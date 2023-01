El iPhone de Valentina Trespalacios, la DJ asesinada el pasado domingo en Bogotá, es una de las piezas clave de la investigación. Según allegados a la joven, de 21 años, ella se comunicaba a través de traductor con su novio, John Poulos, el señalado asesino, y allí debe estar la evidencia de lo sucedido antes de que fuera estrangulada.



EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo al testimonio de la persona que encontró el aparato y no es cierto que estuviera en una de las canecas del aeropuerto El Dorado de Bogotá, como se divulgó inicialmente.

Valentina Trespalacios se comunicaba a través del traductor de su iPhone con el señalado asesino. Foto: Archivo Particular

Es el supervisor de una empresa de seguridad que, el domingo 22 de enero, se encontraba de turno de las de 06:00 horas a 18:00 horas, en el puesto de satélite 4 correspondiente al área perimetral del aeropuerto El Dorado.



Se trata de la puerta 14 del aeropuerto hasta el lote conocido como HB Fondo.



Según narró, sobre las 10:30 de la mañana se dio cuenta que había perdido la tarjeta de propiedad y el carnet aeroportuario de la motocicleta de placas JTV03E, perteneciente a la empresa de seguridad donde trabaja.

El forro Louis Vuitton

Estas son las imágenes que investigan las autoridades para Foto: Archivo particular y Revista Semana

"Sobre las 14:45, aproximadamente, salgo de la puerta 15 en la motocicleta de placas OCD83E, para hacer el recorrido hasta el lote HB Fondo, en la dirección calle 103 con 24 sentido oriente – occidente parte externa. Inicio una verificación de búsqueda de manera lenta en la motocicleta. Al llegar más o menos entre la estación de gasolina Primax y Terpel veo como unos vasos desechables aplastados y poca basura. Me detengo y me bajo de la moto con la finalidad de mirar si alguna persona había botado los documentos de la moto en estés lugar…", señaló el supervisor.



Y añadió: "Sobre las 15:15 horas, aproximadamente, fue que estuve en este lugar donde encuentro el celular, no hay dirección, pero es en el intermedio de la estación de gasolina Primax y Terpel…".



La hora del hallazgo es clave para los investigadores. Esta se está cruzando con los videos en los que se ve a Poulos sacando en un carrito de mercado la maleta en la que luego fue hallado el cuerpo de Valentina.

Según señaló, al frente de dicho establecimiento vio sobre el pasto un celular: "Lo recojo, este tiene un estuche de celular de la marca Louis Vuitton, con el dibujo animado de Mickey Mouse. Alcanzo a observar que el celular es de color blanco, verifico y al parecer no tenía SimCard".



El testimonio señala que oprimió el botón de encendido y apareció la foto de una mujer con una copa. Le retiró el forro al celular y confirmó que no tenía tarjeta.



El hombre asegura que su hijastra revisó el aparato y señaló que se trataba de un iPhone 11 o 12, en muy buen estado.

La entrega a la Sijín

El supervisor asegura que preguntó si había alguna persona interesada en comprarlo.



"Lo iba a vender porque nadie lo iba a reclamar. La finalidad de vender el celular era poder obtener una parte del dinero que necesitaba para el pago de los documentos de la motocicleta, teniendo en cuenta que por esta pérdida yo debía hacerme responsable económicamente, porque la empresa no asume ese gasto económico", explicó.



Y admitió que le comentó a alguien cercano que le estaban ofreciendo dinero por el celular: "Le digo que 550.000 mil pesos, con la intención de que él se quedara con el celular de una vez, a lo que me responde que no (...) Pasada media hora me llama mi mujer a mi celular personal y me dice que mi hijastra se había dado cuenta que por redes sociales acababan de publicar la foto de la mujer que aparecía en la foto de la pantalla del celular, que la publicación decía que esta mujer estaba muerta y que la habían matado el fin de semana…”



El aparato fue entregado a la Sijín y está en manos de investigadores forenses quienes intentan recuperar la información (mensajes y fotos) borradas que serán clave dentro del caso.

