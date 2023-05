El juzgado 10 penal de conocimiento de Bogotá acaba de tomar una decisión de fondo en torno al proceso que se sigue por el asesinato de la joven DJ Valentina Trespalacios, ocurrido el pasado 22 de enero de 2023.



La defensa del señalado asesino, el estadounidense John Poulos, había solicitado la nulidad en el proceso, argumentando problemas con la traducción de las audiencias y violación del derecho a la defensa.

La DJ Valentina Trespalacios en una de sus presentaciones. Foto: Cortesía

Miguel Ángel del Río, abogado. Foto: Archivo particular

Sin embargo, el juez décimo penal acaba rechazar de plano la solicitud hecha por el abogado de Poulos, con la que buscaba la libertad de su cliente, por lo tanto, el señalado responsable deberá seguir en prisión.



La razón: el juez aseguró que no se desnaturalizó el propósito de la Fiscalía, que era comunicarle el delito por el cual John Poulos es investigado.



La defensa de la familia de la joven Trespalacios, en cabeza del penalista Miguel Ángel del Río, aseguró que junto a la Fiscalía solicitarán la mayor sanción penal en contra del ciudadano estadounidense.

El Juzgado 10 penal de Conocimiento de Bogota rechaza de plano la nulidad solicitada por la defensa de Jhon Poulus. Como representantes de la familia de Valentina Trespalacios junto a la fiscalía pediremos la mayor sanción penal en contra del ciudadano americano. — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) May 9, 2023

La solicitud de nulidad

John Poulos, señalado asesino de Valentina Trespalacios. Foto: Redes sociales

El abogado defensor de John Poulos, el penalista Andrés Ariza, dijo que desde el momento de la imputación de cargos por parte de un juez de control de garantías, la traductora designada por la administración de justicia no cumplió con los requisitos de idoneidad para realizar su trabajo de manera profesional para dejarle claros a Poulos los delitos que se le endilgan.



"Hubo frases incompletas, palabras diferentes a las expuestas y salidas de contexto, mala pronunciación y un orden erróneo de las frases en inglés. No fue clara, detallada ni precisa", señaló el abogado.



Y agregó que en Wisconsin (Estados Unidos) no existe el delito de feminicidio y que, por tanto, a Poulos le hizo falta claridad respecto de en qué consiste este delito. "El acusado debe conocer los hechos que se le atribuyen y por qué se le está vinculando a una investigación, así como la caracterización legal de los hechos".

John Poulos, principal sospechoso del crimen de Valentina Trespalacios. Foto: Andrés Sandoval/ Fiscalía

El crimen

Captura de video de John Poulos sacando una maleta. Foto: Revista Semana

La joven de 21 años fue hallada dentro de una maleta azul, en un contenedor de basura en el parque Los Cámbulos en la localidad de Fontibón, el domingo 22 de enero.



La última vez que se tuvo rastro de la joven, fue en fotos y videos que Trespalacios subió a sus redes, dentro de un carro en compañía de Poulos, quien le habría hecho creer que se irían a vivir juntos a un apartamento en el norte de Bogotá.



El mismo día que fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven, Poulos viajó hacia Panamá, según la Fiscalía, con la intención de evadir la justicia. Tal como lo anticipó EL TIEMPO y como lo determinaron las autoridades, el destino final del hombre de 35 años, era Europa.



Poulos fue capturado en Panamá el 24 de enero, dos días después de que se conoció el crimen de la DJ.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

