El gobierno Venezolano viene mostrando videos en los que los cerca de 68 capturados por la trama de corrupción en la estatal petrolera PDVSA se ven fuertemente custodiados y esposados de pies y manos.



Los han mantenido aislados en celdas especiales bajo la advertencia de que los allanamientos y capturas continuarán. Por eso, en Venezuela se ha convertido en un misterio la muerte de uno de los capturados.

Álvaro Pulido. Foto: Captura de pantalla

La tarde del jueves, 20 de abril, el fiscal Tarek William Saab, salió a anunciar una investigación exhaustiva pero, de entrada, dijo que se trataba de un suicidio.



"He #comisionado a los fiscales 50 y 67 Nac para #investigar el lamentable suicidio del ciudadano Leoner Azuaje Urrea en su lugar de reclusión: #instruyendo a la Unidad Criminalistica del #MP junto al #CICPC: para adelantar la inspección técnica, las entrevistas y autopsia de ley", escribió en sus redes hacia las 3:30 de la tarde.



Aunque aun no se conocen las circunstancias del deceso, el episodio deja varios interrogantes. El principal es que no se entiende cómo una persona bajo custodia especial puede morir en las circunstancias que señala el fiscal del régimen.



Otro detalle que llama la atención es que Caracas había anunciado que ya iban 80 capturas, pero luego ajustó la cifra a 61. Uno de ellos es el colombiano Álvaro Pulido, socio del barranquillero Álex Saab.

El Fiscal de Venezuela aseguró que la investigación continúa. Foto: EFE/ Rayner Pena R

¿Qué sabía Azueja?

También se busca establecer de qué se acusaba específicamente a Azueja, de tan solo 39 años, y qué sabía de la trama de corrupción.



A Azuaje lo capturaron miembros de la Policía Nacional Anticorrupción venezolana por irregularidades en la estatal Cartones de Venezuela, donde ocupó el cargo de presidente.



Veinticuatro horas antes de que encontraran su cuerpo, Azueja había sido presentado ante un tribunal especial antiterrorismo y corrupción. Ese fue la última vez que se le vio públicamente con vida.



Llegó con el uniforme naranja junto con el exvicepresidente ejecutivo Pdvsa Ysmel Serrano y Salem Hassoun Atrach.

