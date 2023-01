Ennis, la camarera del lujoso conjunto residencial Kappadocia, ubicado en el norte de Bogotá, fue la primera en entrar al apartamento 802, donde horas antes Valentina Trespalacios, una joven DJ de 21 años, había sido estrangulada.



La camarera le aseguró a la Fiscalía que el extranjero que rentó el apartamento había salido a las 11:45 de la mañana del domingo, 22 de enero, y que lo único que le llamó la atención es que tiró su ropa en el asiento del copiloto del carro en el que andaba, sacó un par de maletas y pidió más tiempo para entregar el lugar.

Cuando Ennis ingresó al 802, dijo que todas las cosas estaban en orden e, incluso, que alguien había barrido el apartamento: “En las canecas de la basura del baño había envolturas de preservativos, y en la cocina había limón picado (...). Las camas estaban destendidas. No se me hizo extraño nada, las toallas estaban limpias”.



Sin embargo, Daniel Gómez, el fiscal del caso, asegura que el extranjero al que se refiere la empleada, John Nelson Poulos, limpió la escena del crimen en la que le quitó la vida a la joven DJ.

Este es el Edificio Kappadocia al norte de Bogotá en donde se hospedaron Valentina Trespalacios y John Poulos. Foto: City TV

Las fotos del cuerpo



John Poulos asistió a las audiencias y un traductor de oficio le iba indicando lo que decía el juez y la Fiscalía. Foto: Captura de video

“La llevó al apartamento, en la calle 101 con carrera 21, sostuvo relaciones sexuales con Valentina y luego la agarró por el cuello y procedió a golpearla de manera violenta (...). Ejerció presión con sus propias manos y con sus puños la golpeó (...). Manipuló el cuerpo de manera grosera, deshumanizándola”, dijo Gómez en la audiencia de imputación de cargos.



Por eso pidió que se lo juzgue por feminicidio agravado y destrucción de evidencia, que le significarían hasta 40 años de cárcel.



El jueves, al tiempo con el sepelio de la joven –con mariachis, pólvora y una consola electrónica incluidos–, se empezaron a conocer videos en los que se ve a Poulos sacando del 802 una maleta en un carrito del mercado, y depositándola con dificultad en el carro gris que alquiló a su llegada a Bogotá.

Cámaras de seguridad del edificio captan los momentos en que John Poulos sale con la maleta azul en la que encontraron el cuerpo sin vida de Valentina Trespalacios. Foto: Suministrada

Ese mismo vehículo fue grabado por cámaras de seguridad, dos horas después, al lado de un contenedor de basura del parque Los Cámbulos, a 9 minutos del aeropuerto El Dorado. Las imágenes muestran a un hombre que se baja, abre el baúl y tira una maleta al contenedor de basura.



Fotos en poder de EL TIEMPO muestran una maleta azul, sellada con cinta negra y sin una rueda, con el cuello y la cabeza de la DJ por fuera, con sangre en boca y nariz. Estaba al lado de una cobija, el envase de un blanqueador y muchas bolsas de basura.

‘Dijo que lo estaba usando’



La DJ asesinada tocó por última vez en un bar en el Restrepo. Foto: Archivo particular.

En el equipaje de mano que Poulos llevaba cuando fue detenido en Panamá, el martes 24 de enero, tratando de salir hacia Turquía, llevaba la misma cinta de enmascarar con la que, según el fiscal, “empacó el cadáver”. Además, 7.000 dólares en efectivo que EE. UU. rastrea.



Pablo Silva, exnovio y mánager de Valentina, dijo que el sueño de la DJ era tocar en Europa y para ello estudió en la DJ Academy.



Incluso se había operado recientemente el abdomen; y la faja que llevaba aparece en el registro forense que anota las causas de la muerte: “Signos de estrangulamiento dado por la presencia de cinco surcos de presión violáceos en la cara anterior del cuello”.

En este vehículo se habrían movilizado la joven con su pareja. Foto: Archivo particular

Testimonios señalan que Poulos, agente financiero de 35 años, expresó dudas de su pareja. De hecho, uno de los móviles que se indagan es que habría tenido un plan previo para acabar con la vida de Valentina, a quien conoció por Instagram un año atrás.



