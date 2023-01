El próximo 5 de enero, el diputado venezolano Juan Guaidó, quien desde enero de 2019 se desempeñó como presidente interino de Venezuela, tendrá que rendir cuentas de sus cuatro años de gestión ante la Asamblea Nacional (Parlamento).



El informe deberá contener, entre otros puntos, el balance de la administración de los bienes que estuvieron a cargo de su mandato interino, lo que incluye el manejo que se le dio a la compañía Monómeros en Barranquilla y que ha estado rodeada de denuncias de corrupción.

Bajo la consigna “cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, Guaidó asumió el gobierno transitorio ante la ilegitimidad de Nicolás Maduro. Pero a lo largo del camino fue cuestionado por la misma oposición debido a supuestos manejos opacos.

Esto desencadenó que, el pasado 30 de diciembre, 72 diputados votaran para eliminar “el gobierno interino”, mientras que 23 lo rechazaron. A eso se le suma que 57 de los 60 países que apoyaron a Guaidó han decidido retirarle el respaldo, siendo el de Estados Unidos el que se mantiene con firmeza en la actualidad.

La planta de Monómeros Colombo Venezolano en Barranquilla volvería a manos del régimen de Nicolás Maduro. Foto: Cortesía Monómeros

Oro, dólares, acciones y donaciones

Además de los coletazos políticos del desmonte de la presidencia interina —que para algunos sectores es un triunfo para la dictadura—, uno de los grandes interrogantes tras el fin de la transición es en manos de quién quedará el manejo de los activos y las reservas de oro que el vecino país tiene en el extranjero y que estuvieron bajo el manejo de Guaidó.



Dentro de esos activos están las acciones de Citgo, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unido, avaluadas en más de 11.000 millones de dólares. Esta compañía tiene tres refinerías en los estados de Louisiana, Illinois y Texas, que juntas producen 740.000 barriles diarios.



También están los casi 11.000 millones de dólares en oro que se encuentran en las bóvedas del Banco de Inglaterra.

Venezuela sigue intentado recuperar el oro de las bodegas del Banco de Inglaterra. Foto: ELTIEMPO

Esas 31 toneladas de lingotes venezolanos ya produjo, a mediados de 2020, un choque entre el gobierno de Maduro y el Banco de Inglaterra, luego de que un tribunal le negara al régimen el acceso a esas reservas.



Al oro se suman las millonarias donaciones realizadas por organismos internacionales al país vecino y los casi 1,4 millones de dólares que se encuentran en el sistema de liquidación de activos de Euroclear. Sin mencionar otros activos bloqueados en el exterior que entre todos suman cerca de 30.000 millones de dólares.

Futuro incierto

Plenaria de la Asamblea Nacional venezolana. Foto: Yuri Cortez / AFP

El diputado por el partido venezolano Alianza al Bravo Pueblo, Richard Blanco, quien votó en contra de la eliminación del “gobierno interino”, considera que el futuro de los millonarios activos es incierto.



“Estos recursos quedan en manos inciertas. Espero que no terminen en las de Maduro, porque si es así este gobierno se va a eternizar en el poder. Ojalá y los países donde están esos recursos entiendan la importancia de la figura del interinato”, señaló el parlamentario.

Sin embargo, Tomás Guanipa, vicepresidente del partido Primero Justicia y diputado de la Asamblea Nacional, sostuvo que los activos “están protegidos no por la existencia de un gobierno interino, sino que lo están por órdenes ejecutivas de la administración de Estados Unidos”.



“Nosotros como partido, siempre estuvimos pendiente de los recursos en el extranjero. Creemos que rendir cuentas es lo más apropiado y la Asamblea ejercerá su labor de controlar lo que haya transcurrido en todo este tiempo”, dijo Guanipa.



El político aseguró que el parlamento tiene un mecanismo para poder controlar los activos y reservas de oro en el extranjero a través de una “comisión de protección de activos” que conforma y asume la Asamblea.



“Esa es la vía más adecuada que vemos para proteger estos activos, no para gerenciarlos sino con el fin de que no caigan en las manos del régimen de Maduro”, dijo el diputado quien destacó que este tema estará dentro de la agenda de negociación que la oposición tendrá con el Gobierno en México.

Citgo Petroleum Corp es filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Foto: Efe

¿Una tercería?

El abogado constitucionalista venezolano José Vicente Haro considera que el mejor camino es que esos activos y reservas sean administrados por organizaciones internacionales, un mecanismo que puede ser viable si la Asamblea lo aprueba.



“El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Confederación Andina de Fomento (CAF) o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU, deberían manejar esos recursos porque saben cómo hacerlos rentables”, explicó el jurista.



Según Haro esos recursos deben ser administrados por uno de estos organismos hasta tanto haya unas elecciones legítimas “que permitan el surgimiento de personas con la claridad para manejar los activos que son para atender las necesidades de los venezolanos”.

Los movimientos de Maduro

El temor en Venezuela es que, a expensas de las reuniones reservadas entre el gobierno Biden y el de Maduro —de cara a la crisis del petróleo por la invasión rusa a Ucrania—, este último logre echar mano de alguno de esos activos.



Se da por hecho que, tras la reactivación de relaciones con Colombia, Maduro entre a recuperar Monómeros en los próximos meses, convirtiéndose en el primer revés de desintegrado gobierno interino.



En este tablero entrará a jugar la postura que gobiernos europeos asuman de cara al fin de la era Guaidó.

¿Qué dice Guaidó?

En diálogo con La W radio, el propio Guaidó admitió que hay incertidumbre en torno a los activos de Venezuela en el exterior. Pero advirtió que cada caso es particular: "El caso del oro depende de un juicio".



También, manifestó que la decisión de hacerlo a un lado es política y no tiene "anclaje constitucional". Además, que al único que le interesa su cabeza es a Maduro, por lo cual teme por su seguridad.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

U.investigativaET

