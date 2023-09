La campaña electoral por la Gobernación del Valle se calentó este fin de semana por cuenta de un rifirrafe entre la actual mandataria de ese departamento, Clara Luz Roldán y uno de los candidatos, el empresario Tulio Gómez.



En medio de la pelea entre los políticos salió a relucir un tema que hace una semana reveló EL TIEMPO relacionado con un millonario negocio entre una firma ligada al aspirante y la esposa de un exnarcotraficante.

El megalote, que tiene dos canchas de fútbol, está ubicado en la avenida Cañas Gordas, que conduce de Cali a Jamundí. Foto: Archivo particular

Tulio Gómez, candidato a la Gobernación de Valle, dice que el caso puede afectar su campaña. Foto: Twitter de Tulio Gómez y archivo particular.

El choque entre Roldán y Gómez fue por los señalamientos que este último hizo en una emisora local, el pasado 31 de agosto, con relación a las obras del puente de Juanchito, en Cali. Gómez habló de retrasos, sobrecostos y coimas de hasta el 20 y 30 por ciento del valor de la obra.



"El puente de Juanchito valía 20 mil y ya va en 70 mil, porque a veces los contratos que hacen son del 20 y 30 por ciento de coimas, entonces el contratista tiene que bajarle la calidad a los productos para salvar su inversión”, dijo el empresario.



Un día después de los señalamientos del candidato, la gobernadora Roldán respondió a través de sus redes e hizo mención a la investigación periodística de este diario sobre la compra del megalote conocido como 'La Candela' de una firma del candidato con María Fernanda Ángel, esposa del exnarcotraficante Carlos Felipe Toro Sánchez.

"@tulioagomez no voy a aceptar que una persona desesperada, porque su proyecto político naufraga sin pena ni gloria, venga a calumniar y a mentir. Es muy grave la insinuación que hizo en la emisora Tropicana, donde afirmó que en el Puente de Juanchito hubo pago de coimas. Señor Gómez Giraldo; espero que tenga las pruebas listas, porque le voy a exigir que las lleve a la justicia o se retracte", le dijo Roldán al candidato en la red social X.



Y agregó: "Sr. @tulioagomez, y por cierto, ya que usted ahora dice que va a ser “el luchador contra la corrupción”, ¿por qué no comienza explicándole al Valle del Cauca si ha hecho negocios con narcotraficantes? Porque según la Unidad Investigativa de El Tiempo, usted le habría comprado un lote a la esposa de un narcotraficante, quien está en un proceso judicial por presunto lavado de activos agravado".

Sr @tulioagomez no voy aceptar que una persona desesperada, porque su proyecto político naufraga sin pena ni gloria, venga a calumniar y a mentir.



Es muy grave la insinuación que hizo en la emisora Tropicana, donde afirmó que en el Puente de Juanchito hubo pago de coimas.… — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) September 1, 2023

La respuesta y el megalote

Ante las palabras de Roldán, Gómez respondió: "A mí no me consta si hubo coimas, eso lo dejo a su conciencia y a la de los posibles cómplices. El problema es que nadie les cree sus mentiras, sus fechas de entrega incumplidas, las prórrogas y adiciones que triplican el valor inicial de la obra. El Puente de Juanchito, es el Puente de nunca acabar, no les bastó dos gobernaciones, 8 años en el poder, sino que ahora nos creen bobos y piden cuatro años más".



También dijo: "Con mis impuestos he pagado su salario, con su trabajo ni siquiera puedo llegar a tiempo a Candelaria. Y déjeme decirle el único lote que me preocupa DRA. @ClaraLuzRodan es este lote gigante y lleno de esperanza que es el Valle del Cauca".

A mí no me consta si hubo coimas, eso lo dejo a su conciencia y a la de los posibles cómplices. El problema es que nadie les cree sus mentiras, sus fechas de entrega incumplidas, las prórrogas y adiciones que triplican el valor inicial de la obra.



El Puente de Juanchito, es el… — Tulio Gómez (@tulioagomez) September 1, 2023

El candidato Tulio Gómez y la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán. Foto: Archivo particular

El negocio del lote

A mediados de agosto pasado, se reactivaron las audiencias preparatorias de juicio contra la vendedora del lote, María Fernanda Ángel Muñoz y su esposo Carlos Felipe Toro Sánchez, dentro de un proceso por presunto lavado de activo agravado.



Toro Sánchez que, en el mundo de la mafia es conocido como 'Pipe Montoya' por ser primo del poderoso capo Diego León Montoya, fue extraditado a Estados Unidos y regresó al país en 2015.

Carlos Felipe Toro Sánchez, alias Pipe Montoya. Foto: Cotería Fiscalía

Dentro de la investigación que hizo EL TIEMPO se estableció que la transacción se hizo a finales de 2014 y, según el certificado de tradición y un informe de policía judicial, el monto fue de 810 millones de pesos, pero el penalista Hernando Nates, apoderado de Felipe Toro, le dijo a este diario que el negocio se realizó a través de un agente inmobiliario por cerca de 5.800 millones de pesos que están en las constancias de los cheques y hasta del pago de impuestos y ganancia ocasional.



El empresario y candidato le dijo a este diario que la transacción fue absolutamente legal y que así lo prueba su trazabilidad. “Si nos citan, estamos dispuestos a acudir a la justicia, presentar y entregar toda la documentación que se requiera para demostrar que la negociación fue legal”, aseguró el empresario y su defensa, quienes añadieron que hasta el momento no han sido notificados de ninguna citación para diligencia de declaración.



“No recordamos por cuánto se negoció el lote, pero todo fue transparente. Demostramos que se compró con la plata que provino del negocio por la venta de Superinter a almacenes Éxito. La trazabilidad es inmaculada. Los lotes surtieron un estudio de títulos y a través de este y de la viabilidad que se ejecutó, hoy están dentro de la fiducia de Helm Bank en un parqueo inmobiliario. Inclusive tienen un crédito. Tenemos la trazabilidad y podemos entregar los soportes”, le dijo Gómez a EL TIEMPO.

Zona del predio donde están ubicados el departamento médico, camerino y utilería del inmueble. Foto: Archivo particular

El predio 'La Candela', según varias fotografías en poder de este diario, tiene dos canchas de fútbol, una piscina, graderías, gimnasio, camerino y jardines.



Además, es la sede del llamado semillero de futuras figuras del equipo América de Cali.



EL TIEMPO estableció que el predio, en la actualidad, no tiene ninguna medida cautelar.

