Uribe buscará tumbar testimonio clave en caso que le sigue la Corte

Personas cercanas a la defensa del expresidente Álvaro Uribe están seguros de que hay evidencia suficiente para tumbar uno de los testimonios que más pesan en contra del exmandatario, dentro del proceso que la Corte Suprema le sigue por fraude procesal y soborno.



A eso atribuyen el trino del senador, del pasado domingo, en el que se volvió a referir a nuevas pruebas que le ayudarán a él y a su polémico abogado, Diego Cadena.

Se trata de las declaraciones del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, miembro del bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas.



Vélez –condenado por varios crímenes– le entregó a la Corte pruebas de que Cadena le giró dinero entre 2017 y 2018. A cambio, dice, le pidió retractarse de las declaraciones en las que salpicaba a Uribe y a su hermano Santiago con hechos ligados al paramilitarismo.



Además, el expara aseguró que Cadena le solicitó que declarara que el senador Iván Cepeda le había ofrecido prebendas a cambio de señalar a los Uribe.

La vieja declaración



Los pagos de Cadena al testigo ya están probados, e incluso la Fiscalía se apresta a definir la situación jurídica del abogado, por presunto soborno a testigos.

Pero allegados al exmandatario creen que hay cómo probar que Vélez ya se había referido a una supuesta visita del senador Cepeda, para obtener un testimonio en contra de Uribe y de su hermano.



En efecto, le aseguraron a EL TIEMPO que hay una declaración del expara, dada mucho antes de haber sido visitado por el polémico abogado Cadena.



“Al parecer fue recogida en Cali, dentro del proceso por el crimen de Gabriel Ángel Cartagena, gobernador indígena asesinado por el Cacique Pipintá”, señalaron fuentes cercanas al tema.



Y agregaron que en esa diligencia Vélez habría manifestado que había sido visitado por Cepeda, quien supuestamente andaba buscando testimonios contra los Uribe.

También habría narrado que en esa reunión estuvo presente Pablo Hernán Sierra Guerrero, alias Alberto Guerrero, quien recibó la misma oferta.



Y hay un detalle adicional. El apoderado de Vélez de ese entonces, Samuel Arturo Sánchez Cañón, se habría quedado con un papel en el que constaba el supuesto ingreso de Cepeda a la cárcel.



Al parecer, lo que la defensa de Uribe buscaría demostrar es que se trata de un testimonio sin credibilidad alguna, al menos en lo que se refiere al exmandatario, pues el propio Cadena ya admitió los pagos a Vélez a manera de “ayuda humanitaria”.

Cepeda no se pronuncia

EL TIEMPO se comunicó con el abogado Sánchez Cañón para establecer si es cierto que a él le consta la supuesta visita de Cepeda.



“Debo ser prudente y respetar la magistratura y la reserva del caso. Solo le puedo decir que lo que me conste, como ciudadano, estoy en la obligación de declararlo ante la autoridad pertinente”, dijo el abogado.



Y reveló que fue llamado a testificar por la Corte Suprema el pasado 24 de septiembre: “Pero la diligencia se aplazó y no me han dado nueva fecha”.



Por su parte, el senador Cepeda dijo que, por respeto a la reserva y a la Corte, no se va a referir al tema.



Sin embargo, el martes emitió un comunicado en el que asegura que Uribe no solo violó la reserva del proceso que se le sigue, sino que, además, está distorsionando la verdad.



Y agregó: “Mintió sobre los hechos que me atañen en este proceso”.



Sobre el abogado Diego Cadena, anunció que le entregará a la Fiscalía un escrito para que incluya lo actuado en el expediente contra Uribe en la Corte, y proceda a imputar los delitos de soborno y fraude procesal, pidiendo medida de aseguramiento –consistente en detención preventiva– para evitar más obstáculos a la justicia y una posible fuga.



En el entretanto, el abogado Jaime Granados radicará este miércoles los alegatos de conclusión de la defensa de Uribe, para que la Corte defina la situación jurídica del exmandatario.

