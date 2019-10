Los refuerzos que le llegaron de China al ganador en Cartagena

Según las cuentas oficiales de campaña, el nuevo alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, invirtió tan solo 45’375.000 pesos para derrotar a la clase política de la Heroica y convertirse en una de las grandes sorpresas electorales del domingo. Aunque él mismo reconoce que era un completo desconocido para la mitad de la ciudad –de la que se había ausentado por amenazas–, terminó obteniendo 113.627 votos.



Sus asesores admiten que el cartagenero Álvaro Enrique Royo Bárcenas, un arquitecto y músico, ayudó a inclinar la balanza a favor de Dau.

Tan solo le dio una donación de 4 millones de pesos y le ofreció alquilar una avioneta para lanzar volantes con su imagen en zonas populares, en donde no lo conocían. No hubo sobrevuelo, pero Royo le abrió espacio a Dau con medios de alcance nacional. “Además, le sugirió cosas para la campaña que surtieron efecto”, le dijo a este diario Silvia Amador, gerente de campaña del alcalde electo.



Amador no dio detalles, pero se sabe que Royo usó sus redes para divulgar las dos investigaciones que la Procuraduría le abrió a William García, a quien las encuestas daban como favorito.



De hecho, en la recta final se hablaba de convocar unas elecciones atípicas si García ganaba, ante la inminencia de que fuera suspendido por la Procuraduría ya electo. El tema obligó a García – apoyado por Cambio Radical, los liberales y hasta la ASI– a salir a desmentir irregularidades en torno a la venta de un megalote por el que se pagaron 8.663 millones de pesos.

¿Quién es Royo?

“Sin recursos, toda la apuesta se hace para capitalizar el voto de opinión. Y ese, teniendo en cuenta las 800.000 cédulas habilitadas para votar en Cartagena, hacen que este sea inalcanzable para los que compran votos (sic)”, dijo Royo en una columna digital de la revista Zetta en la que también impulsaba la candidatura de Dau.



Lo que llama la atención es que el alcalde electo y Royo aún no se conocen personalmente. Royo se trasladó a Xiamen en 2002, según dice, con tan solo 700 dólares. Antes de abrirse camino en la arquitectura, tocó en bares. Y en 2008 creó la empresa High Level.



Según él mismo le contó a un medio francés, ha trabajado en más de 20 proyectos, incluido el concurso de diseño de elementos urbanos de la Villa Olímpica de Pekín 2008.



EL TIEMPO estableció que también ha estado interesado en obras en Colombia. Según registros de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, participó en el concurso para la adaptación al cambio climático del barrio Boston de Cartagena. Sin embargo, no se pudo inscribir por no acreditar a tiempo la duración y objeto de su empresa. Hasta hace unos años también aparecía a su nombre una hamburguesería conocida como El Rancho. Acá cerró, pero abrió en China el restaurante La Habana.



El aporte en efectivo que Royo le hizo a la campaña no aparece registrado. Sin embargo, aún hay dos meses para entregar la contabilidad oficial de la campaña.

En lo que va hasta ahora consta que la mayoría de aportes fueron propios, y que siete personas le donaron a Dau 10’144.000 pesos.



En el listado aparece Felipe Soto Villegas, con un aporte de 5’064.000 pesos.

Además, Abraham Dau, con 3 millones; y, con un millón cada uno, Armando Arcila y Francisco Martín. Con sumas menores figuran Joaquín Morales, Lariza Consuegra Díaz y John León.

UNIDAD INVESTIGATIVA EL TIEMPO