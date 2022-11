Imágenes inéditas de uno de los extranjeros más buscados por agentes del FBI están en poder de un ingeniero venezolano que vive en el norte de Bogotá desde hace al menos cinco años.



También tiene videos de tanques rusos que permanecen en una base militar en el estado de Guárico, centro de Venezuela, de aviones Sukhoi y de misiles antiaéreos ZU-23.

Según dice, son la evidencia de que por al menos cuatro años ejecutó labores de espionaje en su país siguiendo supuestas órdenes de un exmilitar colombiano.



EL TIEMPO tuvo acceso al dosier de Carlos, como se hace llamar para proteger su identidad, y este incluye nombres, cuentas bancarias, propiedades, tiquetes aéreos y celulares que, dice, le suministraron para ejecutar los trabajos en el vecino país, entre 2018 y 2021.



Esa misma información la entregó en una denuncia ante la Fiscalía, el 27 de julio pasado. Y, dice que también ha buscado dejarla en manos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien le notificó en octubre que esa investigación no es de su competencia.

También fueron fotografiados misiles almacenados dentro de la base militar Capitán Manuel Ríos en el estado Guárico. Foto: Foto: Suministrada

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que, ahora que se reactivaron las relaciones entre gobiernos, autoridades están interesadas en indagar la presunta participación de miembros de la Fuerza Pública colombiana en operativos en Venezuela.



Incluso, se están intentando desenterrar los archivos del liquidado DAS, que fue usado para seguimientos, interceptaciones y hasta perfilamientos a miembros de la izquierda, ahora en el poder.

¿De vendedor a espía?

En el caso del venezolano, este dice en la denuncia que es ingeniero de sistemas, pero que en Bogotá se tuvo que convertir en vendedor de comida rápida.



“Terminé tomando en arriendo un cuarto en la casa de un sargento segundo del Ejército colombiano que me contactó con uno de sus excompañeros. Este me dijo que necesitaba hacer unas verificaciones en Venezuela para un trabajo periodístico y que me iba a pagar bien”, asegura Carlos.



Y agrega que la primera misión era la de comprobar que un ciudadano de origen libanés con ciudadanía venezolana estuviera vivo y asentado en Isla Margarita.

Ali Zaki Jalil, buscado por el FBI. Foto: EL TIEMPO

Esta es una de las fotografías de Ali Zaki que el ingeniero venezolano asegura haber obtenido. Foto: Suministrada

“Me pidió buscar y tomar fotos de Ali Hage Zaki Jalil. Lo ubiqué, en 2018, en uno de los tres gastrobares que tiene allí y empecé a ganarme su confianza”, declaró.



El Ali Zaki del que habla es uno de los hombres más buscados por el FBI por tener información relevante de un atentado terrorista en Panamá, en 1994, a un avión en el que volaban empresario de la comunidad judía.



El FBI emitió una circular, en agosto de 2020, en donde solicita información sobre su paradero y revela las únicas fotos que se conocen de Zaki. Por eso, llama la atención que el denunciante aporte otras fotos del libanés, con su familia, en la playa y hasta en una oficina.



Según dice, las fotos hicieron parte del trabajo por el que le pagaron en Colombia. Y agrega que después se le pidió comprar una casa en Margarita, cerca de una torre de antena de telefonía, en donde instaló un router para interconectar redes de internet, que resultó ser un receptor de señales de celular. También aportó fotos del aparato.

Esta fotografía de Ali Zaki, es una de las pruebas que entregó el venezolano. Foto: Suministrada

'Me suena a chantaje'

Este es el router que supuestamente fue modificado para ser un receptor de señal de celular Foto: Foto: Suministrada

Dice que, en mayo de 2019, volvió a viajar, esta vez al estado Guárico, cerca de la población El Sombrero, donde queda la base militar Capitán Manuel Ríos: "Para ese momento ya me había dado cuenta de quién era Ali Zaki. Pero seguí adelante porque me alcanzaron a pagar 25.000 dólares”.



(Le puede interesar: La fortuna de Claudio Silva, exficha de la mafia, asesinado en Bogotá)



Y dice que tiene cómo probar que contactó a un militar venezolano para que tomara fotos y videos de tanques, misiles y aviones que operan desde esa base, bajo el mando de militares rusos.



¿Qué busca contando esta historia? ¿Es una estrategia para enlodar a la inteligencia colombiana?

El venezolano asegura en su denuncia que Ali Zaki lo contactó, a través de WhatsApp, en febrero de 2022, y le dijo que ya se había dado cuenta que lo había expuesto y que sabía dónde estaba.



Además de temer por su seguridad, manifiesta que lo único que quiere es saber para quién iba la información por la que supuestamente le pagaron.



De hecho, le dijo a la Fiscalía que se comunicó con agentes del FBI y de la DEA para que se indague el caso.



Este diario corroboró la existencia del supuesto reclutador, quien dijo no conocer al venezolano y que el tema le sonaba a “chantaje”. Además, que ya había recibido dos llamadas (una de ellas de una abogada del venezolano) en donde le preguntaban por lo mismo.



La denuncia del ingeniero fue radicada un mes antes de que la revista digital Raya revelara documentos de organismos de inteligencia colombianos que, según el medio, demuestran el espionaje a diplomáticos venezolanos y cubanos, a líderes de izquierda colombianos y a líderes sociales.

¿El retrovisor?

Carlos Manuel Pino García, ciudadano venezolano expulsado por Migración Colombia . Foto: Migración Colombia

En esa lista figura la senadora del Pacto Histórico Gloria Flórez, cuyo esposo (el venezolano Carlos Pino), fue expulsado de Colombia en diciembre de 2018. Migración Colombia señaló que ponía en riesgo la seguridad nacional. Pero, el 28 de octubre pasado, el presidente Gustavo Petro ordenó revocar esa decisión.



(Además: Cuerpo del empresario samario Carlos Dangond fue abandonado en Soacha)



Tras el cambio de gobierno también ha salido de nuevo a relucir la posible participación de colombianos en operativos en los que murieron en Venezuela los miembros de las disidencias de las Farc ‘Jesús Santrich’, ‘Romaña’ y ‘el Paisa’, así como el atentado a ‘Iván Márquez’.



Este diario le consultó al ministro de Defensa, Iván Velásquez, si conocía o había ordenado investigar esos episodios, pero al cierre de edición no había respondido.

Imagen que muestra dos camiones modelos KamAZ-4310 dentro de la base militar Capitán Manuel Ríos en el estado Guárico. Foto: Foto: Suministrada

Lo único que hay al respecto es la evidencia confidencial que fiscales de Estados Unidos entregaron sobre la muerte de 'Santrich', para que una juez federal decidiera, el pasado 10 de noviembre, cerrar el caso que se seguía en su contra.



En cuanto al venezolano, este asegura que si bien está buscando salir del país, quiere entregar la información que dice haber recogido en al menos cinco estados de Venezuela sobre vigilancia a astilleros, presencia rusa y hasta perfilamiento de ciudadanos chinos e iraníes.

