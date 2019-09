El video, en manos de EE. UU., que puso a temblar a ‘Márquez’

En la evidencia que fiscales de Estados Unidos analizaron para pedir en extradición al exguerrillero ‘Jesús Santrich’ por narcotráfico hay un breve video en el que aparece ‘Iván Márquez’.

Agentes federales le confirmaron a EL TIEMPO que este fue grabado en marzo de 2018, semanas después de que la Policía de Miami incautó los 5 millones de dólares con los que el cartel de Sinaloa le iba a pagar a Marlon Marín –sobrino y asistente de ‘Iván Márquez’– un cargamento de 10 toneladas de coca, en cuyo acopio y envío participó ‘Santrich’, según EE.UU. “Todo ese procedimiento fue controlado por la DEA”, dijeron fuentes federales.



En efecto, cuando un supuesto emisario de ‘Santrich’ y Marlon Marín aterrizó en el aeropuerto de Miami, un sujeto lo estaba esperando en una camioneta de vidrios polarizados.



En su interior había una tula con los 5 millones de dólares pactados por la coca, que el emisario se llevó junto con la camioneta.



“La entrega se efectuó luego de que el emisario exhibió el billete que ‘Santrich’ recibió del capo del cartel de Sinaloa, el 8 de febrero de 2018, cuando cerraron el trato en una casa en Modelia, en presencia de Marlon Marín”, aseguraron las mismas fuentes.



Pero según un informe reservado, para recuperar los 5 millones de dólares de la operación encubierta, la Policía de Miami detuvo la camioneta con el dinero.



Para que no sospecharan, se hizo un retén en la I-95 (la vía interestatal) y se le pidió al sujeto el permiso para tener vidrios polarizados.



Aunque el hombre dijo que la camioneta era de un amigo y que desconocía las normas locales, plata y vehículo quedaron retenidos.



Después del episodio, los agentes de la DEA controlaron una comunicación en la que alias ‘Marcos’ –el mensajero del cartel de Sinaloa que fue grabado negociando la coca con ‘Santrich’–, empezó a reclamar la mercancía que habían acordado y pagado.

El saludo

Y aquí parece encajar una llamada de Marlon Marín en la que le promete enviar un mensaje con el ‘jefe, jefe”.



“Bueno, ‘Marcos’, le envío un saludo cordial y le agradezco por lo que está haciendo por los muchachos”, se le escucha decir a ‘Iván Márquez’ en el video que EL TIEMPO revela.



En los doce audios de llamadas interceptadas a Marín y a otro de sus cómplices –Fabio Younes– salió a relucir la voz del emisario al que ambos llamaban ‘Marcos’.



Por eso, los investigadores no tienen dudan en que el mensaje del tío –hoy jefe de una banda de guerrilleros disidentes– iba para el mismo sujeto.



Las imágenes de ‘Iván Márquez’ enviándole el saludo a un ‘Marcos’ fueron grabadas en un salón en donde había un espejo en el que se alcanzan a ver reflejadas varias personas, una de ellas, presuntamente, Marlon Marín.



De hecho, EL TIEMPO estableció que los fiscales le preguntaron a Marín directamente por el video y por las otras personas que aparecen reflejadas en el espejo.



También se confirmó que el mensaje fue evaluado en la evidencia en el caso ‘Santrich’.



Pero los fiscales federales consideraron en su momento que no era lo suficientemente concluyente para encausar a ‘Iván Márquez’ dentro del mismo proceso por narcotráfico.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que Marlon Marín está colaborando con la justicia de Estados Unidos –a cambio de visas para sus familiares– y que ‘Iván Márquez’ estaba nervioso por lo que pudiera decir.

A nombre de ‘la familia’

Incluso, al sobrino del exguerrillero se le ha pedido que explique por qué decía que la venta de la droga la hacía a nombre de ‘la familia’.



Bajo ese mismo esquema de presión exigía porcentajes por tramitar millonarios proyectos productivos para la base de guerrilleros desmovilizados, que se financiaban con la plata de la paz donada por varios países amigos.



Fuentes en Colombia aseguraron que ni la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni la Fiscalía conocían la existencia del video con el breve y particular saludo.



Sin embargo, el ente acusador sí tenía conocimiento de que había existido al menos una comunicación entre ‘Iván Márquez’ y el cartel de Sinaloa.



¿Qué más sabe Marlon Marín sobre ‘Santrich’ y su tío?



La justicia colombiana no lo ha podido establecer porque no se ha logrado acceder a él para tomarle el testimonio.



Hace tan solo días, a través de una carta rogatoria enviada al Ministerio de Justicia, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema les expresó a las autoridades norteamericanas su “gran preocupación” porque aún no han podido escuchar a Marlon Marín dentro del caso que le sigue al ahora renegado ‘Jesús Santrich’.



UNIDAD INVESTIGATIVA

