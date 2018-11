10 datos que posiblemente no sabía de la cerveza

Es la bebida social por excelencia, capaz de reunir a amigos de todo el mundo, muchos de los mejores e inolvidables momentos de la vida han empezado con un simple sorbo de cerveza.



Aunque hace parte fundamental de la cultura, la cerveza tiene algunas características e historia que la hacen todavía más especial. A continuación, 10 cosas que posiblemente no conocía sobre la ‘pola’:



1. Es una de las bebidas más antiguas de la humanidad. Algunos estudios han demostrado que su origen se remonta hacia la antigua Mesopotamia hace más de 12 mil años.



2. Algunos libros de historia cuentan que durante la construcción de las pirámides de Egipto, los obreros recibían parte del pago en forma de cerveza. Esto los mantenía felices e impedía que se revelarán ante los faraones.



3. Aunque se le asocia normalmente con el consumo de alcohol, la cerveza es una de las bebidas más naturales que existe y con más bajo contenido de alcohol. Dentro de sus principales ingredientes se encuentran la cebada, el lúpulo y la levadura.



4. Michael Jackson era considerado la mayor autoridad para referirse a esta bebida. Sin este investigador inglés, la cerveza no hubiera alcanzado el estatus que hoy tienen en el mundo. Este primer Jackson, perdería su notoriedad con otro Jackson que se convertiría en el Rey del Pop.



5. Hacia 1814 se presentó el llamado tsunami de cerveza (1). Aunque no respondió directamente a un fenómeno natural, este hecho llevó a las calles londinenses más de un millón y medio de litros de cerveza, luego de la rotura de varios contenedores del preciado líquido. Al final, nueve personas murieron y dos edificios fueron demolidos. (2)



6. La cerveza es el tercer líquido más bebido en el mundo, el primer y segundo lugar lo ocupan el agua y el té.



7. Los habitantes de la antigua Babilonia se tomaban en serio la elaboración de la cerveza. Si algo salía mal con la bebida, el responsable de arruinarla tenía un castigo muy radical; era ahogado en su propio barril. (3)



8. República Checa es el país que más consume cerveza en el mundo. En el país europeo se bebe una media de 148 litros de cerveza por persona al año. En el ranking le siguen países como Austria, Alemania o Estonia. Increíblemente, Colombia no aparece en ninguno de los estudios realizados. (4, 4.1, 4.2)



9. Aunque el mito de la barriga cervecera es uno de los más extendidos, la cerveza es una de las bebidas menos calóricas con una media de 45 Kcal/100ml. Posiblemente lo que causa barriga son los malos hábitos.



10. Es una de las bebidas más libres que existen: libre de grasas, de colesterol, de cafeína, de nitratos, casi libre de azúcar.



Fuentes:

1. https://es.wikipedia.org/wiki/Inundaci%C3%B3n_de_cerveza_de_Londres

2. https://www.youtube.com/watch?v=-MeKBxrjHA4

3. http://brabantecervezas.com/curiosidades-cerveza/#

4. https://www.clarin.com/viajes/ranking-paises-cerveza-consumo_0_SJ5KoTuvQx.html

4.1https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_consumo_de_cerveza_por_persona

4.2 http://www.eluniversal.com.co/mundo/top-10-de-los-paises-que-mas-toman-cerveza-en-el-mundo-173442