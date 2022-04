Cadáveres de decenas de víctimas de las Autodefensas pueden estar aún enterrados en algún rincón de ‘La Quince’. Así se conoce en el Urabá antioqueño al otrora centro de entrenamiento y operaciones del jefe paramilitar Vicente Castaño, asesinado por sus hombres en 2007.



Son cerca de 2.500 hectáreas de tierras fértiles, ubicadas en San Pedro de Urabá, en donde peritos de la Fiscalía han escarbado en busca de restos humanos. Pero autoridades creen que en la historia de esta hacienda hay oculto algo más.

Y la respuesta puede estar en el asesinato de Fernando Claros, en 2011, contador de Castaño; y en el supuesto secuestro exprés de la viuda del ‘para’, Alexandra Escobar, en 2017.



Además, en 35 mensajes de audio, enviados en noviembre de 2021, que dan fe de la guerra que se libra por esa tierra y por otros bienes de la herencia del tercero de la saga criminal de los Castaño.



EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo a esos mensajes de voz, que ya están en manos de la Fiscalía 310 especializada del Gaula Bogotá y hasta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Los 35 audios

Vicente Castaño, exjefe paramilitar, con uno de sus hijos. Foto: Archivo particular

Estos vienen acompañados de una denuncia de Juan Bautista Roldán, el hijo adoptivo de Vicente Castaño. Allí asegura que ‘La Quince’ fue la herencia que el ‘para’ le dejó a él y a su madre adoptiva, Alexandra Escobar.



Y agrega que el exparamilitar Jesús Ignacio Roldán, ‘Monoleche’, se las quiere arrebatar. Además, que este viene mintiéndole al Tribunal de Medellín, Sala de Justicia y Paz , en torno al control de esa propiedad.



El ‘Monoleche’ del que se habla es hermano de sangre de Roldán (el denunciante) y fue jefe de seguridad y lugarteniente de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. Tras purgar diez años y tres meses de cárcel, quedó libre en 2016.



“‘Mono’, vamos a refrescar la memoria. Empecemos con el principio cuando llamó a Alexandra a la cárcel y le quitó 300 hectáreas y le mandó a quitar otras 200. Que ahí empezó la pelea grande entre nosotros (…)”, dice en un audio un hombre al que se identifica como Juan Bautista Roldán (escuche eltiempo.com).

Jesús Ignacio Roldán, alias 'Monoleche', estuvo a punto de alcanzar la calle por cumplimiento de pena. Foto: Archivo / EL TIEMPO

"Refresquemos la memoria" En este audio se acusa a 'Monoleche' de haber secuestrado en la cárcel de Itaguí a Alexandra Escobar Pimienta. El audio embebido no es soportado

Informe de laboratorio de la extracción de los audios del celular de uno de los implicados. Foto: Archivo particular

Y en la denuncia, Roldán dice que ‘Monoleche’ retuvo por horas a la viuda de Castaño en su celda de la cárcel de Itagüí para que le diera parte de ‘La Quince’ a él y, otra parte, a Jesús Emiro Pereira, ‘Huevo de pisca’.



Este es concuñado de ‘Monoleche’ y fue condenado, en 2019, por el acceso carnal violento agravado, secuestro y tortura de la periodista Jineth Bedoya Lima. La Corte Suprema reactivó la sentencia en su contra el 25 de marzo pasado.



Crímenes y atentados

Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, uno de los más sanguinarios creadores de las Autodefensas. Foto: Archivo particular

“Ahora, Emiro (‘Huevo de pisca’) va allá, habla con cualquier h… y viene usted a montármela ahí. Yo voy a decir la verdad de todo, usted me persiguió, me echó a ‘la Oficina’, estábamos en guerra y yo tenía que defenderme, y me defendí”, se oye en otro aparte atribuido al hijo adoptivo de Castaño, quien niega haberse robado la herencia de su padre.



Y el rifirrafe entre hermanos sigue.



“¿Que me quedé con las cosas de Vicente? Fuera muy bueno. Vos que tenés esa información y me la recalcás, decile que nos llamen y nos sentamos con la Fiscalía, Justicia y Paz. Nos sentamos a reconstruir toda la historia, llamamos al ‘Alemán’, a Alexandra (…) Si no querés respetar lo que acordamos, sin problemas miro qué hago, organizo lo mío, ‘Mono’ y ya. Si esa va a ser mi tranquilidad, estoy dispuesto a olvidarme de eso y a ceder eso sin ningún problema”, señala, refiriéndose a la gran hacienda.



"¿Que me quedé con las cosas de Castaño?" En este mensaje de voz Juan Bautista niega haber heredado la fortuna de su padre adoptivo, Vicente Castaño. El audio embebido no es soportado

En otro audio se habla del crimen de Claros, el contador. En la denuncia se asegura que en la escena del crimen, la Fiscalía incautó cartas en las que ‘Monoleche’ habría amenazado al contador, dejando en evidencia su interés por los bienes.



En el informe del perito privado, que se encargó de bajar los audios de un iPhone 12 Pro Max, también se anexa la respuesta a esos señalamientos de quien sería ‘Monoleche’.

En esos apartes se escucha decir que es su hermano el que ha querido matarlo y quedarse con ‘La Quince’.



