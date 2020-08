100 años de ternura

Abrazar, besar, tomarse de las manos y cualquier demostración de ternura implica contacto físico; de ahí que los 99 años previos les resultaron más fáciles de celebrar la herencia de la marca, a la familia Tous, la que hizo de un destellante oso de peluche el emblema de la dulzura y de ésta, un valor universal.

(Le puede interesar: Las pasarelas de la moda colombiana se transforman).

Andrea Serna es la embajadora de la marca en Colombia. Foto: Tous

La misma firma española que estos días de pandemia pasa la más dura prueba en sus cien años de trayectoria, sin renunciar a la terneza que ha caracterizado al matriarcado del lujo accesible desde 1920, cuando Salvador Tous Blavi y su esposa Teresa Ponsa abrieron un taller de relojería que, en 1970, se enchapó en ternura y glamur desde la trastienda en donde Rosa Oriol, esposa del heredero del negocio familiar, Salvador Tous (hijo), abrió un pequeño espacio para ensamblar su pasión: las gemas y los metales finos.



Por supuesto, Alba, Laura, Marta y Rosa Tous Oriol (la tercera generación a cargo de la joyería familiar desde 1990) saben que siempre será más sencillo ser tierno en los momentos felices. Pero ¿en los difíciles? ¿en los tiempos de pandemia, en los que el contacto debe ser mínimo (aun, ninguno)? “Es cuando más se necesita ser tierno”, aseguran las hermanas, en manada, dispuestas a defender la casta.



“Sabemos que las formas más obvias de expresar el sentimiento que define a la casa implican contacto y cercanía. Pero la magia de la ternura está en que también la puedes dar y recibir en la distancia: un guiño, un ‘hola’ sacudiéndole la mano a tu vecino, llamando a decirle ‘buenos días’ a ese familiar con el que no hablas hace años, compartiendo tu conocimiento, inclusive agradeciéndole a tu perro por la salida al árbol del siempre o sonriendo aun si llevas una máscara encima”, agregan las auto denominadas especialistas en ternura. “Y aquí estamos, para ayudar”.

La sustentabilidad y el girlpower son transversales en Tous. El 85% de su oro es reciclado, y casi un 90% del capital humano son mujeres. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo celebrarán un siglo de ternura en tiempos de pandemia?

Rosa Tous Oriol: Acabamos de estrenar una colección creada para conmemorar estos 100 años de Tous compuesta por reinterpretaciones de nuestro oso y del resto de íconos de la marca, que ya está en la tienda online y en las boutiques físicas que hemos abierto en todo el mundo, siguiendo las pautas que las autoridades gubernamentales han marcado en cada país en los que la marca tiene presencia.



(Vea también: El giro de las pasarelas en las semanas de la moda)



¿Cómo ha sido la reapertura de las tiendas?

A medianos de mayo, Tous ya tenía abiertas unas 50 tiendas en seis países, y prevemos abrir 116 más en varios mercados en las próximas semanas y continuar abriendo el parque de tiendas en junio, si se mantiene la evolución actual de la pandemia. En Colombia tenemos cinco tiendas abiertas y estamos preparados para cuidar a nuestra gente y a nuestros clientes; seguiremos retomando operaciones en la medida que el Gobierno lo decrete.



Además de estrenar una colección en homenaje a los íconos de la casa ¿estos 100 años llegaron con reinvenciones técnicas impuestas por la emergencia de la Covid-19?



Indudablemente; además de asegurar las medidas básicas de limpieza y desinfección, la disposición de guantes, mascarillas y gel desinfectante para los clientes, así como equipos de protección individual para los equipos de ventas y la adaptación de los espacios para asegurar el aforo y la distancia de seguridad permitidas, desarrollamos en nuestros talleres otros elementos de seguridad para ir un paso más allá en la garantía de seguridad. Adaptamos nuestro sistema productivo para crear unos probadores de pendientes impresos en 3D que permitirán al cliente medirse las piezas sin manipularlas directamente.



Ustedes también volcaron su experticia técnica para apoyar a las autoridades sanitarias en la contingencia del nuevo coronavirus ¿Cómo lo hicieron?



A principios de abril, pusimos nuestra capacidad productiva a disposición del sistema sanitario español para frenar la expansión de la pandemia; adaptamos nuestras máquinas de impresión 3D a fin de producir componentes para los tubos de paso de oxígeno de las UCI’s, que ayudaron a paliar la falta de recursos en los hospitales. La impresión de estas piezas de polímeros, imprescindibles para unir o derivar los tubos por donde pasa el oxígeno, se puso en marcha en los talleres de Tous que reabrimos solo para tal fin.

A pesar de ser una época difícil para la humanidad y, sobre todo, para la industria ¿considera que la coyuntura es una oportunidad para el sector, en tanto los accesorios cobran el protagonismo en la nueva normalidad de trabajo desde casa y espacios de socialización acuñados a la pantalla del computador?

