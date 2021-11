Cuñada de señalado narcocaballista, libre pero sigue vinculada al proceso

Después de un aplazamiento de 6 días, el pasado jueves 4 de noviembre a las 8 de la mañana, se reinició la audiencia de imputación de cargos contra Yésica Herrera Díaz por el presunto delito de lavado de activos.



Luego de su captura, el 29 de octubre pasado, en plena vía pública del barrio Álamos, de Pereira, la Fiscalía sustentó la solicitud de medida de aseguramiento afirmando que Herrera estuvo casada con Óscar Tarazona, señalado piloto de la mafia. Y aunque se trató de una audiencia abreviada, la juez accedió a concederle una semana a la defensa para plantear sus alegartos.

Yésica Herrera Díaz, excandidata a la Asamblea del Meta, mencionada en el expediente. Foto: Archivo particular

Según la Fiscalía, el esposo de Herrera, antes de ser asesinado, trabajó como piloto para los carteles de Helmer ‘Pacho’ Herera y alias Jabón.



Además, es el hermano de Néstor Tarazona, un caballista, capturado en agosto pasado por los delitos de enriquecimiento ilícito.



Este último aparece en archivos de agencias antidrogas de Estados Unidos con un enlace clave de Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán y del cartel de Jalisco Nueva Generación, para traficar cocaína desde Colombia.



En el caso especifico de Herrera, el Fiscal 24 de la Unidad Especializada de Lavado de Activos, Juan Ignacio Palacio, aseguró que la procesada tenía conocimiento de las labores de su esposo y que hubo un crecimiento de su patrimonio de manera injustificada.



Para el fiscal del caso, Herrera no pudo justificar el incremento patrimonial que incluye movimientos y depósitos por más de 6.000 millones de pesos, compra de cerca de una veintena de vehículo y 30 predios en el lapso investigado.



También se mencionaron dos lujosas casas en Villavicencio, la hacienda Yomaira, donde en algún tiempo funcionó una pista clandestina y un laboratorio de procesamiento de coca, además un megalote en El Cairo (Meta).

No aceptó cargos

Yésica Herrera Díaz durante la audiencia. Foto: EL TIEMPO

Sin embargo, Yésica Herrera Díaz no aceptó cargos y su defensa -en cabeza del abogado Wilderman Tascón- argumentó durante la audiencia del jueves que no existían elementos de juicio para que permaneciera detenida.



La juez quinta de control de garantías de la ciudad de Pereira negó la solicitud de medida de aseguramiento para excandidata a la Asamblea Departamental del Meta (2015) argumentando que no se encontraron elementos para que permaneciera en un centro carcelario.



Sin embargo, continúa vinculada a la investigación.



