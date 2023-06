Hace tan solo 24 horas Venezuela dio beneplácito a Colombia para que Milton Rengifo Hernández fuera designado como el nuevo embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Caracas, tras la salida acelerada de Armando Benedetti, después del escándalo de supuestos ingresos ilegales a la campaña presidencial de Gustavo Petro.



El nuevo funcionario, en su primera entrevista en exclusiva con EL TIEMPO, manifestó cuáles eran sus principales retos, pese a que todavía no ha recibido instrucciones concretas. "Me notificaron la noche del viernes el cargo. Después de la salida de Armando Benedetti", dijo.

Pero el historial de Rengifo Hernández en las redes sociales no cayeron bien en varios sectores del Gobierno y la oposición de Venezuela, pues específicamente en la red social Twitter, el nuevo embajador opinaba sobre el modo de gobierno de Nicolás Maduro y hasta de sus tácticas para permanecer en el poder.



Los tuits salieron a relucir minutos después de que la Cancillería anunciara su designación y minutos posteriores la cuenta @vidapazyamor con la que se identificaba Rengifo Hernández en la red social fue eliminada.

Uno de los trinos en la red social Twitter, del nuevo embajador en Venezuela. Foto: captura de pantalla

Las críticas

Varios de los mensajes rescatados fueron emitidos cuando el vecino país atravesaba el peor momento de crisis humanitaria, política y económica.



"Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA: Maduro se tiene que ir, está destrozando el país. Se le acabó el tiempo. Fue impuesto por presión de Cuba", señaló Rengifo en uno de los tuits publicado el 7 de febrero.



El hoy embajador, quien dijo a EL TIEMPO que otro de los retos es el de continuar atendiendo la crisis humanitaria en la zona de frontera, envió un mensaje en la red social el 20 de febrero de 2015 en el que criticaba el panorama político del vecino país.



"Drama del venezolano de a pie es que no quiere a un torpe Maduro pero tampoco se quiere a una oposición minoritaria, criminal y dividida", se lee en el mensaje.

Armando Bendetti y Gustavo Petro. Foto: Archivo particular

El nombre del fallecido expresidente venezolano, Hugo Chávez, también estuvo en una de sus publicaciones de marzo de 2019.



"Antes de Chávez aquellos otros robaban con una gran diferencia: procuraron darle mantenimiento y sostener industria petrolera, incluyendo instalaciones. Ningúna sociedad soporta ineficiencias, ni a nombre de derechas y menos de izquierdas. La salida debe ser negociada y pacífica", dijo el hoy embajador.



Rengifo manifestó a este diario que también buscará asegurar la continuidad de la consolidación del tema de la paz.



"Venezuela ha mostrado interés en ayudarnos en este momento y ese es un propósito importante del gobierno de Gustavo Petro", dijo.

Otro de los mensajes en Twitter que lanzó Rengifo Hernández Foto: Captura de pantalla

Rengifo Hernández, quien es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en Estudios Urbanos y Maestría en Desarrollo y Ambiente. Desde el año 1998 hasta el año 2010 con el entonces representante a la Cámara y Senador Gustavo Petro, después estuvo en el equipo de Vicente de Roux, en el Concejo de Bogotá.



También trabajó con el presidente Petro en la alcaldía de Bogotá y en la actualidad trabajaba en la UTL de Alejandro Campo, en la Cámara de Representantes.

