Alegando que se le han violado varios derechos y que ya habían trascurrido más de 40 horas desde su retención, el abogado del estadounidense John Nelson Poulos -señalado asesino de la joven Valentina Trespalacios- pidió la noche del jueves, 26 de enero, que se declarar ilegal su captura.



Según el defensor del hombre, de 38 años, en Panamá se le mantuvo aislado e incomunicado mientras llegaba la Policía de Colombia a capturarlo. Además, no se le permitió llamar a su madre o padre, cuyos teléfonos estaban en el celular que le fue retenido y que permanece en cadena de custodia.

El cuerpo sin vida de la joven fue encontrado en una maleta el pasado 22 de enero. Foto: Redes sociales

Además, presenta laceraciones en su muñecas por las esposas que le pusieron.



"Tenía las esposas muy apretadas, tuvo un ataque de pánico y no lo han dejado acceder a su medicamento para controlar el colesterol: Stapin. Lleva tres días con la misma topa y no sabemos si ha tomado alimentos", señaló el abogado.



Agregó que incluso cuando lo fue a buscar al búnker de la Fiscalía le habrían negado que estaba allí y que es evidente que no se le han garantizado sus derechos.

Los dos hombres armados

Estas son las imágenes que investigan las autoridades para Foto: Archivo particular y Revista Semana

El abogado aprovechó para expresar que Poulos temía por su vida y pedía seguridad. Según dijo, cuando llegó a Colombia vio a dos hombres fuertemente armados. Por eso pide que le garanticen su vida y lo confinen en un lugar donde no esté con otras personas.



Incluso, reveló que se puso en comunicación con la embajada de Estados Unidos en Bogotá, para pedir apoyo legal.



La audiencia se extendió varias horas porque se tuvo que suspender para que la traductora le dijera al estadounidense si estaba satisfecho con lo que había dicho su abogado.

El abogado de la familia

Miguel Ángel del Río, apoderado de las víctimas. Foto: Archivo particular

Al iniciar la audiencia, el penalista Miguel Ángel del Río se acreditó como abogado de la madre y del hermano de Valentina Trespalacios y pidió que fueran aceptados como víctimas dentro del proceso.



Además, abogó porque se le respetara el debido proceso y los derechos al estadounidense, se tuviera en consideración que no hablaba el idioma y el hecho de que ha sido expuesto a los medios de comunicación.



Hacia las 10:45 de la noche, el juez del caso pidió un receso y, cinco minutos después anunció su decisión no sin antes consultar si Poulos quería una traducción simultánea o posterior de su veredicto.



A las 10:55 p.m. el juez empezó a citar copiosa jurisprudencia y, 20 minutos después señaló: "El despacho indica que es el competente para pronunciarse (...) En relación con el caso en concreto, en lo que tiene que ver con la individualización del capturado, se señaló que se trata del señor John Nelson Poulos (...) en la orden de captura se le señala como presunto autor de la muerte violeta de Valentina Trespalacios Hidalgo, hallada en una maleta de viaje azul al interior de un contenedor de basura en la localidad de Fontibón (... ) Sobre las circunstancias de la captura se tiene que aquella se formalizó el miércoles, sobre las 23 y 42 horas en la Dirección Antinarcóticos de la Policía".

Valentina Trespalacios fue hallada muerta dentro de una maleta. Foto: Archivo particular

John Poulos dijo que entendía la decisión. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Y, pasada la medianoche, agregó: "No se ha superado el plazo constitucional y legal de detención (...) En cuanto a los respetos de los derechos del capturado vemos que el procedimiento de captura se da tanto en español como en inglés (...) a esta persona se le ha garantizado tener comunicación privada con un defensor y se le ha informado de la posibilidad de nombrar uno de su confianza (...) Además, la retención inicial en Panamá no hace parte del procedimiento de captura (...) Así las cosas se han cumplido con los presupuestos legales y constitucionales.



Los delitos por los que será procesado son feminicidio, en concurso con ocultación, alteración y destrucción de elemento material probatorio.



Poulos dijo que entendía la decisión y que había tenido una comunicación efectiva con su defensor el cual interpuso el recurso de apelación frente a la legalización de captura.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

