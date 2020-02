¿Quién es la mujer por la que anda preguntando la Vicepresidenta?

La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y la secretaria de Transparencia de la Presidencia, Beatriz Londoño, están preocupadas por la “escogencia aparentemente arbitraria y a dedo” de un contratista en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).



Así se lo hicieron saber en una carta –revelada el lunes por EL TIEMPO– a Felipe Lota, cabeza de esa entidad, adscrita al Ministerio de Transporte.

En efecto, conminaron a Lota a que explique cómo se eligió a la firma Praesidium S.A. S., a la cual se le encargó la campaña en medios para evitar la siniestralidad en el mes de diciembre de 2019, por un monto cercano a los 899 millones de pesos.



En Praesidium figura como socio fundador Carlos Escobar Marín, señalado por el periodista Daniel Coronell como parte de un grupo de tuiteros afectos al uribismo que enviaron polémicos mensajes contra políticos, periodistas y medios. Según Coronell, estuvo preso en Estados Unidos por estafa.



Además, la Vicepresidenta y la secretaria de Transparencia también piden que Lota establezca cuál es el rol de Lina Gutiérrez Vásquez en la agencia.

Así mismo, se le pidió señalar si “tiene conocimiento de si esta tuvo alguna clase de participación en el acercamiento de las partes, etapa precontractual, definición de algún elemento contractual” del contrato.



Gutiérrez es una comunicadora que ha trabajado en las carteras de Minas y del Trabajo.



Aparece vinculada a la Agencia Nacional de Seguridad Vial entre el 23 agosto de 2018 y el 15 enero de 2019, y entre el 16 enero de 2019 y el 15 de enero de 2020.



Sin embargo, en correos electrónicos aparecía supuestamente adscrita al despacho de la Ministra de Transporte. Por eso la vicepresidenta Ramírez pregunta por su rol.



Su nombre salió a relucir en una entrevista del periodista Gustavo Gómez con Felipe Lota, cuando se le preguntó qué participación pudo haber tenido la asesora de prensa en el proceso de acercamiento entre la agencia y los contratistas.



EL TIEMPO estableció que a la cartera de Transporte llegó información sobre su supuesta cercanía con Escobar.

En la carta, la 'Vice' pregunta directamente por el rol que cumple Lina Gutiérrez Vásquez, secretaria privada de la Ministra de Transporte. Foto: Archivo particular

Sobre el contrato para la campaña vial decembrina, en la agencia dijeron que el trámite se hizo apegado a la ley y que en los documentos y trámites figura José Raúl Ramírez Chavarro, representante legal de la fiema, y no Escobar.



Según explican, Ramírez envió un acta, tras la polémica, en la que manifestó que Escobar ya no hace parte accionaria de la empresa desde 2018.



Pero en los documentos que reposan en la Cámara de Comercio, consultados por reporteros de este diario, no está registrada la salida y sigue apareciendo como socio fundador.



El trámite más reciente registrado a nombre de esa firma data del 8 de junio de 2018 y es una "Mutación de Actividad".

Luis Felipe Lota, director Agencia Nacional de Seguridad Vial. Foto: Ministerio de Transporte

La Vicepresidenta recibirá las respuestas de Lota este miércoles. Sin embargo, la emisora Blu Radio publicó una carta en la que la agencia pide la suspensión del contrato, por 30 días, mientras “se realizan revisiones a las que haya lugar”.



Lota hizo saber el martes que estaba tramitando permisos para hablar con EL TIEMPO. Pero al cierre de esta edición no se había comunicado.



Aunque en declaraciones a medios manifestó haber conocido a Escobar en un evento en el que se encontraba la Ministra de Transporte, en su identidad hicieron saber que la verificación de todos los documentos del contrato los realizó una fiducia.



Unidad Investigativa

