriores al despertar, generalmente entre las 5 y 10 de la mañana.



Aunque muchas personas se despiertan sin ganas de comer, lo recomendable es no dejarlo pasar ya que, según los expertos, es una de las comidas más importantes y omitirla puede generar mayor sensación de hambre durante el día.



El consejo es tomarse un tiempo después de despertarse (bañarse, arreglar la habitación, etc) antes de comer. Un vaso de agua también podría ayudar a despertar el apetito.



Es recomendable desayunar máximo dos horas después de despertarse. Foto: IStock

Almuerzo

Es evidente que la hora de almuerzo dependerá del horario en el que cada persona desayune y coma la 'merienda' de la mañana (recomendada tres horas después de la primera comida del día).



Sin embargo, la AHA sugiere no almorzar antes de la 1 p. m. ni después de las 3 p. m.. Esto último con el fin de no alterar la hora de la cena.



Expertos recomiendan almorzar entre la 1 p. m. y las 3 p. m. Foto: iStock

Cena

De acuerdo con Cleves, es recomendable cenar tres horas antes de acostarse a dormir, ya que de esta manera el cuerpo puede procesar mejor los alimentos y se pueden evitar problemas como el reflujo.



Cabe resaltar que las personas diabéticas deben “tener un refrigerio tres horas después de la cena para que no duren tanto tiempo sin comer”. Es decir que, si la cena fue a las 7 p. m., se debe comer nuevamente a la 10 p. m.



Por otro lado, Cleves indica que el plato de la cena “debe ser una porción pequeña y debe tener una proteína (puede ser animal o sencilla, como el queso), una porción de ensalada y un carbohidrato”.

Sugieren no consumir alimentos tres horas antes de irse a la cama. Foto: iStock

