Vacunación en Bogotá, estamos sobre el tiempo / Salud Urbana

Las actividades de vacunación hacen parte de la gestión del riesgo individual a cargo de las EPS y de gestión de riesgo colectivo a cargo de la Secretaría Distrital de Salud-SDS. La aplicación de las vacunas es responsabilidad tanto de las EPS como de la Secretaría de Salud de Bogotá a través de las 4 subredes. El 77% de la población Bogotana está afiliada al régimen contributivo, es el mayor % de población contributiva del país, por lo cual es clave el trabajo conjunto entre la SDS y las EPS incluyendo CAPITAL SALUD EPS -S.

La Alcaldía Mayor de Bogotá se propuso como meta en el Plan de Desarrollo: “A 2024 Lograr y mantener coberturas de vacunación iguales o mayores al 95% en los biológicos del PAI, incluida la varicela y realizar el estudio de inclusión de la vacuna contra el herpes zóster”. Sin embargo, debido a la pandemia se han acrecentado problemas en el desarrollo del Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI, que se hace necesario corregir ante el inicio pronto de la vacunación Covid 19.

Cumplimiento de Vacunación como coberturas de vacunación

En Bogotá al igual que el resto del país, la programación de coberturas de vacunación se hace usualmente con el histórico de personas a vacunar y no responde necesariamente a la población asignada por tipo de aseguramiento o al ASIS -Análisis de Situación de Salud y Calidad de Vida, que tiene un módulo de demografía. Esto es muy importante frente a la vacunación por Covid 19 ya que la lógica de planeación frente a la pandemia no es de metas históricas como se hace tradicionalmente en el PAI sino de población por tipo de vulnerabilidad tan como lo establece el Plan Nacional de Vacunación Covid-19.



La siguiente tabla muestra las coberturas de vacunación, en los tres grupos de edad, de menor de un año, un año y cinco años, en los últimos cuatro años. (Datos tomados de la Rendición de Cuentas año 2020 de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá). Se menciona la meta para cada biológico y luego de da el dato de % de cumplimiento, que la Secretaría de Salud de Bogotá asimila a cobertura, aunque como la misma tabla se dice que se trata más de cumplimientos de las metas programadas de personas a vacunar y no coberturas poblacionales.

La tabla también muestra como este cumplimiento de metas o “coberturas de vacunación” antes de la pandemia para las vacunas BCG, Pentavalente en menores de 1 años y Triple Viral en niños y niñas de 1 año ya venían inferiores al 95%. Los datos del año pandémico 2020 están parciales al mes de septiembre de 2020 pero muestran ya cumplimientos proporcionalmente más bajos.



La Secretaría Distrital de Salud reconoce en la Rendición de cuentas que la “Población objetivo del PAI de niños y niñas menores de 6 años, corresponde a la meta programática asignada por el MSPS cada año, la cual contiene los grupos de edad de menores de un año, de un año y de cinco años”, esto indica que la población a vacunar es asignada por el Ministerio de salud y no obedece estrictamente a un ejercicio de planeación de la demanda poblacional por momento vital y tipo de aseguramiento en el Distrito Capital. Como ya se mencionó frente a la vacuna Covid 19 no se puede seguir este esquema, es necesario identificar las poblaciones realmente existentes por tipo de vulnerabilidad.

Bajas Coberturas de vacunación

El Informe de Rendición de Cuentas también señala que para niños menores de 1 año “hay un comportamiento en cobertura diferente. Para las vacunas de triple viral, neumococo, varicela y hepatitis A, las coberturas se ubican por encima del 90% en los años de 2016 a 2019, y en 2016, 2017, 2019 se presenta coberturas por encima del 90% para triple viral. Varicela la cobertura va aumentando de manera gradual cada año, se inicia en el esquema en junio de 2015 y el mejor cumplimiento ha sido en 2016 y 2019, con el 94,1%”. Esto indica que las coberturas no han estado por encima del 95%. Lo recomendable desde la Salud Pública es que la cobertura de cualquier vacuna este por encima del 95%, ya que ningún biológico tiene eficacia del 100%, es decir a más personas vacunadas más protección poblacional y menos personas susceptibles. Esto aplica también para la vacuna Covid 19. El siguiente cuadro muestra según el Ministerio de Salud como deben ser los Indicadores de cumplimiento de metas anuales de vacunación:

Indicadores de cumplimiento. Foto: Ministerio de salud-Lineamientos PAI

En Bogotá, el cumplimiento de metas de vacunación del PAI en menores de 1 año no ha estado por encima del 95% en ningún biológico excepto BCG del recién nacido. El informe de Rendición de Cuentas también señala que para el año 2020: “En el grupo menor de un año, la cobertura acumulada con tercera dosis de pentavalente se observa que están inferiores al 89 %, situación que se debe al temor de los cuidadores de llevar a los menores a los puntos de atención y sumado a lo anterior las EAPB no han logrado dar cobertura con la estrategia extramural a los usuarios afiliados en marco de la pandemia COVID-19”.



Así mismo, la SDS menciona que “Frente a la estrategia Intramural en IPS: aunque se mantiene en la mayoría de las IPS, se identificó que después de marzo se presentó una disminución significativa de la asistencia de los menores a los puntos de vacunación debido al temor de los cuidadores de sacar los niños de casa debido a la pandemia COVID- 19 y sumado a lo anterior se presentó novedades de cierre temporal de IPS con atención servicio de vacunación debido a la priorización de IPS para la atención pacientes COVID-19”. Es decir, en el año 2020 disminuyó la asistencia de niños y niñas a la vacunación, lo cual puede está relacionado también con las barreras de acceso a las consultas de crecimiento y desarrollo y de niño-niña sanos, así como el cierre de IPS que prestaban vacunación, para dedicarlas a Covid 19.

Recomendaciones al PAI en Bogotá-Vacunación Covid 19

· Las ciudades como Bogotá deben tener su propio plan de vacunación contra Covid 19, adoptando y adaptando el Plan Nacional del Ministerio de Salud.



· El PAI distrital es un buen punto de partida, pero no será suficiente sin ajustes y una nueva arquitectura del mismo.



· Es necesario la coordinación conjunta secretarias de salud y EPS, la responsabilidad de la vacunación es de la red público privada. No se le puede cargar la vacunación solo a la red pública.



· Convocar el talento humano de las universidades, ONG y ciudadanía en general para generar una movilización social para lograr coberturas altas de vacunación contra el Covid 19.



· En el año 2010 llego la vacuna para influenza pandémica que dejo una secuela en ese entonces de 450 mortalidades en Bogotá y el mayor riesgo no fue la disponibilidad de vacuna, las personas no acudieron a la vacunación y hoy en día la cobertura de influenza es apenas del 20%.



· Se requiere desde ya una estrategia de comunicación, educación e información sobre vacuna contra el Covid 19 dirigida a los ciudadanos y a los trabajadores de la salud.



· El Plan Distrital de Vacunación de Bogotá debe incluir en su plan de acción la población vulnerable como migrantes venezolanos, la población víctima del conflicto que migra a Bogotá y población con nivel socioeconómico bajo.



· Estamos pendientes de que la SDS convoque a todos los actores académicos, sociales y ciudadanos para construir el plan de acción sobre vacuna contra el Covid 19, ya estamos en mora.



LUIS JORGE HERNÁNDEZ

PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES