Manuel Castañeda, el hombre capturado con cocaína el pasado 10 de diciembre, movilizándola en una camioneta adscrita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) se acaba de convertir en pieza clave de tres escándalos de corrupción: la fuga del peligroso narcotraficante Juan Larison Castro Estupiñan, alias Matamba, el alquiler ilegal de esquemas de seguridad oficiales y el uso de camionetas blindadas para transporte de droga.



Tal como lo ha venido revelando EL TIEMPO en exclusiva, en una reunión con el director de la UNP, Augusto Rodríguez, Castañeda entregó información clave que salpicaría a exfuncionarios de UNP, altos miembros de la Policía, e incluso a un ex funcionario de la Fiscalía.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, respondió a críticas sobre contratos. Foto: Archivo Particular

El hecho más reciente está consignado en un oficio que se refiere a la fuga de 'Matamba'. Le fue enviado hace un par de días por la UNP a la Fiscalía que ya ha sido enterado por Augusto Rodríguez de varios hechos de corrupción en la entidad a su cargo.



Uno de ellos, revelado hace un año por EL TIEMPO, está relacionado con la asignación a un allegado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de una camioneta que no tenía el blindaje ofrecido.



Augusto Rodríguez, quien tiene pendiente una mesa de trabajo con la Fiscalía (cuya fecha no se ha definido) decidió anticiparse al caso 'Matamba' por la gravedad que reviste, de hecho, el propio presidente Gustavo Petro se acaba de referir al tema.



"A punto de descubrirse uno de los peores hechos de corrupción. No solo en vehículos oficiales se transportaban cargamentos de drogas, sino presos que, después, aparecieron muertos", aseguró Petro.

Parte de los 168 paquetes al parecer clorohidrato cocaina hallados dentro de un vehículo que presta servicios a la UNP. Foto: Cortesía del Twitter de la UNP

¿Hombres del Gaula?

Ronald Rodríguez, el exfuncionario de la UNP que prestó la camioneta en la que movieron la droga. Foto: Unidad Nacional de Protección

En este caso, por ahora, hay más interrogantes que certezas, una investigación periodística de EL TIEMPO confirmó que el capturado Manuel Castañeda, era un hombre cercano a algunos miembros de la Policía.



EL TIEMPO reveló este sábado un video, que luego retomaron otros medios, en donde es condecorado, en abril pasado, por el entonces comandante de la Policía de Cúcuta Óscar Moreno y en primicia, Ronald Rodríguez Rozo, exsubdirector de protección de la UNP le admitió a EL TIEMPO que la camioneta donde cayó la cocaína estaba asignada a su esquema de seguridad.



Ronald Rodríguez se ve en videos de seguridad entregándole la camioneta a Castañeda el viernes 9 de diciembre hacia las 2:30 de la tarde. Catorce horas después cayó repleta de cocaína en el Cauca. En el caso Matamba', sin embargo, solo hay indicios calificados como fuertes por los investigadores.

Capo Escoltado

Condecoración Manuel Antonio Castañeda Bernal Foto: Suministrada

En la reunión con el director de la UNP, el hoy capturado Castañeda aseguró que un amigo de nombre Edgar le había pedido un favor a mediados de marzo de este año: mover a un hombre de tez negra, desde Usme hasta una finca en Doradal, Antioquia. Y Castañeda le confirmó que está seguro de que a la persona que transportó fue a alias Matamba.



Y dio detalles adicionales. Aseguró que cuando recogió al hombre en unas coordenadas que le habían dado en Usme, localidad vecina en donde está ubicada la cárcel La Picota (de donde se fugó 'Matamba'), había otras camionetas.



Según dijo, personal que parecía ser del Gaula habría escoltado al sujeto hasta la camioneta donde él lo movió.



"Me aseguró que cuando vio las noticias sobre la fuga de 'Matamba' y su rostro en fotos e imágenes, se dio cuenta de que era la misma persona que había transportado", le dijo a este diario el director de la UNP.

"Se encontraba tranquilo"

La fuga de ‘Matamba’ se produjo el pasado 18 de marzo de este año, y 70 días después, es decir el 26 de mayo, fue localizado en una finca del municipio de Bolívar, en Santander, en el mismo departamento donde había sido capturado a mediados de 2021.



(Lo invitamos a leer: El favor a una alta funcionaria del Congreso que tiene en líos a un fiscal)



Desde un principio de la fuga, la abogada del narcotraficante argumentó que había sido desaparecido, pero según las declaraciones que Castañeda le dio al director de la UNP, este hombre del que dice es ‘Matamba’ se encontraba tranquilo al momento de recogerlo en Usme, localidad vecina a la zona donde está ubicada la cárcel La Picota.

Alias Matamba murió en un operativo policial este jueves 26 de marzo. Foto: Policía Nacional

De la fuga se sabe que ‘Matamba’ salió de la Torre D, Pabellón U.M.E. 4, Celda 58 luciendo vestimenta del Inpec, sin embargo, hasta ahora el único responsable del escape de este hombre es el inspector Milton Libardo Jiménez Arboleda.



Este último fue acusado por el delito de favorecimiento a la fuga, luego de que presuntamente haya dejado entreabierta la puerta de guardia interna por la que se escabulló el capo.