Una pista la dio el ejecutivo de la firma de alquiler de carros Massy Motors, Manuel Montoya. Dijo que Poulos llegó a reclamar el Volkswagen Voyage asignado, el viernes 20 de enero pasado, un día después de su llegada a Colombia.



“Se inicia conversación con el señor Poulos en la cual menciona que viene a verse con su novia y hace el comentario de que él siente que ella lo está usando, ya que le parece muy bonita para él. Y procede a mostrarme una foto de Valentina”, señaló el empleado.

El detective y la trampa

Además, hay evidencia de que Poulos le hizo creer a Valentina que se iban a ir a vivir juntos. Pero varios datos lo contradicen.



El apartamento al que Valentina llevó sus pertenencias aparece alquilado por 3 días; y aunque el estadounidense aseguró que se mudaba a Colombia, traía muy pocas pertenencias en una maleta azul, a la que le faltaba una rueda.



El carro también fue rentado por 72 horas y se sabe que Poulos ingresó a otra mujer, un día antes de que la DJ llegara con su trasteo.



Las dudas del estadounidense sobre la relación las planteó Valentina en Cancún, donde se conocieron en persona en mayo de 2022.

La joven habría viajado con John Poulos a México. Foto: Suministrada

Una de sus amigas compartió un chat en donde Valentina Trespalacios dice que Poulos se quería casar con ella. Foto: Suministrada

“Este se quiere casar (...), estaba un poco aburrido porque yo no le doy besos ni nada. Y dijo: ‘Ya sé que no te atraigo. No tienes que fingir’ ”, le escribió Valentina a una amiga.



Luego vinieron escenas de celos, sospechas y el investigador que siguió a Valentina.



Laura Hidalgo, la madre de la DJ, narró uno de esos episodios: “Ella tuvo un problema con él en diciembre (...). Tuvo un evento de DJ, y como John estaba en el exterior le comentó que le había contratado un investigador privado para que estuviera pendiente de ella, por cosas de celos (...). Un amigo le tocó una pierna, y le montó un problema. Mi hija le dijo que si estaba loco. Dejó de hablarle y lo bloqueó. Después habló con mi hijo para que lo perdonaran, y volvieron”, señaló Hidalgo.

‘Estaba muy nervioso’



La joven hacía presentaciones nacionales e internacionales en reconocidas discotecas. Foto: Suministrada

Una amiga de Valentina aseguró que era posible que Poulos se hubiera enterado de que la DJ estuvo de viaje con otra persona: “...Él (Poulos) le iba a realizar una consignación por 1.000 dólares. Pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago. No sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta y le dijo que tenía un toque por allá. Le dijo que necesitaba el dinero y que me lo enviara a mí por la casa de cambio Moneygram”



​Y agregó que sabía que consumían 2CB (tusi): “(...) El viernes que estuvieron en la discoteca del Restrepo ellos pidieron 2CB y John consumió. Pero lo que me dijo Valentina era que él se había puesto muy loco, lo había cogido muy duro con la droga, que se había puesto muy eufórico y que solo quería fiesta y fiesta, pero no me dijo si se puso agresivo”.



El conductor del Uber que lo movió por Bogotá coincide en que le preguntó por esa droga.

Familiares y amigos asistieron al funeral de Valentina Trespalacios. Le dieron su último adiós con mariachis, música electrónica y pólvora. Foto: EL TIEMPO

Facebook Twitter Linkedin

Poulos podría recibir una condena de hasta 41 años de cárcel. Foto: César Melgarejo

Pero fue el trabajador de Massy Motors quien entregó otro dato relevante: “El señor llega a las 3:30 p. m. (del domingo) para la devolución anticipada del vehículo. Lo veo un poco agitado y con bastante afán (...). Noto un rayón en el lado izquierdo del bómper trasero que tuve que cobrarle y luego lo llevé al aeropuerto”.



Los investigadores están seguros de que el rayón fue en el momento de subir el cuerpo. Y ahora buscan rastros de sangre en el vehículo y el momento en el que Poulos arrojó el iPhone de Valentina en un lote cerca de El Dorado.



Autoridades de Estados Unidos y de Colombia tratan de establecer si dentro del caso de feminicidio hay otra pieza, relacionada con el origen del dinero que traía Poulos. Además, por qué este dijo que había mafias detrás del caso.



Su familia ya fue notificada de que Poulos puede permanecer preso en Colombia hasta el 2063.

UNIDAD INVESTIGATIVA

