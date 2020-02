La 'Vice' pide cuentas por contrato con firma ligada a exconvicto

El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Felipe Lota, recibió una carta de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y de la secretaria de Transparencia, Beatriz Londoño.



En el documento, de fecha 17 de febrero de 2020 y conocido en primicia por EL TIEMPO, se le pide que "establezca con claridad y justifique todo el proceso de contratación" de la firma que ejecutó la campaña en medios y redes para prevenir la accidentalidad en las vías, suscrito en diciembre de 2019.

"El no cumplimiento y mala práctica de los anteriores postulados, lesionan los principios de la función administrativa como la transparencia, la economía, la eficiencia y la moralidad y distrae los recursos destinados a la satisfacción de las necesidades de los colombianos. Esta dinámica, en síntesis, genera efectos negativos sobre la transparencia de los procesos de contratación del estado así como graves focos de corrupción", advierte la carta de la 'Vice'.



Por eso, le pide que explique la transparencia y legalidad del mismo y señale si se cumplió con los procedimientos de ley previstos en casos de contratación directa.



Al respecto, la 'Vice' recuerda que los procesos de contratación directa deben ser excepcionales y que la regla general deben ser los procedimientos con una amplia concurrencia de proponentes.



El contrato por el que se pregunta es el de la campaña 'En Navidad el mejor regalo es llegar a casa'. El monto del contrato fue de 899 millones de pesos y se entregó de manera directa.



Este fue suscrito con la firma Praesidium, de la que aparece como socio fundador Carlos Arturo Escobar Marín, quien fue señalado por el periodista Daniel Coronel (quien reveló el contrato) como uno de los miembros de un grupo de tuiteros afectos al uribismo que enviaron polémicos mensajes contra políticos, periodistas y medios de comunicación.



Según Coronell, Escobar estuvo preso en Estados Unidos por un caso de estafa y uso de tarjetas de crédito falsificadas. Además, cuestionó los resultados que tuvo la campaña.

Luis Felipe Lota, director Agencia Nacional de Seguridad Vial, que depende del Ministerio de Transporte. Foto: Ministerio de Transporte

Más explicaciones

Pero la carta de la 'Vice' y de la secretaria de Transparencia va más allá.



Pide que explique el rol de Lina Gutiérrez Vásquez en esa agencia y si tuvo participación en alguna de las etapas del contrato.



Fuentes del Ministerio de Transporte le manifestaron a EL TIEMPO que se indagan versiones sobre supuestos nexos de Gutiérrez -secretaria privada de la ministra de Transporte-, con Escobar.



Y aunque la carta no menciona ese punto, se pide que se explique por qué el periodista Gustavo Gómez ventiló ese nombre.



Además, se le solicita a Lota, en 15 preguntas, que exponga cuál es el régimen de contratación que aplica a la Agencia Nacional Vial; cuáles son los parámetros para

escoger la modalidad de contratación directa; y hasta que allegue el documento correspondiente junto con la constancia de aprobación del Consejo Directivo en torno a este caso específico.



Así mismo, que revele qué procesos de due diligence o constatación de las condiciones habilitantes, le realizó la Agencia Nacional Vial a los contratistas postulados para llevar a cabo la mencionada campaña de medios, incluida la sociedad Praesidium S.A.S y sus accionistas, entre otras preguntas clave.

En la carta, la 'Vice' pregunta directamente por el rol que cumple Lina Gutiérrez Vásquez, secretaria privada de la Ministra de Transporte. Foto: Archivo particular

¿Ya no es accionista?

Por su parte, en la Agencia Nacional de Seguridad Vial manifestaron que todo el trámite se hizo apegado a la ley y que en los documentos y trámites con la empresa contratada aparece el señor José Raúl Ramírez Chavarro, representante legal de la firma.



Según han explicado, una fiducia fue la encargada de la verificación de los documentos y del estudio, el cual resultó favorable.



Además, EL TIEMPO estableció que Ramírez envió un acta, tras la polémica, en la que manifestó que el señor Escobar ya no hace parte accionaria de la empresa desde 2018.



Sin embargo, en los documentos que reposan en la Cámara de Comercio de Bogotá, consultados por este diario, no está registrada dicha salida.



La Vicepresidenta recibirá las respuestas de Luis Felipe Lota este miércoles y las evaluará junto con la oficina de transparencia.



Lota hizo saber que estaba pidiendo autorización de la Ministra de Transporte para hablar con EL TIEMPO sobre la carta. Pero al cierre de esta edición no había respondido.



Esta es la carta de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y de Beatriz Londoño