​

Las joyas y los accesorios en general complementan cualquier outfit y nos hacen sentir guapas y bien con nosotras mismas; y, sin lugar a dudas, vemos en este momento de tantos cambios una oportunidad para potenciar aún más el poder de las joyas que caben en el primer plano de la nueva ejecutiva ‘en remoto’.



Otro aspecto que retumbó estos meses fue el impacto de la moda en el ambiente, replanteando, aun, el número de temporadas ¿Cómo se unirán al nuevo zetigeist?



Hace tiempo le apostamos a la sostenibilidad mediante la restauración de nuestras joyas y accesorios, potenciando el uso del oro y la plata reciclados. Trabajamos con un sólo concepto creativo anual, desde donde se enfocan los cinco grandes momentos en la joyería repartidos durante el año, lanzando unas tres o cuatro líneas por momento, según la temporada.



Los medallones y la tradición de heredarlos de madres a hijas son transversales en Tous. ¿Le gusta que asocien a la marca al estilo mummy & me o twinning?



Creemos que regalar joyas hace feliz tanto a quien las regala como a quien las recibe y el hecho de que las joyas pasen de generación en generación y se restauren, nunca se tiren, nos ayuda a asociarnos al binomio madre-hija. El hecho de ser una marca familiar y que seamos cuatro hermanas refuerza esta asociación. Nos gusta estar presentes en los momentos más importantes de la vida de nuestros clientes, y sin duda, agradecer a una madre es uno de ellos.



Pero el oso no es el único emblema de la casa. La Rosa de Abril es otro referente estético de Tous. ¿Podría ser el ‘alter ego’ de su madre, Rosa Oriol?



Seguramente. Es una colección a la que mi madre le tiene mucho cariño que ha rediseñado desde hace más de 20 años, incluyendo nuevos materiales, gemas y acabados, pero sin dejar su ápice clásico que cautiva y la hace universal. Es la firma que ella utiliza en sus actuales colecciones, la gama de joyería más exclusiva de la casa, Rosa Oriol Atelier Tous.



¿Cómo se dio el relevo generacional de Tous, ahora en manos de usted y sus hermanas?



En 1990 nos incorporamos de forma paulatina al negocio familiar las cuatro hijas del matrimonio: Alba, Laura, Marta y yo, que colaboramos al impulso de la internacionalización de Tous, con la apertura de las primeras tiendas en Japón, EE.UU. y Alemania.



¿Cómo sigue pisando fuerte una firma de lujo, familiar, en pleno auge del fast fashion y de los conglomerados?



En 1990, descubrimos que la sociedad requería un lujo asequible y por ello democratizamos la joyería poniéndola al alcance de muchas mujeres que hoy nos agradecen que hayamos pensado en ellas. La fidelidad recíproca que mantenemos con nuestras clientas es esencial para entender sus necesidades.



¿Cómo ha sido el trabajo con Jennifer López, Gwyneth Paltrow, Emma Roberts y Eugenia Martínez de Irujo?



Las celebrities vinculadas a Tous tienen cualidades afines a la marca y por ello, nuestras clientas se identifican con ellas. De hecho, no es fácil encontrar una cara absolutamente global que sea conocida en todos los países en los que tenemos presencia, aunque estamos convencidos de que nuestra actual imagen, Emma Roberts, encaja con los valores de marca, especialmente, la ternura. Con Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, llevamos más de 20 años; ella tiene su propia colección para la firma.



¿Cuál es la pieza más vendida de Tous a nivel mundial?



Los aretes de perlas cultivadas de agua dulce con un pequeño oso Tous en el centro, tanto en plata de primera ley como en oro. Se trata de una pieza totalmente atemporal y clásica, aunque a la vez tiene ese componente tierno que tanto gusta a las verdaderas fans de la marca.



¿Y en Colombia?



Los aretes son nuestro best seller. Por ello, las dos colaboraciones que realizamos el año pasado en Colombia, la colección cápsula junto con Andrea Serna y con artesanos de Mompox y Artesanías de Colombia son mayoritariamente aretes.



¿Cómo surgió la idea de vincular nuestra filigrana momposina a su casa?



Quisimos hacer la colaboración con Artesanías de Colombia para poner en valor la artesanía local, mostrar nuestro compromiso con el arte y el oficio joyero en general, así como para ayudar a preservar la artesanía y promover su futuro. La técnica de la filigrana es acorde al estilo manual de la marca y, unida a nuestro icónico oso, la hace una colección muy especial.



¿Alguna otra técnica artesanal colombiana que la seduzca para el cumpleaños 100?



Estamos trabajando en otro proyecto hecho por y para Colombia, pero aún no podemos desvelar mucho más. Nos encantaría activar proyectos para colaborar con marcas locales. Por: Pilar Bolívar | Instagram y Twitter: @lavidaentenis | Fotografías: Cortesía Tous