Inpec alerta modificación a millonario contrato de brazaletes: Procuraduría indaga

A mediados de la semana pasada, EL TIEMPO reveló que al menos dos empresas interesadas en quedarse con el millonario contrato de suministro de brazaletes electrónico de vigilancia para presos, aseguraron que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) les cambió las reglas de juego a última hora.



El contrato, que asciende a 113 mil millones de pesos, cobija cerca de 5.500 condenados que son monitoreados a través de estos dispositivos que permiten su ubicación en tiempo real por GPS cuando se les concede casa por cárcel o están en clínicas.

El Ministerio de Justicia anunció que se hizo el contrato para contar con 6.000 brazaletes electrónicos.

El proceso ha sido entregado a través de cuatro urgencias manifiestas, (el mismo mecanismo del tema de pasaportes en Cancillería) por eso la Procuraduría ha advertido que la Uspec no puede seguir usando esta figura para entregar el contrato de manera directa y pidió una licitación transparente y ajustada a ley.



En efecto, en noviembre de 2021 se debió abrir la licitación formal, pero los estudios de mercadeo quedaron mal elaborados y el tema se volvió a embolatar y en noviembre de ese mismo año se hizo un nuevo contrato bajo la misma modalidad, que iba hasta abril de 2022. Pero el servicio se volvió a extender, esta vez por falta de recursos.



Ahora, dos de los interesados en el proceso le aseguraron a EL TIEMPO y así se lo señalaron a la Procuraduría que les cambiaron las condiciones de asignación de puntaje.

Sede de la Uspec, en Bogotá.

"En la más reciente respuesta de la Uspec a las observaciones formuladas por las empresas interesadas, sorpresivamente y sin una justificación en el estudio previo, cambiaron las condiciones de asignación de puntaje buscando beneficiar a un interesado", señaló la vocera de una firma quien pidió el anonimato para que no afecte su participación.



Y explica: "En los prepliegos, uno de los criterios que tenían mayor puntaje de evaluación es el de Apoyo a la Industria Nacional, que antes daba 10 puntos al oferente que garantizara la vinculación de empleados o contratistas nacionales en mínimo de 40 por ciento del personal del proyecto. Sin embargo, ante la observación exclusiva de una de las firmas interesadas sobre si en vez de ponderar la contratación de personal y servicios locales, era posible dar el puntaje a la fabricación de los equipos en Colombia, la Uspec respondió que sí, cambiando notoriamente las condiciones de evaluación de las ofertas".

'Hubo una modificación considerable'

Ludwing Joel Valero Sáenz, director general de la Uspec.

Después de la denuncia de EL TIEMPO, el Inpec le acaba de enviar un oficio a la Uspec, en donde se refiere al tema específico y lo califica como un cambio considerable que no estaba previsto.



"Como parte de apoyo de este proceso, se realizó lectura de las observaciones en general publicadas en el aplicativo Secop II, evidenciando en el numeral 8. Incentivo a la producción de la Industria Nacional, de los estudios del sector, del pliego de condiciones definitivo, hubo una modificación considerable con respecto a lo indicado en el proyecto de pliego de condiciones, del cual no se había mencionado en las anteriores mesas de trabajo adelantadas entre Uspec e Inpec", dice el oficio.



Y agrega: "Se considera que el actual proceso tiene la finalidad de la contratación de un servicio y no un producto, por tal motivo se considera que puede ser desacertada dicha modificación", señala el teniente coronel Rolando Ramírez, director de custodia y vigilancia.



El oficio fue enviado a la subdirección de servicios de bienes de la Uspec a cargo de Tatiana Buitrago.

El oficio de la Procuraduría

Este es el oficio de la Procuraduría pidiendo información sobre el caso.

EL TIEMPO ha intentado conocer la postura de la Uspec sobre esos cambios, al respecto este diario conoció un oficio de la Procuraduría en el que se le pidió información concreta y suficiente a la Uspec sobre ese cambio en los pliegos.



Además, que sustente las razones técnicas, jurídicas o de otra naturaleza que soportan el cambio de criterios y condiciones en lo relacionado con el incentivo a la promoción de la industria nacional.



Según el oficio, la Uspec tuvo que haber sustentado ese cambio el pasado primero de diciembre, plazo otorgado por Claudia Hernández, procuradora delegada segunda para la vigilancia preventiva de la función pública.

EL TIEMPO también estableció que al menos uno de los proponentes va a presentar queja formal ante la Procuraduría en donde menciona que la supuesta empresa beneficiada con el ajuste a los pliegos es Desarrollo e Integración de Tecnología y Comunicaciones S.A.S. (Deinteko), la única que contaría con la certificación Vuce para fabricación de los brazaletes en Colombia.



Este diario ha buscado a voceros Deintenko desde la semana pasada, y se limitaron a decir que no han hecho ninguna solicitud a la Uspec, que todo está fundamentado en la ley 816.

UNIDAD INVESTIGATIVA

