El BMW E-90, plateado, en el que empezó a rodar desde junio del año pasado el entonces subteniente de la Policía Víctor Manuel Flechas Tenorio, comenzó a llamar la atención de sus compañeros de la institución.



(Lo invitamos a leer: Este es el historial del teniente capturado por presunto nexo con banda criminal)



Hay un video en redes del BMW, a alta velocidad, y fotos de una moto de alto cilindraje.

Facebook Twitter Linkedin

Desde hace 5 meses la indagación llevó a rastrear sus contactos y redes en donde posteaba carros de alta gama. Foto: Suministrada por autoridades

“Con un sueldo de menos de 3 millones 945 mil pesos mensuales, que empezó a recibir desde finales de 2021 —cuando fue ascendido a teniente por decreto presidencial— era difícil que se costeara ese tipo de lujos”, le aseguró a EL TIEMPO un investigador.



(Le puede interesar: El ‘Tren de Aragua’, la banda venezolana que azota la frontera)



Y agregó que, en septiembre de 2021, cuando ya era teniente y estaba asignado a uno de los CAI de la localidad de Kennedy, habría viajado a Cancún (México). También habría estado en Cartagena y en el Golfo de Morrosquillo.

¿Nexo con 3 homicidios?

Facebook Twitter Linkedin

Estos fueron algunos de los capturados, junto con el teniente Flechas, señalados miembros de la violenta banda criminal del 'Tren de Aragua'. Foto: Policía de Bogotá

Cuando todos creían que su carrera iba en ascenso, se filtró la noticia de que lo iban a capturar. Y así sucedió en un discreto operativo, el pasado 12 de octubre, en el que participó la Fiscalía y la propia Policía.



Ahora, se le acusa de recibir sobornos de bandas criminales, incluido el sanguinario ‘Tren de Aragua’.



(Además: Video del crimen en Bogotá de poderoso exsocio del capo 'el Loco' Barrera)



“Hay un concierto para delinquir para facilitar varios delitos, tráfico de estupefacientes, prostitución de menores, afectación a la propiedad privada, homicidios frente a la disputa territorial para el tráfico de drogas. Lo que se tiene es la utilización de la investidura para facilitar la comisión de estos delitos (…). Creemos que su participación fue vital”, señaló el comandante de la Policía, general Henry Sanabria.



Según el propio fiscal General, Francisco Barbosa, el oficial detenido habría recibido sobornos de entre el millón y los dos millones de pesos semanales. Se habla de que a cambio de plata, dejaba libres a peligrosos delincuentes y descuartizadores.

Video, audios y chats

Facebook Twitter Linkedin

Estos chats son algunas de las pruebas de la Fiscalía en contra del teniente Flechas. Foto: Archivo particular

Así lo demostraría un chat en el que uno de los miembros del ‘Tren de Aragua’ está negociando la libertad de un par de sus hombres.



Supuestamente, el teniente, al que le decían alias T, le envía una foto:



Jefe de la banda: El otro.

Alias T: Ese no.

Jefe de la banda: No, el otro. Mi jefe dice que el otro. ¿Cuánto quieren por el otro o por todos? Uno solo, no.

Alias T: La vieja también la voy a soltar.

Jefe de la banda: ¿Pero, cuánto?

Alias T: Cinco.



(También: La mafia está matando en Bogotá a 20 de una lista hecha en La Picota)



Las autoridades, que intervinieron 115 líneas telefónicas e infiltraron a un investigador, también obtuvieron audios y videos que, dicen, probarían la conducta delictiva del oficial.

Este es uno de los videos que enredan al teniente de la Policía Víctor Flechas por supuestos nexos con bandas criminales. El hombre que aparece subiendo a la patrulla, supuesto rival del 'Tren de Aragua', fue asesinado después por un sicario. https://t.co/WiKBLI7lA4 @ELTIEMPO pic.twitter.com/q7v3ywSlh0 — UinvestigativaET (@Uinvestigativa) October 16, 2022

Facebook Twitter Linkedin

El hombre tendría nexos con el Tren de Aragua Foto: Policía Nacional

En un video se observa cómo una patrulla de la Policía, con Flechas supuestamente abordo, llega a un lavadero de carros en el sector de El Amparo, sur de Bogotá. Allí, suben a un hombre que sería rival de una de las bandas criminales.



Luego, el mismo sujeto se ve durmiendo en un sofá en la calle cuando un sicario lo sorprende por la espalda y lo asesina.



(Además: El saqueo a los bienes de la mafia con los que se va a topar el gobierno Petro)



Además, un miembro de la banda criminal de el ’Tren de Aragua’, capturado, habría mencionado al oficial.

Este es otro de los videos que probaría nexos de bandas criminales con el teniente Flechas. Lo señalan de recibir sobornos. https://t.co/WiKBLIpuOc Un sicario asesina a un hombre que había sido detenido horas antes en un operativo. @ELTIEMPO pic.twitter.com/bbf96tMSWw — UinvestigativaET (@Uinvestigativa) October 16, 2022

Y en una interceptación en poder de las autoridades se escucha a un comerciante de Kennedy preguntándole a quien sería el oficial Flechas por un pago para que no le cierren un bar.

Audio teniente Flechas En este audio el teniente Flechas habla con un comerciante del cobro de una vacuna. El audio embebido no es soportado

Comerciante: Mi, teniente buenas noches.



Alias T: Aló. Entonces...



Comerciante: No mi teniente. Pues ahí le marqué a mi hermano y me dice que cuánto es que le debe.



Alias T: Uno.



(Lo invitamos a leer: Los datos desconocidos de Agamez, señalado asesino de joven en TransMilenio)



Comerciante: ¿Lo de una semana?



Alias T: No. Un millón.



Comerciante: Yo le voy a ser honesto, mi teniente. Es que ese güevón está bravo porque usted me selló la fonda teniendo todos los papeles (...).



Alias T: Vamos a ver quién se pone más bravo. Igual, yo sé cuáles son todos los negocios de él.

‘Inocente’



Facebook Twitter Linkedin

Desde hace 5 meses la indagación llevó a rastrear sus contactos y redes en donde posteaba carros de alta gama. Foto: Suministrada por autoridades

EL TIEMPO localizó a la pareja del teniente Flechas, pero se abstuvo de hablar.



Sin embargo, allegados al joven oficial, oriundo de Boyacá, insisten en que se trata de una equivocación. Según dicen, el único bien a su nombre es una oficina que heredó y que comparte con sus hermanos: “Su hoja de vida y conducta son impecables. Tiene un hogar lindo”.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Este fin de semana se terminarán de cumplir las audiencias de legalización de captura y solicitud de medida de aseguramiento. Pero las investigaciones dentro de la Policía no paran acá.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook