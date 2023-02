España abrió la posibilidad a los extranjeros que tengan teletrabajo de ir a vivir allí. Esa opción es una realidad desde inicios de este año, cuando entró en vigencia la ley que permite dar la posibilidad a personas que teletrabajan para alguna compañía internacional para que puedan residir en España con la aprobación de una visa especial.

La denominada "visa de nómada digital" podrá ser renovada en un plazo máximo de cinco años después de su expedición.

A propósito de esas nuevas disposiciones del Gobierno español, la colombiana Natalia Marenco escribió, conforme a lo informado por Semana, 20 consejos para quienes están pensando en migrar al país europeo.



Marenco migró a España hace un año y ahora reside en Madrid. Estos son sus recomendaciones:



1. Haz bien las cuentas: Crea un presupuesto realista sobre los gastos que tendrás: alquileres, comida, transporte, diversión, servicios públicos, entre otros. Además, ten en cuenta todo el dinero que necesitas para cumplir con los requisitos de, por ejemplo, alquiler de apartamento.



2. Deja un poder amplio y suficiente en Colombia: A esa persona de confianza que te ayude a resolver temas bancarios, administrativos o demás. Esto se saca en una notaría y la persona autorizada puede sacar las vigencias cada vez que deba ayudarte con algo. No olvides avisar al banco que viajarás y cambiar las notificaciones de seguridad del banco, que no te lleguen al teléfono, sino al correo, así evitarás que te bloqueen la cuenta.



3. Trae todos tus certificados económicos: Ellos son la garantía para poder rentar un apartamento o habitación, y para evitar que te bloqueen tu recientemente abierta cuenta bancaria española. Sirven extractos y certificados bancarios, contrato de trabajo y última declaración de renta para demostrar de dónde viene el dinero que mueves en el país, y que tienes soporte para pagar tu vivienda.



4. Si viajas con tus hijos en edad escolar: Averigua el calendario escolar, y el proceso de admisiones para la educación pública y concertada. Además, debes traer las notas validadas por la Secretaría de Educación de tu ciudad, para que pueda ingresar al colegio al grado que corresponde sin problema.

5. Evita pagar por adelantado por apartamentos: hay muchos estafadores que piden pagos por adelantado para “reservar” el apartamento. Si vas a buscar un sitio para alquilar de corta estancia para tu llegada hazlo por páginas web oficiales (idealista, AirBNB, Booking.com) o con personas recomendadas.



6. Lleva contigo lo necesario: Y una de las formas de hacerlo eficientemente es priorizar la ropa de la estación a la que llegas. Si es invierno, el vestido de baño o las faldas cortas sobran. Si llegas en verano, botas y abrigos no los utilizarás. A medida que va avanzando el año, podrás ir comprando (hay buenas tiendas de segunda o descuentos) la ropa que necesites.

Al llegar

7. Empadronate: Apenas tengas tu lugar de residencia, debes asistir a las oficinas del ayuntamiento a empadronarse. Este paso es vital para demostrar el tiempo que has vivido en el país.



8. Sé turista en tu ciudad: En medio del caos y el estrés que puede llegar a convertirse la llegada, tomarse unos días para caminar, o ir a un museo (averigua por los días y horas de entradas gratuitas) te ayudarán a conectar con la que será tu nueva ciudad.



9. Saca tu identidad digital: Ella te ayudará a realizar trámites de forma muy sencilla en internet.



10. Escucha a tu cuerpo. Cuando migras, puedes enfermarte. Sea por el clima, por el agua, por los cambios. Es normal, no te preocupes, pero ten a la mano tu directorio médico del seguro que has contratado para pedir las citas cuando lo necesites.



11. Mídete en gastos los primeros meses: La llegada puede ser costosa, no hagas grandes gastos -como rentar un carro de largo plazo- sin antes saber cómo serán tus finanzas durante tu estancia en España.

La famosa Puerta de los Doce Apóstoles con la torre Miguelete, al fondo, son dos de las características más distintivas de la catedral de Valencia. Foto: Andrés Hurtado García

12. Busca grupos afines: Sea en redes sociales o por medio de amigos, para que comiences a construir círculo de amistades en tu nuevo lugar.



13. Saca tu tarjeta personalizada del Metro: Y ahorra viajando en el sistema de transporte público. El sistema de Madrid es uno de los mejores de Europa y Metro de Valencia funciona 24 horas, por citar 2 ejemplos.



14. Si decides tener carro propio: puedes conducir con tu pase colombiano durante 6 meses, sin embargo, debes cambiarlo para evitar multas de tránsito. Por convenio entre Colombia y España, no necesitas hacer el curso para realizar el canje de la licencia de conducción.

Manejo del dinero

15. Pagar con datáfono no tiene costo: Eso alivia los costos cuando necesitamos pagar algo con nuestro dinero en Colombia. Reciben pagos con tarjeta débito desde un euro en kioscos, taxis y hasta los buses.



16. Los cajeros no cobran lo mismo: algunos cajeros cobran entre 4 y 7 euros, otros el equivalente a $5.000 pesos colombianos. Identificar los más económicos ayuda a ahorrar.



17. Las licencias de aplicaciones de streaming y música son más baratas en Colombia: si puedes mantenerlas en tu país de origen, dado que el valor en euros puede ser mucho más elevado.



18. Libre competencia servicios públicos: si alquilas una vivienda, puedes elegir el operador de servicios de gas y electricidad, y cambiarte al que te ofrezca mejor tarifa y beneficios y así ahorrar dinero.



19. Ahorra en agua: en muchas ciudades de España hay fuentes de agua potable donde puedes rellenar tu termo de agua.



20. Investiga sobre temas tributarios: En España la Hacienda es extremadamente quisquillosa (que lo diga Shakira), es mejor tener claro si debes o no declarar impuestos, cuándo y cómo. Es mejor tener esa tranquilidad que pagar multas.



