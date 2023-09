El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, posó en varias fotografías al lado de Emmanuel Gazmey Santiago​, conocido en el mundo artístico como Anuel AA, cantante y compositor puertorriqueño​​ de trap latino y reguetón.



Las imágenes fueron tomadas en medio de una visita que el cantante hizo a Venezuela hace seis meses y en la que desató una polémica por haber entrado a la cárcel de Tocuyito, para compartir con Néstor Richardi, alias el Richardi, un ‘pran’ (líder criminal) reconocido del oriente del vecino país.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, se reunió con un grupo de músicos, artistas, cantantes, periodistas e investigadores de Venezuela.

A pesar de la cercanía del funcionario con el artista, ahora el fiscal anunció una cruzada en contra del reguetón al considerar que esta música “degrada brutalmente al género femenino” hasta “pulverizarlo a un punto tal en que estas personas (los cantantes) parecen odiar a sus madres y abuelas”.



“Hace un ataque infame a la mujer, con apología a la infidelidad y promiscuidad en términos explícitos; a la prostitución y violencia de género. Todo para llevarnos hacia la bestialización. Hacen odas líricas al consumo de drogas y los antivalores”, dijo Saab con relación a este tipo de música.

La reunión del fiscal venezolano con los artistas se registró el miércoles 6 de septiembre.

Las críticas del funcionario se dieron en el marco del plan de ‘pedofilia es crimen’. "Alertamos de la campaña de sectores poderosos que intentan por la vía de la transculturización mediática y el lavado de cerebros: normalizar este atroz delito que intenta destruir la familia a escala global".



Las palabras desataron críticas a favor y en contra, e incluso hay quienes consideran que se trata de la promoción de censura contra este tipo de música, otra prohibición más del régimen contra la movida cultural en Venezuela.

El abogado penalista y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela Luis Izquiel, considera que este tipo de prohibición podría ser un intento de censura, pero sería "muy difícil de aplicar en la realidad".



"La música en general hoy se escucha principalmente por Spotify, YouTube Apple Music etc.., no precisamente por los medios tradicionales que pudiera regular o censurar el régimen de Maduro", dijo el académico.

El respaldo

El pasado miércoles 6 de septiembre, Saab se reunió con un grupo de 30 venezolanos, en representación de 200 personas, conformado por músicos, artistas, cantantes, periodistas e investigadores, quienes le estregaron un documento respaldando la propuesta de regularizar la difusión del reguetón y prohibir su reproducción en instituciones educativas, medios de comunicación y espacios públicos que involucren a menores de edad.



EL TIEMPO conoció la carta y en ella se afirma: "algunos profesionales de las ciencias sociales han manifestado el daño que ocasiona el reguetón en la psiquis del niño ya que vulgariza el erotismo induciendo además al desprecio a la mujer (perreo, trap), generando así una distorsión en la formación de valores, ya que los niños asimilan mensajes negativos en sus códigos de percepción y se fijan luego en las estructuras de formación jerárquica".



Y añaden: "Creemos que la iniciativa de su pronunciamiento es una fuente importante para iniciar reflexiones asociadas y que se tomen medidas".

En diálogo con EL TIEMPO Cecilia Todd Vallenilla, cantante y músico venezolana, una de las firmantes de la propuesta, señaló que este tipo de música denigra a la mujer e instiga a la violencia de género. "Lo que buscamos es que, principalmente, este ritmo no esté expuesta a menores de edad. Debe haber un control. No tiene lógica que en las escuelas se reproduzca este contenido sin ningún pudor y pongan a los niños a bailarlos”, dijo Todd.



Diego Silva, maestro compositor venezolano, también firmante de la iniciativa, le dijo a este diario que la propuesta “es un clamor nacional” debido a que esta música no solo hace una apología al delito, sino que también va en contra de identidad cultural del país.



“No atacamos una forma de hacer música, lo que cuestionamos es el palabreo compuesto a partir de la escasez mental. Letras que no tienen contenido, que no inspiran”, aseguró Silva y destacó que no se trata de censura ni de coartar la libertad de expresión, sino de "regularla".



EL TIEMPO buscó la reacción de periodistas y personas relacionadas con la industria musical en Venezuela, pero hasta el cierre de esta edición no había obtenido respuesta.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

