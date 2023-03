Una compañía, creada en Isla Caimán y domiciliada en el Reino Unido, es una de las pistas que sigue la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en la integración que la aerolínea Avianca insiste en hacer con Viva Air.



Fuentes del alto gobierno andan preguntando por el caso luego del caos que desató hace 48 horas la cancelación de decenas de vuelos de Viva Air en varios aeropuertos de Colombia y de otros países de América Latina. De hecho, tanto Perú como Colombia anunciaron investigaciones por los millonarios perjuicios.

Se indaga por qué Viva siguió vendiendo tiquetes a pesar de su situación.

Viva Air es enfática en que la cancelación de sus operaciones obedece a su crítica situación financiera y no a una presión para obligar a las autoridades colombiana a aprobar la fusión con Avianca.



Sin embargo, la SIC tiene evidencia de que, desde hace meses, ambas aerolíneas se habrían saltado normas para adelantar su integración.



EL TIEMPO tuvo acceso a documentos que rezan dentro del expediente y allí se señala que la integración empresarial se habría adelantado sin autorización de la Aeronáutica Civil.



Para algunos, por tratarse de un negocio entre privados, no era necesario. Pero otra cosa piensan los investigadores para los que es claro que se pudo afectar el llamado régimen de protección de la competencia.



Por eso, aunque Viva Air ha exigido que la Aerocivil se pronuncie sobre su situación y posible integración, la SIC es enfática en que esa Superintendencia "es la única autoridad competente para realizar investigaciones administrativas por la infracción de las normas que constituyen el régimen de protección de la competencia, incluyendo la infracción consistente en la materialización de una integración empresarial sin la previa autorización de la autoridad competente, independientemente de que se trate de una operación en el mercado aeronáutico".

El entramado societario

Francisco Lalinde, presidente de Viva.

Y la SIC ha ido más allá. Según investigadores, después de que Avianca adquirió los derechos económicos de Viva Air, se encontró una conexión directa con las compañías que adquirieron los derechos políticos de la aerolínea de bajo costo.



El rastreo del negocio se ha demorado porque los intervinientes son compañías constituidas en Isla Caimán, Panamá, Islas Man, Reino Unido y hasta Irlanda.



El primer hallazgo hace referencia a Investment Vehicle 1 Limited (IV1L). Se trata de un vehículo de inversión constituido bajo las leyes de Islas Caimán que actualmente está domiciliada en Reino Unido.



Según la SIC, su objeto es realizar cualquier actividad comercial, sin limitación, incluyendo la adquisición, tenencia y venta de acciones en otras sociedades, particularmente en los campos del transporte aéreo y actividades conexas o relacionadas con el transporte aéreo. IV1L actúa como holding de Avianca Group International Limited y de diversas aerolíneas multinacionales de América Latina que componen el “Grupo Avianca”.

Este es uno de los apartes de la investigación de la SIC sobre la integración entre Viva Air y Avianca.

Las coincidencias

IV1L adquirió la totalidad de las acciones de Viva Air, el 29 de abril de 2022, mediante un negocio jurídico que celebró con Viva Investments (constituida en Islas Man), Pangaea Three Acquisition Holdings I LTD (constituida en el Reino Unido) y Rexton (constituida en Panamá).



Después de la compra de derechos económicos de Viva Air por parte deIV1L se hizo una segunda transacción simultánea.



De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de Viva Air, el 29 de abril de 2022 se configuró una situación de control de las compañías Castlesouth Limited, sociedad domiciliada en Reino Unido.



De hecho, a través de un documento privado, fechado el 31 de mayo de 2022, inscrito en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño el 8 de junio de 2022, se declaró la

configuración de un grupo empresarial entre Castlesouth Limited, Viva Air y Viva Perú, que empezó a hacerse efectivo a partir del 29 de abril de 2022.



Y aunque, en papeles, Avianca no tendría injerencia en decisiones políticas de Viva Air (por haber comprado solo el paquete económico), las SIC estableció que Enrique Antonio Luna y Julio Luis Caballero, ejecutivos de Viva, fueron directores de Avianca Holdings S.A. meses atrás.



De hecho, ambos ocuparon sus cargos hasta diciembre de 2022, cuando la SIC elevó cargos a ambas aerolíneas por una supuesta fusión irregular.

Las mismas personas

"Desde el 8 de agosto de 2022, las mismas personas naturales vinculadas a Avianca, ejercen los derechos políticos y económicos sobre Viva Air", señala la SIC.



Y agrega: "En este caso existen evidencias que demostrarían que las tres personas naturales que tienen la calidad de socios y “Apoderados” de Castlesouth son quienes se encargan de ejercer los derechos políticos sobre Viva Air. Así mismo, que esas mismas personas son quienes ejercen los derechos políticos sobre Viva Latinamérica (actualmente REXTON)".



Y se recalca la relevancia del tema en que Viva Latinamérica sería la titular de los derechos económicos sobre Viva Air.



Tanto la Aerovicil como la SIC preparan nuevos pronunciamientos sobre el tema.

