¿Qué hacía el minjusticia en el partido de la Selección Colombia?

La Selección Colombia juega esta noche contra Chile y aún hay polémica por los invitados especiales que -a pesar de las restricciones sanitarias- asistieron al encuentro en el que derrotó a Venezuela 3-0, en el Metropolitano de Barranquilla.



Uno de ellos fue el recién posesionado Ministro de Justicia, Wilson Ruiz -y sus dos hijos-, quien ha optado por guardar silencio sobre el tema.



En un comunicado, la Federación aseguró que se cumplieron todos los protocolos de bioseguridad por el covid y que hubo un aforo inferior al autorizado.



EL TIEMPO estableció que Ruiz justifica su presencia en el Metropolitano en el hecho de que es miembro del Comité de Disciplina de la Federación, por parte de la Dimayor, desde hace un mes.



A eso se debió que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) lo llamara para extenderle acreditaciones para el partido.



Según allegados al Ministro, como sus hijos son jugadores de fútbol -uno juega en las divisiones inferiores del Unión Magdalena y otro en Seguros la Equidad-, pidió acreditación para los tres.

En la primera fecha de las eliminatorias a Catar 2022, Colombia le ganó 3-0 a Venezuela, mientras que Chile perdió contra Uruguay (2-1). Ambos van por todo. Foto: EL TIEMPO

'No hay incompatibilidad'

Ernesto Lucena, Ministro del Deporte, pidió investigar a la cúpula de la Fedefútbol. Foto: Prensa Ministerio de Deporte

Según fuentes cercanas al Ministro, antes de aceptar la cartera de Justicia, evaluó las posibles incompatibilidades y no encontró ninguna.



Además, aclaró que aún no les han repartido expedientes y que en caso de que le llegue el caso de la reventa de boletas, no lo aceptará por estar en manos de otras autoridades.

Vale la pena recordar que el propio ministro del Deporte, Ernesto Lucena, (compañero de gabinete de Wilson Ruiz) pidió que se investigara a la cúpula de la Fedefútbol por estos hechos.



En efecto, Lucena asegiró que los zares del fútbol podrían salir de sus puestos, debido al alcance penal de las investigaciones.



“Esto podría llegar a la suspensión y a un cambio de miembros del comité ejecutivo de la Federación. Ahí, por tratarse de acciones penales del Estado, nos tocaría hablar con FIFA para trabajar en una comisión temporal para retomar el accionar de la Federación”, dijo hace algunas semanas el ministro Lucena .



Y agregó: “Si van perdiendo la legitimidad lo mejor sería retirarse del cargo, pero tienen toda la posibilidad de defenderse y después volver si todo les sale bien”, enfatizó.



Por ahora, el expediente quedó en firme en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y ahora lo evalúan la Fiscalía y la justicia de Estados Unidos.



En efecto, tal como EL TIEMPO lo reveló en exclusiva, el superintendente Andrés Barreto confirmó la millonaria multa, por más de 18.000 millones de pesos contra la Federación, sus miembros y varios particulares.

