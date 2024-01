Las fotos y chats desconocidos de Valentina Trespalacios con su señalado asesino Poulos

El 22 de enero de 2023, hace exactamente un año, la DJ Valentina Trespalacios fue asesinada y su cuerpo fue metido en una maleta azul (con la cabeza afuera) y botada en un basurero.



(Lo invitamos a leer: La fortuna del exministro ecuatoriano al que agentes de Interpol buscan en Colombia)



La Fiscalía asegura tener evidencia de que John Nelson Poulos, el estadounidense que la joven conoció a través de una plataforma de citas, es el feminicida y desde finales de 2023 se empezaron a escuchar testimonios que lo inculpan. Para el 12 de febrero próximo quedó programado el reinicio de las audiencias de juzgamiento en las que la Fiscalía empezará a descubrir la evidencia que tiene contra el estadounidense, quien se declara inocente.

EL TIEMPO tuvo acceso a chats, fotos y videos que estaban en la web de WhatsApp que Valentina dejó abierta en el computador de una de sus amigas y que ya están en manos de la Fiscalía. Allí también hay videos en donde se ve a Valentina y a Poulos en fiestas y en el apartamento en el que habría sido asesinada.



(Puede ser de su interés: La poderosa multinacional de millonario suizo, en vilo por supuesto saqueo a Ecopetrol)



Con esta evidencia la Fiscalía busca demostrar que el estadounidense -que desde el primer momento se ha declarado inocente-,la presionaba, la seguía y hasta le ofreció pagarle el sueldo que ella ganaba como DJ para que estuviera solo con él.



Además, que la grababa y le pedía usar lencería, a pesar de que ella se oponía. Apartes de esos videos hacen parte de un informe del programa 'Testigo Directo' que se emitirá tras el año del feminicidio que conmovió al país.



Contacto por Tinder

Facebook Twitter Linkedin

Este es uno de los chats en los que Poulos le ofrece un sueldo a Valentina para que esté con él. Foto: EL TIEMPO

De acuerdo con los chats en poder de las autoridades, Poulos estaba buscando compañía por Tinder.



(Le puede interesar: Atención: muerte de Piedad Córdoba frena cambio en junta directiva de Ecopetrol)



"¿Puedes tomarte un tiempo libre? Puedo pagar tu sueldo para que no te haga daño. Estoy tratando de ser claro en lo que te estoy preguntando. Quiero estar juntos (sic) durante una semana y tal vez eso lleve a más en el futuro. Me encantaría si lo hiciera", se lee en un mensaje de Tinder de mayo de 2022.



Valentina le pide que antes de pensar en un viaje a Cartagena o a otro destino, quiere que Poulos viaje a Bogotá para poderlo conocer: "Primero en mi ciudad. Si nos entendemos, por supuesto que tomamos un avión para Cartagena o México". ​

Los reclamos y las fotos

Facebook Twitter Linkedin

Valentina fue fotografiada y grabada cuando se encontraba con Poulos. Foto: Suministrado por autoridades

Los chats muestran que Poulos empezó a preguntar por sus actividades diarias. La DJ, en al menos dos ocasiones, lo amenazó con cortar todo nexo por los reclamos que le hacía.



"Ayer te pregunté con quién estás. ¿Seguirás ocultándolo?", se lee en un chat del 2 de enero de 2022 que aparece bajo el nombre John y que tiene una foto del estadounidense.



(Puede ser de su interés: (El informe confidencial de las colombianas llevadas a narcofiestas en México)



Y Valentina responde: "Ay. Vaya al psicólogo más bien. Tiene problemas de seguridad todo el tiempo. Y por eso está preocupado todo el tiempo de que me valla (sic) con otro hombre. Si tuviera otro hombre o tuviera otros, como usted dice, como si fueran muchos, hace rato lo hubiera bloqueado. Alejarme de usted es demasiado fácil. Lo elimino de todas las redes sociales y está solucionado. No sabes dónde vivo ni nada. Ponle lógica y sentido a las cosas. Deja de pensar con la patas y piensa con la cabeza".



Ese día, del mismo WhatsApp que se le atribuye a Poulos aparecen haciéndole 17 videollamadas a Valentina de manera consecutiva sin respuesta alguna.

Los reclamos

Facebook Twitter Linkedin

Valentina Trespalacios le advirtió a Poulos que lo iba a dejar por sus reclamos constantes. Foto: EL TIEMPO

En los chats privados hay fotos de escenarios que frecuentaban y los productos que concumían.



Además, en los videos que tiene la Fiscalía hay imágenes que un tercero le hacía a Valentina (al parecer Poulos) asomándose a un balcón.



También hay videos en los que ella graba a Poulos en el apartamento de donde, según la Fiscalía, fue sacada muerta.



(Le puede interesar: Señalado cabecilla de la banda de 'las Marionetas' no puede ser extraditado por Francia)



"Si no me lava la loza no sirve como pareja", le dice Valentina a Poulos mientras lo graba limpiando unos platos en la cocina del apartamento que el estadounidense alquiló por unos días y donde le hizo creer a la Dj que se iban a vivir.

La defensa de Poulos ahora tendrá la oportunidad de desplegar sus argumentos, mostrar los certificados de buena conducta de la Iglesia en Estados Unidos a la que asistía e insistir en que, tras como lo escribió en otros chats, estaba enamorado de la DJ colombiana.



Además, al igual que sus anteriores abogados, se insistirá en que se le han violado sus derechos procesales y en que no ha podido ejercer su defensa.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Con esa postura procesal buscan evitar una condena por cerca de 40 años y sacarlo de inmediato del pabellón de extraditables de La Picota, donde permanece a la espera de que avance el juicio en su contra.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook