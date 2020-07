8 ‘apps’ que ayudan a pensar positivo y a cuidar su mente

Tener pensamientos optimistas, relajarse todos los días, respirar mejor o reducir la ansiedad son hábitos que pueden adquirirse con la ayuda de aplicaciones que se bajan al celular y contribuyen a seguir rutinas fáciles y productivas.



En ningún caso estas apps reemplazan la consulta con un médico, pero sí son un gran soporte para quienes quieren vivir mejor su día a día.



La mayoría sirven tanto para iOS como para Android y ofrecen unos servicios básicos sin costo alguno y afiliaciones con muchas más opciones por un precio mensual. Existen muchísimas, la siguiente selección es una combinación de facilidad con pertinencia y variedad.

BREATH2RELAX



El único inconveniente que tiene esta aplicación es que solo está en inglés, pero es realmente completa y fácil de seguir no solo por los ejercicios que trae, sino también por las explicaciones y los contenidos educativos.



Explica de forma sencilla qué es el estrés, qué es la respiración abdominal y cómo activa la relajación, y ayuda a balancear las emociones; así, el cuerpo comienza a relajarse. También enseña cómo lograr esa respiración abdominal.



Estos contenidos están complementados con ejercicios de respiración que duran diferentes tiempos, y la persona puede escoger ver imágenes de bosques, del cosmos, de plantas, de flores o atardeceres mientras respira, así como música del océano, de agua cayendo, sonidos nueva era o música de piano.



La aplicación fue creada por el National Center of Telehealth and Technology de Estados Unidos (Centro Nacional de Telemedicina y Tecnología), especializado en el cuidado de la salud psicológica.

Está disponible para iOS y Android.



DAYLIO



Esta aplicación está hecha para crear y hacerles seguimiento al estado de ánimo y a actividades diarias como hacer ejercicio y comer sano. También promueve actividades que hacen sentir bien a la persona y la ayudan a ser positiva, como, por ejemplo, dar las gracias, meditar o hacer donaciones.

Tiene un costo mensual de 12.900 pesos.

Está en Android y iOS.

Calm

​

Es una aplicación muy conocida. Ofrece más de cien meditaciones guiadas para reducir la ansiedad, bajar el estrés y dormir mejor, entre muchas otras opciones. Las meditaciones varían en su tiempo de duración, en su tipo y en los efectos que producen.



Happy not perfect



Esta aplicación parte de las investigaciones que desmuestran que todas las personas tienen el poder para cambiar su mentalidad, su felicidad y sus estados de ánimo, por ello, les propone a los usuarios aprender sobre la relación entre su cerebro y sus emociones y a partir de allí les enseña las herramientas que les permiten realizar cambios positivos.



Ofrece más de 300 meditaciones para sentirse mejor, formas para fijarse metas, un diario de agradecimiento, ya que agradecer es muy importante para sentirse mejor, y también herramientas para fijarse retos. Además, el usuario les puede enviar a sus amigos mensajes ya definidos por la app para que se sientan bien.



Al igual que las otras aplicaciones mencionadas, tiene unos servicios básicos gratis y por un costo mensual de 39.990 se pueden acceder a todos.

El único inconveniente es que solo está disponible en inglés.



Happify



Esta aplicación ayudar a reducir el estrés y los pensamientos negativos.

Enseña hábitos basados en la ciencia que cambian la vida y desarrolla habilidades para una vida saludable, con actividades divertidas y juegos.



Además, tiene una comunidad por lo que el usuario puede participar en ella si quiere. También puede elegir trabajar en modo privado.



Para conocer a cada usuario, la aplicación formula preguntas al inicio y así le entrega resultados acordes con su manera de ser. Los creadores sostienen que el 86 por ciento de los usuarios habituales vieron mejoras en su felicidad en dos meses al usarla 3 o 4 veces por semana.

Está para Android y para iOS, y está en español.

Es gratis, pero se pueden acceder a niveles superiores pagando un costo mensual.



Insight timer

Ofrece opciones de meditación para bajar la ansiedad, aumentar la autoestima, dormir mejor, para comenzar el día, para agradecer, con afirmaciones positivas, en total son 45.000 meditaciones gratis.



Además, ofrece 400 cursos con conferencias y pódcast de expertos para manejar la ansiedad, el estrés y el sueño. Se puede acceder a estos con la membresía plus.

También tiene eventos en vivo de expertos en temas de bienestar y de aprender a vivir mejor y cuenta con una herramienta para las familias, pues tiene meditaciones para que los padres practiquen con los niños.

Está en Android y en iOS.



Headspace



Esta aplicación ofrece meditaciones para manejar el estrés, la ansiedad y para dormir, la diferencia con las demás mencionadas es que afirma que si la persona perdió su empleo por el coronavirus, puede tener acceso gratis a la aplicación por un año.

Cuesta 36.900 pesos el mes.



Morningpages



Esta aplicación solo está para iOS y parta del base de que escribir trae muchos beneficios y a partir de esto le propone al usuario escribir todos los días ya sea para conocer sus estados de ánimo, como ejercicio de escritura creativa, como desahogo para despejar la mente y otras opciones.



Hace un seguimiento diario, semanal o mensual de lo que se a escrito y mide el estado de ánimo de acuerdo con el número de palabras negativas o positivas que se utilicen en el texto.