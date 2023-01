Los investigadores del crimen de la DJ Valentina Trespalacios creen tener evidencia suficiente para demostrar que fue víctima de un feminicidio agravado y una de las piezas de la investigación es un viaje que la joven hizo a Aruba en 2022.



Una de sus amigas aseguró que Trespalacios le dijo a Poulos, a quien conoció un año antes, que iba a ir a un toque; sin embargo, una foto en redes sociales desató la ira del norte americano de 35 años.

Este es el carro en el que John Poulos recogió a Valentina en un conjunto al sur de Bogotá. Foto: Suministrada

John Poulos en Bogotá. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Según declaraciones de una amiga de Trespalacios, Poulos le iba a realizar una consignación a Valentina desde Estados Unidos por un valor de $1.000 dólares, pero ella se había ido a Aruba con un joven llamado Santiago, con quien también sostenía una relación.



"Valentina se había ido para Aruba con Santiago, entonces no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que ella estaba por allá; entonces Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero y que me lo enviara a mí, ahí fue cuando John por medio de la casa de cambio Money Gram me envía el dinero", le sostuvo la joven a la Fiscalía.



Y agregó que "Él (Poulos) le revisaba los amigos que ella tenía en Instagram, miraba a quien seguía, él una vez nos mandó a seguir, él contrató un investigador privado para que nos siguiera, eso en un evento que tuvimos aquí en Bogotá, premios de la música electrónica".

La foto

La joven habría viajado con John Poulos a México. Foto: Suministrada

Los testimonios aseguran que Valentina posteó una foto del viaje a Aruba y Poulos se dio cuenta de que estaba con Santiago y no en el evento como ella decía.



Según el testimonio en poder de la Fiscalía, Valentina empezó su relación con Santiago desde noviembre de 2022, incluso le habría dicho a este joven que se iría a vivir sola a un apartamento cerca de la calle 93.



Dos personas más que ya escucharon los investigadores, manifestaron que aunque no eran cercanos a la pareja, el estadounidense les habría expresado dudas en torno a Valentina.

El celular de la DJ, clave

Allegados a la joven aseguran que el iPhone (que Poulos le habría regalado) es clave dentro de la investigación, aunque no tenía sim card cuando fue tirado en un lote cerca del aeropuerto El Dorado, expertos forenses intentan recuperar información que habría sido borrada.



Tal como lo reveló EL TIEMPO un supervisor de vigilancia lo encontró y estuvo a punto de venderlo por 550.000 pesos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

