Estos son los influyentes directivos de Van Camp's que se enfrentan a Mintrabajo

Desde hace dos semanas, representantes de la popular marca de atún Van Camp's se vienen defendiendo de señalamientos que le está haciendo a la compañía, la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez.



La funcionaria manifestó, en una rueda de prensa, que operarias deben acudir al uso de pañales porque la empresa les descuenta de su salario cada vez que interrumpen su trabajo para hacer necesidades fisiológicas.

El caso no solo desató una polémica por la gravedad de los señalamientos sino, además, porque implica a influyentes empresarios del sector atunero y del transporte marítimo que a través de apoderados han salido a rechazar las palabras de Ramírez.

¿Quiénes aparecen en papeles?

Documento en el que registra el domicilio de Seatech en Islas Vírgenes Británicas. Foto: Archivo particular

Aunque el comunicado de Seatech Internacional Inc., fabricante del atún Van Camp's -en el que niega tajantemente los señalamientos de la ministra- no viene firmado, detrás de esa compañía está un grupo de influyentes empresarios que participan en el sector desde hace al menos 30 años. Aparecen incluso entre directivos de sociedades portuarias y haciendo aportes a campañas políticas.



EL TIEMPO investigó y estableció que, según registros de la Cámara de Comercio de Cartagena, Seatech Internacional Inc., sucursal Colombia, inició operaciones en 1989.



En esos documentos se registra que su casa matriz tiene como domicilio el edificio Citco, en Road Town Tortola, en el Cayo Wickam, ubicado en las Islas Vírgenes Británicas. Se trata de un señalado paraíso fiscal cuyas normas dificultan el rastreo de dueños de compañías afincadas en ese lugar.

Islas Vírgenes Británicas. Foto: 123rf

Documento en el que registra Diego Ramiro Canelos Velasco como representante legal. Foto: Archivo particular

Sin embargo, en los documentos registrados en Colombia, aparecen, desde esa época hasta hoy, los nombres de tres empresarios como administradores o cabezas visibles de Seatech.



El primer administrador que firma documentos en 1989 es Miguel Rodríguez Fadul, un empresario del sector de transporte de carga marítimo.



Sin embargo, desde 1990 aparece de manera reiterada Diego Ramiro Canelos Velasco, un ecuatoriano ingeniero de sistemas, a quien algunos conocen como el poder detrás de Van Camp's y de otras empresas vinculadas a esa marca.

Una de las compañías vinculadas a este conglomerado es Pescatún de Colombia S.A.. Foto: iStock

En juntas directivas

Documento donde Dávila Pestana Padrón y Canelos registran en la junta directiva de Sociedad Portuaria del Dique S.A. Foto: Archivo particular

Canelos firmaba primero con cédula de extranjería, pero obtuvo la nacionalidad colombiana hace ya varios años.



Una de las compañías vinculadas a este conglomerado es Pescatún de Colombia S.A. que registró como objeto social la compra y enajenación de embarcaciones. La empresa, que según bases de datos de la Superintendencia de Sociedades ya está cancelada, apareció en un informe de octubre de 2022 de Financial Transparency Coalition. El documento, revelado por el medio digital Primera Página, vinculó a esa empresa a la supuesta pesca irregular en zonas protegidas en altamar.



Otra de las empresas del conglomerado es Tuna Atlantic S.A.S. Esta, según registros de la Superintendencia de Sociedades, se encuentra en liquidación. En esta compañía aparece como representante legal supente Augusto Zarate Gutiérrez.



Se trata de la segunda generación de una familia que ligan como los primeros administradores de Seatech.

Documento donde Dávila Pestana Padrón y Canelos registran en la junta directiva de Zofranca S.A. Foto: Archivo particular

Zárate es sobrino de Carlos Zárate Sánchez, a través de quien Seatech llegó a Colombia cuando era propiedad de la industria Ecuatoriana Productora de Alimentos (Inepaca), donde este último trabajaba.



Entre los representantes y administradores de Tuna figuran otros empresarios que también están en Seatech. Por ejemplo, Jaime Dávila Pestana Padrón, quien aparece como primer suplente del representante legal de Seatech.



Dávila Pestana Padrón, también es conocido por hacer parte de juntas directivas clave como la de una sociedad portuaria y una zona franca industrial en Cartagena.



El empresario, al igual que Canelos, aparece como suplente de la junta de la sociedad portuaria y zona franca conocida como Zofranca S.A. También aparecen a la junta directiva de la Sociedad Portuaria Del Dique S.A.

Intervención de la Procuraduría

Este es el comunicado de Seatech Internacional Inc. Foto: Seatech Internacional Inc.

En Seatech le dijeron a EL TIEMPO que por ahora no habrá nuevos pronunciamientos sobre los señalamientos de la Ministra. Pero en un primer comunicado manifestaron que evaluaban acciones legales.



"Seatech Internacional Inc., fabricante de la marca atún Van Camp's, rechaza tajantemente las afirmaciones sin fundamento de la Sra. Ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez sobre las condiciones de trabajo de nuestras colaboradoras. No se puede atacar y estigmatizar a una compañía de esa manera. Esto atenta contra los más de 35 años de labores, de aporte al país y de generación digna de empleo. La compañía y sus 1.800 colaboradores reiteran que lo señalado no es cierto y procederá a defenderse de este ataque bajo la ley y normatividad vigente en Colombia" se lee en el comunicado.



Medios de también han registrado aportes a campañas políticas por parte del empresario Canelos. En 2014, en la primera vuelta de la campaña del candidato de la Alianza Verde a la alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa, Canelos aportó 50 millones de pesos. Asimismo, 25 millones a la primera vuelta de la campaña de Óscar Iván Zuluaga en ese mismo año. También, donó 80 millones de pesos a la campaña presidencial de Iván Duque en 2018.



La Procuradora Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, Diana Margarita Ojeda, ya solicitó información para revisar el debido proceso dentro de esta indagación que el Ministerio de Trabajo insiste en adelantar.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook