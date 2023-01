John Poulos, presunto asesino de Valentina Trespalacios, se mantiene a la espera de cómo avanza su proceso judicial. Han transcurrido varias jornadas ante un juez de control de garantías de Bogotá, quien legalizó su captura y ahora busca continuar con las diligencias una vez supere la renuncia del primer abogado del estadounidense por amenazas de muerte y de la traductora que le permitía entender lo que allí se discutía.

“Advertirles a las personas que vienen a Colombia que los derechos de los que hablan no son facilitados”, expresó Poulos en la audiencia en la que la Fiscalía solicita medida de aseguramiento, pues denunció que no ha podido contactarse con abogados porque no cuenta con un intérprete disponible para él.

El juez desestimó dichos señalamientos e insistió en que desde el principio el sistema judicial le ha brindado abogados de oficio, una traductora y las garantías establecidas para el debido proceso. Por tanto, suspendió la diligencia de este 31 de enero para que se hiciera el cambio de intérprete y el nuevo abogado del americano asumiera el caso.

Poulos en la audiencia del 31 de enero.

(Además: John Poulos: esto ganaría al año el presunto asesino de Valentina Trespalacios).

El explosivo testimonio de una modelo webcam

La Fiscalía tiene amplío material para acusarlo de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas. Además de los videos de cámaras de seguridad y chats de WhatsApp, el ente investigativo recopila testimonios de otras mujeres que habrían conocido al extranjero mucho antes de que este se involucrara con la DJ.



Como ha informado en exclusiva la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, trabajadoras sexuales y modelos webcam tendrían información sobre el comportamiento de Poulos. En concreto, este diario conoció la versión de una modelo, quien dice que él era un ‘tipper’, término usado en plataformas de contenido para adultos con el fin de referirse a alguien que brinda bastantes propinas o regalos.

John Poulos en Bogotá.

(En contexto: Indagan si Poulos usaba el nombre 'el señor de la magia' para contactar mujeres).

“El tipo era muy consumidor de páginas de contenido para adultos, el man entraba y pagaba minuto a minuto por casi 5 o 6 horas. Él es muy fantasioso, siempre estaba contando historias, pero el tipo de verdad se porta como un caballero a ratos. Es muy extraño”, mencionó la mujer.



Aseguró que Poulos le envió dinero en varias oportunidades desde Estados Unidos. Además, precisó que se presentaba en tales páginas con el ápodo de ‘el señor de la magia’.

Después de verla en esas plataformas, Poulos le habría dicho a la modelo que se estaba enamorando, algo que para él podía resultar impertinente, así que habría cortado comunicación con ella.



Otros apartes de su versión revelados por este medio indican que el estadounidense le habría advertido sobre algo: “Me hizo el ejemplo de que si yo estuviera en un bar y él llegara, que si yo le hablaría. Yo le dije que no y él me respondió: ‘Razón suficiente para que alguno de los dos muera, yo de celos quizá, LOL’”.

(Siga leyendo: Valentina Trespalacios: se conocen los chats con amiga hablando de John Poulos).

La expresión ‘LOL’ en inglés es ‘Laughing Out Loud’, un recurso para enfatizar en una risa, por lo que queda en el aire lo que le habría querido manifestar el extranjero a la modelo colombiana.



En cambio, como ha revelado la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, una iglesia a la que asistía Poulos en Wisconsin envió a las autoridades una carta de respaldo en la que destaca su conducta.

