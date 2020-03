Ya arreglaron equipo del INS para las pruebas de coronavirus

El Instituto Nacional de Salud acaba de informar que el equipo que permite acelerar el número de diagnósticos del coronavirus entró de nuevo en funcionamiento.



Técnicos del instituto, con la colaboración del laboratorio Roche pudieron reparar el equipo.

@INSColombia informa que superó las dificultades técnicas. Gracias a Roche por su apoyo. Seguimos trabajando comprometidos con la salud pública de los colombianos. pic.twitter.com/7zpjFZgSbJ — Instituto Nacional de Salud (@INSColombia) March 28, 2020

El instituto explicó que la disminución en el número de casos confirmados en Colombia –que quedó en evidencia en el más reciente reporte– se debía a la dificultad técnica que la entidad busca superar.



Se trata de una falla en el equipo que ejecuta uno de los procesos de su laboratorio para diagnóstico.



“Es una máquina de extracción de ácido nucleico, fundamental para la realización de la prueba diagnóstica molecular del convid-19. Se encarga de preparar las muestras para pasar luego al proceso de diagnóstico en otras máquinas”, le dijeron fuentes autorizadas a EL TIEMPO.



Y explicaron que la máquina de extracción es de origen alemán.



EL TIEMPO estableció que un equipo de ingenieros del laboratorio Roche se trasladó a la sede del instituto y trabajó mancomunadamente en superar el impase.



En todo caso, el INS advirtió que no ha parado de procesar las pruebas y ha extendido su capacidad humana para dar solución a la contingencia que se registra.



No obstante, señaló que la máquina que presentaba fallas procesa 100 muestras en una hora y 15 minutos: “Ese mismo número de muestras manualmente no se hace ni en un día”.



Para superar la contingencia, el instituto empezó a evaluar otras alternativas.



“Dentro del plan que ya existía de crecimiento de la red de diagnóstico en Colombia, laboratorios de universidades podrían iniciar pronto la lectura de muestras, algunos de ellos están solo esperando que el Invima les libere los reactivos para empezar”, explicaron voceros del instituto.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET