Uribismo dice que las Farc no les cumplieron a sus víctimas ni al país

Ante la plenaria del Senado, las congresistas Paloma Valencia y María del Rosario Guerra ventilaron este lunes cifras oficiales para demostrar lo que ellas llaman un incumplimiento explícito de las Farc a los acuerdos de paz y en especial a su esencia: la reparación de sus víctimas.



Durante un debate de control político virtual, aseguraron que aparte de la no entrega de todos los niños reclutados y de las armas que anunciaron, el otro gran incumplimiento está en los bienes y dinero para resarcir a las víctimas.



Echando mano de cifras de la Consejería para la Estabilización y Consolidación, anticipadas por EL TIEMPO, las congresistas aseguraron que no aparecen 10.000 millones de pesos de 12.070 que se comprometieron a entregar.



Además, de 722 inmuebles reportados, solo han devuelto 8 y la mayoría son baldíos de la nación.



En plata blanca, señaló Guerra, de los 964.000 millones de pesos anunciados, han entrado 30.000 millones. Mientras tanto, recordó que la Fiscalía ha identificado bienes por 2,5 billones de pesos que están en proceso de extinción de dominio.

En el debate, citado desde septiembre de 2019, se le pidieron otras cifras al consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.



“Más de la mitad del dinero del inventario, las Farc lo registraron con la observación de hurtado, incautado o desaparecido. Es decir que, desde el momento de la entrega del inventario, se había especificado que dicho dinero no sería entregado”, señaló Archila.



Y agregó que voceros de la exguerrilla ya notificaron que 136 de los inmuebles anunciados no serán entregados y que, con corte al 14 de mayo, solo han facilitado un punto coordenado que corresponde a 196.

El consejero Emilio Archila dijo que de 12.070 millones de pesos que las Farc se comprometieron a entregar para reparación, solo se han recibido 2.114 millones de pesos. Foto: Ricardo Ajiaco

Según la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se han presentado problemas como falta de información precisa de ubicación, ausencia de enlaces que ayuden a la entrega material, predios literalmente perdidos y otros en los que terceros se oponen a entregarlos.



En cuanto al oro, de los 440.020 gramos anunciados, solo han entregado 2.540 gramos. Y ya se dio por perdida una caleta con 112.500 gramos, en Meta.



En cuanto a los semovientes, la exguerrilla reportó 24.456 cabezas de ganado, pero de entrada dijo que 16.739 habían sido hurtadas. Solo han devuelto 226.



“Nadie ronda a las Farc en el cumplimiento de los acuerdos de paz”, señaló Guerra, mientras que la senadora Valencia concentró sus críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Respuesta de los ex-Farc

Los voceros del ahora partido político Farc, los senadores Sandra Ramírez y Carlos Lozada, le dijeron a EL TIEMPO que los señalamientos son una cortina de humo para tapar los escándalos que han sacudido la inteligencia militar y la llamada ‘Ñeñepolítica’.



“Tiran un hueso pelado para pasar de agache en esos temas”, dijo Lozada.



Ramírez, por su parte, afirmó que desde agosto de 2017 entregaron su inventario, e incluso en febrero de 2018 le pidieron a la JEP medidas cautelares porque se estaban perdiendo bienes.

Carlos Antionio Lozada, senador del partido Farc, dijo que sí están cumpliendo con la paz. En la foto se ve junto a Ernesto Macías, del Centro Democrático, y Mauricio Amín, del Partido Liberal, Foto: Archivo / Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

“Tampoco podemos negar que varios de los que ahora están en disidencia llegaron a donde el Estado no pudo y se quedaron con parte de esos recursos”, le dijo Ramírez a EL TIEMPO.



Sobre la caleta de oro, Lozada aseguró: “Se le dijo al Gobierno que no parara hasta encontrarla, pero entre cada ida a buscarla pasó bastante tiempo, y pues eso es la selva, y allá sí hay gente que no se detiene y seguramente alguien más la encontró y se quedó con todo”.



En medio del debate, el Ministerio de Defensa reveló que las disidencias ya suman 4.600 integrantes.

Crecen las disidencias

Durante el debate se conocieron reportes del Ministerio de Defensa que dan cuenta de cómo las disidencias de las Farc están incrementando su poder ilegal.



Información de inteligencia indica que ya cuentan con 4.600 miembros, de los cuales 2.600 están armados y el resto hacen parte de sus redes de apoyo.



Están distribuidos en 32 grupos y tienen injerencia en 20 departamentos. Sus principales cabecillas son ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’, ‘Iván Mordisco’ y ‘Gentil Duarte’, que se lucran de las 160.000 narcohectáreas que hay en sus zonas de influencia, especialmente en Nariño, Norte de Santander y Putumayo.