“Ahora, yendo donde este señor ‘Chiquitomalo’ a cuadrar que me maten con él, que porque te estaba robando la finca ‘La Quince’. El único que está robando es usted con Alexandra (…) Lo que hiciste con Mónica, asesinaste a Fernando Claros, lo citaste, no llegaste vos y llegaron los sicarios, me lo he aguantado (…)”.

Esta fue la denuncia que se interpuso en contra de alias Monoleche. Foto: Archivo particular

¿Cuentas al ‘clan’?

Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. Foto: Archivo particular

En ese mismo audio el hombre explica que si bien reclamó una parte de ‘La Quince’, se debía a una deuda, por 4.800 millones de pesos, que supuestamente Vicente Castaño tenía con él. Y añade que fue Juan Bautista, su hermano, quien habría planeado el atentado del que él fue víctima, en julio de 2020, en Montería.



Y aquí hay otro capítulo que va a resultar atractivo para las autoridades. En la denuncia, que ya tiene el Tribunal de Medellín, se señala que ‘los señores’ a los que se hace referencia son los cabecillas del ‘clan del golfo’, incluido ‘Chiquitomalo’.



“¿Cuándo le vuelvo atravesar palabra? El día que usted vaya, sea con el hijo mío o Emiro, y se siente con esos señores y les diga ante ellos: ‘hombre, yo me equivoqué, ‘el Mono’ no nos robó, no nos quitó nada; aquí el único que vino a hacer matar a ‘el Mono’ con mentiras, fui yo’. Que aclare las cosas, toda la m... que ha hablado de mí.



Lastimosamente ya ‘Sarley’, ni ‘Giovany’, ni a ‘Gavilán’ ni ‘Pablito’, ni a ‘Ramiro’, porque están muertos. Por lo menos a esos señores que están allá”, se escucha decir en la voz atribuida a ‘Monoleche’, mientras que su hermano niega cualquier nexo con el ‘clan del golfo’.

"¿Sabe cuándo le vuelvo a atravesar palabra a usted?" En este audio 'Monoleche' le pide a su medio hermano que hable con jefes del 'Clan del Golfo' para que no lo asesinen. El audio embebido no es soportado

Los otros nombres

Vicente Castaño. Foto: Archivo particular

También se habla de obras de arte de Vicente Castaño, de 15 mil cabezas de ganado y de carros que se habrían repartido sin que la justicia y las víctimas del paramilitarismo se enteraran.



EL TIEMPO se comunicó con el abogado de ‘Monoleche’, quien negó de plano los señalamientos contra su cliente. Y los atribuyó a una venganza. Además, negó nexos de su cliente con el ‘clan del golfo’ y con cualquier delito y aseguró que una vez sea notificado de la denuncia, tomarán las acciones legales (ver recuadro).



Ahora, las autoridades deberán establecer la autenticidad de los audios. Además, qué es cierto y qué no de lo que mencionan, que incluye supuestos favorecimientos de exmiembros de la Fiscalía, favores a poderosos políticos y un presunto nexo con un magistrado.



De esa investigación, que reabre el capítulo paramilitar en el país, dependerá el esclarecimiento de varios homicidios y de la suerte de la fortuna oculta de Vicente Castaño, incluida ‘La Quince’, que ahora está en un proceso de restitución para que regrese a sus primeros dueños: la familia Calonge.



Sin embargo, en la denuncia se asegura que hay un nexo entre ‘Monoleche’ y miembros de esa familia, que estarían articulando un nuevo intento por recuperar el ‘santuario’ del sanguinario Vicente Castaño, a través de una solicitud de demanda de restitución.



La investigación apenas comienza.

'Monoleche' reconoce que tomó tierras En este mensaje de voz, 'Monoleche' reconoce que tomó una parte de las tierras de Vicente Castaño por una supuesta deuda que este tenía con él. El audio embebido no es soportado

¿Qué dice la defensa de ‘Monoleche’?

'Monoleche' se desmovilizó de las Autodefensas en diciembre del 2004. Foto: Archivo EL TIEMPO

EL TIEMPO se comunicó con Germán Navarrete, abogado de ‘Monoleche’, y este aseguró que no han sido notificados de la denuncia. Pero explicó que es una “manipulación y una venganza” de la familia de Vicente Castaño.



Dice que es falso que ‘Monoleche’ sea el responsable del asesinato del contador. Por el contrario, señala que se conoció una denuncia en contra de Juan Bautista por ese homicidio: “A mi cliente lo investigaron por ese caso y la justicia lo absolvió (...) Todo esto es para que él (‘Monoleche’) pierda los beneficios de Justicia y Paz, por venganza. Estaban bravos porque Ignacio entregó las tierras a la justicia”, explica.



(Además: El señalado narcopadrino de varios políticos vuelve a La Picota)



Y agrega que desconoce la solicitud de restitución de ‘La Quince’. Pero advierte que Juan y Alexandra Escobar no pueden reclamarla porque fue arrebatada a la familia Calonge, en 1993. Y sobre los supuestos nexos de ‘Monoleche’ con el ‘clan del golfo’, los negó tajantemente: “Mi cliente ya no tiene vínculos con ningún negocio ilícito. Esperaremos la notificación de la denuncia para planear la defensa respectiva”, explica el penalista.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

