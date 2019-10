Defensa de Álvaro Uribe, acuartelada en el Marriot

Con absoluto hermetismo y durante varias horas, abogados titulares, suplentes e investigadores al servicio del expresidente Álvaro Uribe, estuvieron reunidos este lunes en un reservado del hotel Marriot de la calle 73, abajo de la carrera Séptima, norte de Bogotá.



En una extenuante jornada, que se inició el domingo y se extendió hasta el lunes, revisaron todos los escenarios judiciales de la diligencia de indagatoria programada para este martes dentro del proceso que se le sigue por posible manipulación de testigos y fraude procesal.

A pesar de que la orden de Uribe a su defensa y bancada del Centro Democrático fue no hablar con los medios ni filtrar información, EL TIEMPO estableció que hasta la semana pasada, algunos de los asesores del senador contemplaban la posibilidad de que la diligencia fuera aplazada.



La razón: en su criterio, aún faltan por escuchar testimonios clave solicitados por la defensa.



Entre ellos se encuentran los de los narcoparamilitares Juan Carlos 'el Tuso' Sierra y Salvatore Mancuso. Además, otros paramilitares presos en Colombia con cuyos testimonios buscarían demostrar que Uribe nunca les ofreció prebendas, y además que ONG cercanas al senador Iván Cepeda sí los visitaron.



Sin embargo, desde un principio Uribe descartó de plano la posibilidad de pedir el aplazamiento de su diligencia.



"Dijo que nunca ha aplazado una sola diligencia judicial", explicó una fuente enterada.

El abogado Diego Cadena mediador entre Álvaro Uribe y varios testigos. Foto: César Melgarejo

El polémico abogado Diego Cadena no estuvo ni en la reunión del Marriot ni en otras previas de la defensa del exmandatario.



Además de ser testigo dentro del proceso, este diario confirmó que miembros de la defensa de Uribe han tomado distancia del abogado de Tuluá, Valle, quien antes estuvo al servicio de narcotraficantes de la talla de alias 'Chupeta', Ramón Alberto Quintero, alias RQ, 'Diego Rastrojo' y 'don Diego'.



"El señor Cadena no ha asistido a ninguna reunión de la defensa del expresidente. El resto del equipo está unido", explicaron personas cercanas a Uribe.



De hecho, el mandatario sostendrá ante la Corte que nunca se enteró de los pagos que Cadena les hizo al menos dos testigos, los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Euridice Cortés, alias 'Diana'.



EL TIEMPO reveló en primicia, que Vélez, alias Víctor, exintegrante del frente Cacique Pipintá de las Autodefensas, dijo que recibió plata de Cadena. Este diario comprobó que hubo una consignación por 2 millones de pesos a una familiar; y otros dineros a través de Juan José Salazar, socio de Cadena.



Vélez tiene recibos de Supergiros S. A., por más de 4 millones de pesos, a nombre de María Elena Vélez Ramírez. Y la oficina de Cadena elaboró una carta, el 11 de julio de 2018, en la que admite pagos.



Y el testigo clave, Juan Guillermo Monsalve, -hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, que perteneció a los Uribe Vélez-, también dice que Cadena le ofreció la revisión de su caso a cambio de testificar a favor de Uribe.



En este caso, para allegados al exmandatario es claro que dicha revisión, ofrecida por Cadena, nunca se materializó por ende, tampoco el delito de soborno en actuación judicial.



En cuanto a los pagos en efectivo, será Cadena quien responda ante la Corte Supre y la Fiscalía, que lo investiga por esos hechos.



Molsalve aseguró que lo estaba presionando para que cambiara su versión a favor de Uribe y en contra del senador Iván Cepeda, y que le ofreció pedir la revisión de su caso.



Para la defensa de Uribe es claro que si bien la indagatoria es clave, y se puede prolongar un par de días, cualquier decisión de fondo sobre el tema se demorará un par de semanas.



Personas cercanas a la defensa manifestaron que si bien estaba prevista una sesión de fogueo de preguntas para el exmandatario, es el que mejor se sabe el expediente y no fue necesario.

UNIDAD INVESTIGATIVA

