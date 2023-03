Paralelo a la crisis que desató en el mercado aéreo de Colombia y de otros países el cese de operaciones de Viva Air, viene caminando una investigación por su integración con Avianca.



(Le invitamos a leer: La firma en Isla Caimán detrás del polémico negocio entre Avianca y Viva Air)



EL TIEMPO reveló en primicia los argumentos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para abrir pliego de cargos contra ambas aerolíneas por no pedir autorización a la Aerocivil.

Además, porque ejecutivos de las empresas que tienen los derechos políticos de Viva Air –West Castle Limited y Castlesouth– fueron directivos de la holdings de Avianca, que compró los derechos económicos de la aerolínea de bajo costo.

‘Ya rendimos descargos’

Voceros autorizados de Avianca le aseguraron a EL TIEMPO que, a mediados de enero pasado, rindieron los descargos ante la SIC, pidieron algunas pruebas e incluso pasaron una oferta para la terminación anticipada del proceso.



(Le podría interesar: ¿Quién está detrás de Viva Air, aerolínea que dejó plantados a sus viajeros?)

Facebook Twitter Linkedin

Situación actual de los pasajeros de Viva Air en el aeropuerto José María Córdova en Rionegro, durante el segundo día de la suspensión de operaciones. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /El Tiempo

Según explican, la resolución 10390 de 2015, emitida por la propia SIC, permite adquirir los derechos económicos de una compañía mientras se espera el visto bueno de la autoridad de control.



“Hicimos un análisis jurídico juicioso y para esa compra de derechos no requeríamos la autorización de la Aerocivil”, explicaron.



(Además: ‘Hay un grupo de Casa de Nariño en mi contra’: ministra saliente Isabel Urrutia)



Y agregaron que los exdirectivos de Avianca que aparecían en las firmas que ahora controlan los derechos políticos de Viva Air no fueron nombrados por ellos: Enrique Antonio Luna y Julio Luis Caballero.



“Se trata de miembros suplentes de la vieja honding de Avianca, nunca ejercieron y por ende no recibieron un peso. Y ya se retiraron”, señalaron.

¿Monopolio?

Facebook Twitter Linkedin

Aviones de la aerolínea Avianca en El Dorado.. Foto: EL TIEMPO

En cuanto a la posición dominante en el mercado que tendrían con esa integración, señalaron que no es a la SIC a la que le corresponde evaluar los efectos de la integración sino a la Aerocivil: “Hay una extralimitación de la SIC”.



(También: Las facturas que ha tenido que aclarar el gerente de la campaña Petro Presidente)



Y agregaron que tener mayor porcentaje del mercado, como pasa en otros países, no es anticompetitivo, siempre y cuando haya competencia y eficiencia: “La aviación es un negocio de economía de escala”.



Al respecto, agregaron que el supuesto monopolio de rutas domésticas se da porque Avianca va a aquellos destinos –como Ibagué y Villavicencio– a los que otras aerolíneas no viajan.

Presión para fusión

Facebook Twitter Linkedin

Sede de la Aerocivil. Foto: Archivo particular

En cuanto a las versiones de que la crisis de Viva Air está presionando a la Aerocivil a autorizar la integración con Avianca, calificaron de ridícula esa teoría.



(Le invitamos a leer: CNE abre indagación preliminar por cuentas de campaña Petro Presidente)



Y aseguran que, al no tener información política sobre Viva, se dieron cuenta de su difícil situación cuando empezó a dejar de pagar arriendos de aeronaves.



En todo caso, advirtieron que, si bien a Avianca no le corresponde responder por la crisis de Viva, si se aprueba la integración es normal que se compartan pasivos y deudas.

“Hacemos un llamado a la autoridad para que se resuelva el tema. La crisis de Viva Air se agrava con las horas y la próxima semana es posible que no haya nada que recuperar”, aseguraron.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Y puntualizaron que es irrelevante señalar que su holding fue constituida en Isla Caimán porque tiene como domicilio fiscal el Reino Unido.



Finalmente, sobre el anuncio del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, de intervenir el mercado aéreo para proteger a los usuarios, manifestaron que esperan que se respeten las normas jurídicas, el Estado de derecho y los derechos adquiridos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

U.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook