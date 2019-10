La sombra de Sinaloa, ex-Farc y bandas en los comicios regionales

Para sus cierres de campaña, los candidatos Diego Yatacué y Silvio Valencia tuvieron que echar mano de la Guardia Indígena de Toribío, Cauca, municipio que aspiran a gobernar.

A los dos candidatos les llegaron panfletos en los que se les advierte que tenían 12 horas para salir de la zona, so pena “de masacrarlos como animales”. Además, en una especie de ‘plan pistola’, ofrecían 10 millones de pesos por cada guardia indígena asesinado.



“Esos grupos se vienen identificando como cartel de Sinaloa y buscan controlar narcocultivos”, le dijo a EL TIEMPO Yatacué, candidato amenazado, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).



Eduar Dagua, del Consejo Regional Indígena en el pueblo Nasa, agrega que se sabe que las disidencias de las Farc son las proveedores de la mafia mexicana. Pero nadie ha podido saber quiénes son los hombres que rondan Toribío.

El mayor número de municipios en riesgo extremo está en Antioquia, Chocó y Bolívar (...) Los grupos ilegales están ligados a economías ilícitas que ayudarían a cualquier candidato

Pero lo que está pasando allí fue suficiente para que Toribío ingresara al listado de 17 municipios con mayor riesgo de seguridad, elaborado por el Ministerio de Defensa de cara a las elecciones. Allí figuran otros 97, con nivel de atención alto.



El origen de las amenazas es el mismo que aparece en un diagnóstico de la Defensoría del Pueblo: disidencias de las Farc, el Eln, las Autodefensas Gaitanistas y el Epl.



A esas estructuras se les suman grupos armados ilegales que surgieron tras la desmovilización de los ‘paras’ y bandas como ‘los Pelusos’ (en Norte de Santander); ‘los Puntilleros’y ‘la Constru’ (en Putumayo y Caquetá); y los ‘Pachenca’, en la Costa Caribe.



El mayor número de municipios en riesgo extremo están en Antioquia, Chocó y Bolívar, dice la Defensoría.



Pero, al igual que el mapa del Gobierno, también incluye el Magdalena Medio bolivarense, el Catatumbo y la frontera con Venezuela. Además, municipios en el nudo de Paramillo, la costa Pacífica nariñense y caucana, el piedemonte araucano y los Llanos del Yarí, Meta.

Amenazas y muertos

En este último departamento fue asesinado el jueves Alexánder Parra, compañero de la candidata del partido Farc al concejo de Mesetas, Luz Marina Giraldo. Un sicario lo acribilló dentro de un Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación (ETCR).



En Antioquia, su gobernación asegura que 85 candidatos a las diferentes corporaciones llegan hoy a las urnas amenazados, incluido Jhon Jairo Vásquez, aspirante al concejo de Caucasia por Cambio Radical, cuya casa fue baleada.



En Norte de Santander hay 48 aspirantes amenazados y un muerto: Bernardo Betancurt, el candidato a la alcaldía de Tibú por el Partido Conservador.



Las autoridades indagan si detrás de este crimen están las disidencias de las Farc e investigan los móviles de los asesinatos de seis candidatos más, incluida Karina García, aspirante a la alcaldía de Suárez, Cauca.



El orden público está tan agitado en la zona que una comisión (encabezada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez) llegó el jueves a inspeccionarla.

En ese extremo del país, el Eln es quien impone el terror y ya materializó sus amenazas con el secuestro del candidato liberal a la alcaldía del Alto Baudó (Chocó), Tulio Mosquera.



Esa guerrilla también ejerce influencia narcoterrorista en Arauca. De hecho, hace dos semanas, el expresidente Álvaro Uribe, el hombre más custodiado del país, tuvo que cambiar su itinerario proselitista en Arauca por riesgo de atentado.



En Corinto, Cauca, también se vive una incertidumbre similar. Hace poco más de un mes fue secuestrado Cristian García, hermano del alcalde Edward García, y ya acumulan cuatro atentados con motos bomba y 70 homicidios que autoridades atribuyen a ajuste de cuentas entre bandas criminales.

¿Violencia foránea?

Un funcionario de su alcaldía le dijo a EL TIEMPO que información de inteligencia del Ejército señala que allí hace presencia el cartel de Sinaloa, en combinación con las disidencias de las Farc. Pero dice que no han perturbado el tema electoral; por eso, les llama la atención que aparezcan en el listado de alerta extrema de la Defensoría.



Escépticos creen que es poco probable que hombres de este violento cartel mexicano, que hace 9 días doblegó a su Ejército en Culiacán y obligó a liberar al hijo del ‘Chapo’ Guzmán, estén en Colombia.



Pero la Fiscalía señala que si bien no han llegado sus escuadrones de la muerte, ya adquirieron narcocultivos y manejan laboratorios.



Del paradero del hermano del alcalde de Corinto no se sabe nada. Y solo el jueves, el Gaula liberó a Leonardo Moreno, asesor de la candidata liberal a la alcaldía de Jamundí, Marleny Muñoz, secuestrado por disidencias de las Farc.



Allí, el secretario de seguridad de la gobernación del Valle, Antonio García, dice que la comunidad habla de que hay mexicanos en la zona rural de Jamundí y que andan de a 15: “Se cree que trabajan de la mano con disidencias de las Farc”.



Y un informe en manos del Gobierno llama la atención sobre que decenas de mexicanos estén entrando a Colombia –ahora sin visa– para hacer turismo en regiones atípicas como Tumaco, Jamundí, Putumayo, Guaviare, Risaralda y Cauca.



Por ahora, de las más de 5.366 denuncias electorales recogidas a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), el 36 por ciento fue enviada a la Fiscalía y el 3 por ciento, a la Policía.



UNIDAD INVESTIGATIVA

U.INVESTIGATIVA@ELTIEMPO.COM

@UINVESTIGATIVAET