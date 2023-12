La pelea oculta entre Van Camp's y la operaria detrás de escándalo por caso de pañales

El presidente Gustavo Petro salió a respaldar a su ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, después de que esta señala en una rueda de prensa que trabajadoras de la compañía Seatech Internacional Inc., la fabricante de la reconocida marca Atún Van Camp's tienen que usar pañales para que no les descuenten del salario las idas al baño.



La compañía salió a rechazar los señalamientos e incluso anunció que evaluaba acciones legales, a pesar de que EL TIEMPO reveló en primicia un acta de visita de inspección del ministerio de Trabajo el 19 de octubre pasado, en donde aparece mencionado ese y otros 25 hallazgos en la planta en Mamonal Bolívar.

Este es el comunicado de Seatech Internacional Inc. Foto: Seatech Internacional Inc.

Seatech no solo negó el supuesto acoso laboral, sino que aseguró que los señalamientos de la ministra no tienen fundamento y que los más de 35 años de labores, de aporte al país y de generación digna de empleo de esa compañía fueron afectados.



Y, extraoficialmente, se señaló que detrás del caso está una conocida sindicalista de la compañía, con la que mantienen un pleito laboral desde hace varios años: Alicia Cardiles Fontalvo.



EL TIEMPO investigó y estableció que, en efecto, A Tiempo Servicios SAS y Seatech Internacional Inc. adelantan un proceso en el juzgado 1 laboral del circuito de Cartagena, contra la trabajadora.

Este es el acta del Mintrabajo sobre la visita a la planta de atún Van Camp's. Foto: EL TIEMPO

Según documentos en poder de EL TIEMPO se busca obtener permiso para remover su fuero sindical y despedir a la operaria por hechos que datan de 2015.



En el expediente la señalan de haber promovido, junto con otros trabajadores, la toma y consecuente bloqueo de las instalaciones de Seatech Internacional Inc. en la vía Mamonal, Kilometro 8.



Los hechos, según el expediente, se registraron entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre de 2015, obstaculizando el derecho al trabajo de los empleados de ambas empresas.

Intervino hasta el Esmad

Planta de Seatech en Mamonal. Foto: Mincomercio

En el expediente se narra que para controlar la toma se pidió la intervención tanto de la Procuraduría como del Esmad, "autoridades que lograron detener la ocupación de hecho de las instalaciones de Seatech".



La empresa detrás de la popular marca Van Camp's dice que requirió a la trabajadora para que explicar su participación en el bloqueo y elevó pliego de cargos en su contra.



La líder sindical contestó la demanda y pidió que se negara el permiso para despedirla por no haberse tramitado el despido conforme a la ley. Una postura que fue respaldada por la organización sindical Ustrial.



El 9 de marzo de 2020, el juzgado primero laboral del circuito de Cartagena declaró probada la prescripción y terminación del proceso. Pero Seatech apeló asegurando, entre otras cosas, que las dilaciones del caso no corrían por su cuenta y en segunda instancia la decisión fue confirmada.

La resurrección del pleito

En este documento se detalla el pleito entre la líder sindical y Seatech. Foto: EL TIEMPO

En este documento se detalla el pleito entre la líder sindical y Seatech. Foto: EL TIEMPO

El 28 de marzo de 2022, la Corte Suprema resolvió una tutela en la que A Tiempo Servicios SAS y Seatech internacional Inc. pedían la protección de su derecho al debido proceso y logró que se dejara sin efecto parte del proceso, incluyendo el estudio de la apelación que presentaron.



Voceros de Seatech Internacional, fabricante de Van Camp's han dicho que ya habían llegado a una conciliación con Cardiles, pero que al final no se concretó.



EL TIEMPO buscó al abogado de la líder sindical dentro del proceso para conocer su versión sobre este viejo pleito, pero su asistente hizo saber que se encontraba de vacaciones.

Por ahora, Seatech manifestó que evaluaba acciones legales por lo que llama las falsas versiones del uso de pañales de sus operarias a las que supuestamente se les prohíbe ir al baño.



Después de que EL TIEMPO dio a conocer el acta de vista a sus instalaciones, el ministerio de Trabajo decidió dar a conocer el documento, que aparece firmado por dos empleadas de la compañía.



La empresa, sin embargo, no se ha pronunciado sobre le tema.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

