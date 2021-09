La cuñada de Tarazona, el señalado caballista de la mafia

El llanero Néstor Tarazona Enciso regresó discretamente a Colombia, el 28 de diciembre de 2015, después de pagar su segunda condena por narcotráfico en Estados Unidos, y se mimetizó en el selecto gremio de los caballistas de paso fino.



En federaciones equinas aún aparece como comercializador de embriones de yeguas élite, como ‘María Puñales’ y ‘Aventurera’. Pero en agencias federales, Tarazona, de 56 años, figura como un mafioso reincidente que llegó a ser enlace clave de Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán y del cartel de Jalisco Nueva Generación, para traficar cocaína desde Colombia.

Con ese prontuario, Tarazona se radicó en Pereira en donde optó por pasarles a allegados el legado de su viejo criadero Las Cabañas, con el que ahora cosechan triunfos con ejemplares como ‘Cantador’ y ‘Trillador’.



Pero el 3 de julio de 2018, a las 2 de la tarde, su suerte judicial cambió. Ese día, un informante empezó a entregar datos relevantes que, después de tres años de investigaciones contables y societarias, le permitieron a la fiscalía 24 contra el lavado de activos y a la Dijín descubrir un holding de empresas del caballista, que vinculan a sus actividades en el narcotráfico.

Daniel Rendón Herrera. Foto: Milton Díaz/ EL TIEMPO

Por eso, el sábado 28 de agosto, en un retén cerca a Pereira, Tarazona fue capturado y ahora deberá responder por el lavado de cerca de 2.800 millones de pesos y un incremento patrimonial por 4.000 millones más.



La Fiscalía estableció que, de palabra y en papeles, adquirió un puñado de lujosos bienes y haciendas, una de las cuales terminó siendo entregada por el narcoparamilitar Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, para resarcir a las víctimas del Bloque Centauros de las autodefensas.



La cuñada

Yésica Herrera Díaz, excandidata a la Asamblea del Meta, mencionada en el expediente. Foto: Archivo particular

Este diario tuvo acceso a información confidencial que se ventiló en las audiencias y estableció que el informante también concentró su relato en Óscar Iván Tarazona Enciso, hermano del caballista, y la esposa de este, Yésica María Herrera Díaz.



Este último nombre es muy conocido en círculos políticos del Meta. Se trata de una reconocida empresaria de San Martín, que fue candidata a la Asamblea departamental, por Cambio Radical, en donde aún milita, según le confirmaron a EL TIEMPO fuentes oficiales de esa colectividad.



Con un poco más de mil votos, Herrera se ‘quemó’ en las urnas, en 2015, el mismo año en el que su cuñado regresó de cumplir su segunda condena.

En efecto, el caballista ya había sido detenido en 1989, extraditado desde Honduras, en los 90, y recapturado en 2012, aunque él asegura que se entregó voluntariamente en Estados Unidos.



En ese lapso, su cuñada registró varios movimientos migratorios a Europa y la apertura de L’atelier Café, un exclusivo negocio en Bogotá, donde se presentaba como rentista de capital, la misma información que le ha dado a la Dian.



Según el expediente, la excandidata a la Asamblea se casó con Óscar Tarazona a finales de los 90. Y el informante asegura que este era una especie de piloto consentido de capos colombianos de la talla de Helmer ‘Pacho’ Herrera y Wílber Varela, alias Jabón.

Wilber Varela, alias 'Jabón'. Foto: Archivo

“Después de que Néstor le pagó un curso de piloto, Óscar se convirtió en hombre de confianza de ‘Pacho’ Herrera, del cual empezó a recibir obsequios de alto valor, incluida una casa en Cali y relojes de marca”, señaló el informante.



También entregó nombres y matrículas inmobiliarias de varias haciendas, incluida Yomaira, en donde se encontró una pista clandestina y un laboratorio de procesamiento de coca. ¿Qué pasó con su narcofortuna? Aún nadie lo sabe.



El 15 de octubre de 2003, a las 5:30 de la mañana, el piloto fue hallado muerto en un paraje en la vía que conduce de Alcalá a Quimbaya, Quindío. Tenía un impacto de bala en la frente y su cuello estaba rodeado con lazo de fibra y alambre. Según las investigaciones, su asesinato fue ordenado por alias Jabón.

¿Sin defensa?

El Consejo Nacional Electoral citó a Yesica Herrera Diaz, en 2018, por no reportar informes de ingresos y gastos de su campaña. Foto: El Tiempo

Tras el crimen, el caballista siguió desarrollando actividades en Risaralda, mientras que el Consejo Nacional Electoral citó a la viuda, en 2018, por no reportar informes de ingresos y gastos de su fallida campaña.



En Cambio Radical dijeron que no sabían qué había pasado con esa indagación. Y una allegada de la excandidata Herrera le aseguró a este diario, vía WhatsApp, que no se querían referir ni a la captura del caballista ni al pasado del piloto. Además, que por temas de salud Herrera no estaba en capacidad de responder.



Por su parte, el abogado que asistió a Néstor Tarazona en las audiencias de legalización de captura, medida de aseguramiento e imputación, señaló que no seguirá con el caso: “Solo puedo decir que el señor Tarazona no aceptó cargos”.



Además, allegados al caballista agregaron que este se encuentra buscando abogado porque la que tenía contratada, y a quien le pagó una fuerte suma de dinero, no quiso seguir acompañando su defensa.

