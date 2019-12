Nueva ofensa a Colombia por cuenta del narcotráfico

Luego de la ofensa del presentador de Miss Universo Steve Harvey, quien aseguró que ''la gente del cartel" seguía molesta por su equivocación con la ganadora de 2015, el país volvió a ser blanco de comentarios negativos por cuenta del narcotráfico.



La cadena de almacenes Walmart de Canadá acaba de retirar del mercado su suéter que vincula al país con la coca.



En este se observa a un papá Noel sentado frente a una mesa con tres líneas blancas y una leyenda que dice: 'Deja que nieve'.



En la descripción se anota: 'Sabemos cómo es la nieve; es blanca, en polvo y la mejor nieve viene de Suramérica. Esas son malas noticias para el viejo y alegre San Nicolás quien vive en el lejano Polo Norte. Por esa razón a Santa le gusta disfrutar el momento cuando tiene un poco de nieve de calidad de Colombia".

La cadena emitió un comunicado ofreciendo disculpas y anunciando que retira el producto.



"Estos suéteres son ofertados por un vendedor externo en Walmart.ca, no representa los valores de Walmart y no tiene lugar en nuestro sitio web. Hemos eliminado estos productos del mercado. Pedimos disculpas por cualquier delito no intencionado que esto pueda haber causado", se lee en un comunicado, citado por el medio canadiense The Global News.(Lea también: Colombia exigirá a Walmart que indemnice al país por suéter ofensivo)

Steve Harvey aseguró que la 'gente del cartel' no lo había perdonado por la equivocación que tuvo al decir que la ganadora del certamen era la señorita Colombia. Foto: Valerie Macon. AFP

El año pasado, el Ejército destinó 400 hombres para erradicar manualmente 1.500 hectáreas de cultivos de coca solo en el sur de Bolívar. Foto: Ejército Nacional

Las dos ofensas contra Colombia coinciden con un informe de la Europol que indica que se han encontrado ya en varios países laboratorios de procesamiento de coca (incluidos Polonia y España) y narcosubmarinos con droga colombiana. Asimismo, han aumentado los embarques con el alcaloide.



"Es una herencia histórica, arraigada a nivel internacional, que viene de los años 90 y es por culpa del narcotráfico. Nocivamente se ve a Colombia solo como un productor de coca. Es un estigma que tampoco se puede desligar del aumento de los cultivos ilícitos y de las violencias que estos generan", le dijo a EL TIEMPO Álvaro Pretel, investigador de la Universidad del Valle.



Hace unos meses, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ratificó ese cálculo al señalar que “de cada 10 gramos de cocaína que se consumen en el mundo, siete son de productores locales (colombianos)”.



Sin embargo, ese promedio podría ser mayor debido a los picos de producción de coca que ha tenido Colombia por la suspensión de la fumigación con glifosato, los incentivos que se ofrecieron a cultivadores dentro del proceso de paz con las Farc y la aparición de nuevas estructuras dedicadas al narcotráfico, que coparon los espacios dejados por la exguerrilla.

Las cifras

Un reciente estudio de la Universidad de los Andes, llamado ‘El PIB de la cocaína 2005-2018: una estimación empírica’, arroja cifras preocupantes. Calcula que la economía de la cocaína tuvo un valor de 18,3 billones de pesos solo en 2018.



Eso implica que el dinero que la mafia irriga en la economía equivale al 1,88 por ciento del total del producto interno bruto (PIB), 2,6 veces más que lo que aporta el emblemático sector de los cafeteros.



Y si bien es un alivio el anuncio de que Colombia superó la meta fijada para este año de hectáreas erradicadas –era de 80.000 y logró mil más–, los narcocultivos no ceden en algunas regiones.



Según autoridades, la resiembra está entre un 35 y un 40 por ciento, y el consumo en Europa y Estados Unidos sigue creciendo de manera alarmante.



Pero reportes oficiales también indican que el consumo de droga en Europa y Estados Unidos siguen en aumento.





UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET