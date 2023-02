Aunque todo indica que la escena del crimen de la joven Valentina Trespalacios fue alterada por su señalado asesino, John Poulos, la Fiscalía ordenó una inspección detallada del apartamento 802 del Edificio Kappadocia.



(Lo invitamos a leer: Las fotos que Poulos tomó del iPhone de Valentina por las que pide protección)



La camarera del lugar señaló que el lugar había sido barrido. No obstante, los colchones y baños, así como el carrito de mercado en donde se habría movido el cuerpo fueron sometidos a aspersión con el químico Blue Star, en búsqueda de huellas y rastros biológicos.

Facebook Twitter Linkedin

Así quedó la habitanción donde Valentina pasó sus últimas horas con vida Foto: Foto: Suministrada

EL TIEMPO accedió a la descripción que la propia Valentina hizo del lugar donde creyó que Poulos la iba a llevar a vivir. Pero solo estaba alquilado por tres días, a un costo de 700 dólares, unos 3 millones 200 mil pesos colombianos.



El sábado 21 de enero en la noche, la DJ le hizo una videollamada a un allegado mostrándole el lugar:



“El apartamento era en el octavo piso. Estaba el cuarto de ella que tenía un baño privado y el closet era grande. Después había otro cuarto donde había un baño más pequeño y no había televisión", señaló el allegado.



(Le puede interesar: Testimonios y fotos revelan que Valentina ya estaba en la mira de John Poulos)



Y agregó: "En la mitad de los dos cuartos había un baño de invitados. Después estaba la sala que tenía dos muebles: uno grande y otro pequeño que era azul oscuro. Había una pared y al otro lado estaba el comedor con un espejo pegado en la pared. Después estaba la cocina con todo y patio y al lado del comedor estaba la puerta”.

Facebook Twitter Linkedin

Otra zona del apartamento donde Valentina Trespalacios vivió sus últimos momentos. Foto: Suministrada por autoridades.

La mancha en el colchón

Facebook Twitter Linkedin

Valentina Trespalacios y John Poulos. Foto: Suministrada

La camarera del lugar asegura que Poulos se demoró en entregar el apartamento: “En ese momento me doy cuenta de que no era colombiano y que es extranjero porque me hablaba con señas, después de 15 minutos aproximadamente, bajó por el carrito que utilizan para bajar maletas, estaba lleno de ropa suelta sin maletas porque ya la había guardado en el carro minutos antes (...) guardó la ropa en la parte de adelante del copiloto del carro, dejó el carrito y me entregó las llaves”.



(Puede ser de su interés: Los socios ocultos detrás del escándalo de los cementerios de Bogotá)



Y aunque el 802 fue aseado, expertos forenses revisaron cada rincón del lugar. De hecho se concentraron en una mancha que hallaron en el colchón y en los desagües de los baños, en busca de rastros biológicos.

Facebook Twitter Linkedin

El colchón del cuarto donde fue asesinada Valentina Trespalacios fue sometido a pruebas químicas. Foto: Suministrada por autoridades

Facebook Twitter Linkedin

Valentina Trespalacios. Foto: Archivo Particular

El mismo procedimiento se hizo con el carrito de mercado, para probar que, como lo confirman videos, Poulos lo manipuló para sacar en una maleta azul de su propiedad el cuerpo de Valentina.



(Además: Delegado de paz de clan del Golfo estaría detrás de jugosa extorsión a carbonera)



Apartes de los hallazgos forenses serán revelados en la etapa de juicio para pedir que el estadounidense sea condenado a 40 años por feminicidio agravado y destrucción y ocultamiento de pruebas.

Facebook Twitter Linkedin

El carrito en el que Poulos bajó la maleta azul, también fue sometido a pruebas. Foto: Suministrada por autoridades

Facebook Twitter Linkedin

Tomas del apartamento donde Valentina estuvo con John Poulos. Foto: Suministrada

Tal como lo anticipó EL TIEMPO, la cinta que usó para sellar la maleta, de la cual sobresalía la cabeza de la joven asesinada, es clave.



Poulos la llevaba en su equipaje cuando fue retenido en Panamá, intentando saltar a Turquía con destino final Montenegro.



Este dato, hallado por el equipo investigativo de EL TIEMPO, ha llamado la atención de autoridades de otros dos países.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



De hecho, aunque la iglesia cristiana a la que asistía Poulos le expidió una carta de 'buena conducta', se revisa su récord en Estados Unidos.Ya su exesposa manifestó que tenía una restricción legal durante la etapa de separación.

Facebook Twitter Linkedin

La zona del comedor del apartamento donde Valentina pasó sus últimas horas con vida. Foto: Suministrada

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.co

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook