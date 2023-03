Para el próximo lunes, 13 de marzo, está citado a imputación de cargos la cabeza de uno de los 19 poderosos sindicatos que tiene la Unidad Nacional de Protección (UNP): Wilson Devia.



(Lo invitamos a leer: ¿Robo o poderoso capo detrás de ataque a director de la UNP?)



Así se lo notificó la propia fiscal Angélica Monsalve, quien le dijo que tenía una asignación especial para investigar todas las irregularidades que se vienen presentando en esa entidad. Augusto Rodríguez, su director, ha denunciado el uso de camionetas de la UNP para mover cocaína y armas; el alquiler ilegal de esquemas de seguridad; y el falso blindaje de vehículos que EL TIEMPO ya había revelado.

Facebook Twitter Linkedin

Un juez de Paez, Cauca, legalizó la captura del expolicía Manuel Antonio Castañeda Bernal. Foto: Policía Nacional

'No le voy a solicitar medida de aseguramiento'

Facebook Twitter Linkedin

Augusto Rodríguez, director de la UNP. Foto: Twitter: @UNPColombia

Según Devia, la fiscal Monsalve lo llamó el pasado viernes y le dijo que ya sabía que el CTI le había informado sobre la citación de imputación de cargos para el día 13.



Pero Devia dice que la funcionaria le aseguró que le había enviado por error el formato de imputación con medida de aseguramiento. No obstante, asegura que la funcionaria le dijo que no le impondría dicha medida.



EL TIEMPO investigó y estableció que a Devia, exfuncionario del liquidado DAS y cabeza del sindicato mayoritario de la UNP, le reabrieron una indagación de 2013, por un supuesto carrusel de contratos de alquiler de carros blindados en la entidad.



Sin embargo, al caso se le anexó una carta que el capturado 'narcochofer' Manuel Castañeda le envió a Augusto Rodríguez, director de la UNP, el pasado primero de diciembre, 9 días antes de que lo capturaran.



Allí, Castañeda señala a Devia de ofrecerle ilegalmente un esquema de seguridad y hasta de nexos con una oficina de cobro para que desembolsara una suma de dinero. Incluso, dice que él llevó gratis a la UNP a tres famosos artistas y que el sindicalista cobró por el espectáculo. Devia lo desmiente todo.

¿Qué dice la carta?

Facebook Twitter Linkedin

Ronald Rodríguez, el exfuncionario de la UNP que prestó la camioneta en la que movieron la droga. Foto: Unidad Nacional de Protección

Castañeda, el ahora denunciante, es el mismo que fue capturado el pasado 10 de diciembre manejando una camioneta de la UNP con 150 kilos de cocaína por las carreteras de Cauca. La camioneta en la que llevaba la droga estaba asignada al esquema de seguridad del exsubdirector de protección de la UNP Ronald Rodríguez Rozo.



EL TIEMPO reveló que antes de su captura, Castañeda se había reunido con Augusto Rodríguez para denunciarle las mafias que estaban enquistadas en la entidad.



El director de la UNP le denunció de inmediato el caso a la Fiscalía y, de hecho, a esas denuncias atribuye el ataque a su sistema de seguridad, el pasado martes 7 de marzo a la salida de su residencia.



Según Devia, a la indagación de 2013, por el supuesto carrusel de contratos, le anexaron una carta de Castañeda en la que lo salpica con nuevas irregularidades.

'Pedían $ 200 millones por un esquema de seguridad'

El fin de esta reunión era en base a que este señor tenía una buena influencia en la UNP para tener un esquema de protección, a lo cual él me pedía $ 200 millones". FACEBOOK

TWITTER

Aunque EL TIEMPO ya había dado detalles de los señalamientos de Castañeda contra Devia, la carta es explícita.



"Para el año 2019 conozco al señor Wilson Javier Devia Pérez, quien manifestó ser funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y presidente nacional del sindicato. Para el mes de marzo del año 2019, me reúno en el sector de Hayuelos con el señor Devia y una tercera persona que nos relaciona, la cual también es parte de la UNP, el fin de esta reunión era en base a que este Señor tenía una buena influencia en la Unidad para poder tener un esquema de protección a lo cual él me pedía 200 millones de pesos para poder lograr esta asignación, monto del cual no solo era para él, sino para la empresa con la cual tenía que hacer dicha gestión. Pago que debía realizar por adelantado, finalmente no se llegó a ningún acuerdo debido a las condiciones que él estaba diciendo", se lee en la carta en poder de EL TIEMPO.

Según Castañeda, la oferta incluía un carro blindado y 3 unidades escoltas.



"Este esquema estaba en la ciudad de Bogotá y yo vivía en Villavicencio por lo cual el manejo que él daba a este esquema era de manera interna con la empresa contratante, por temas de viáticos y justificar desplazamientos para que no se fuera a presentar ninguna novedad", se lee en la carta.



Según Cartañeda, le correspondía dar 7.000.000 de pesos mensuales y Devia cuadraba.



"Efectivamente acepto el trato y las unidades se radicaron en Villavicencio en mi casa con las condiciones impuestas por Devia. Me tocaba dar alimentación y dormida a las 3 personas, adicional el carro contaba con un cupo de combustible de 1'000.000 de pesos. Si este se pasaba yo asumía los tanqueos mientras nuevamente generaban un nuevo recargo. Durante 1 años se realizó dicho acuerdo, los pagos se realizaban a cuentas que el daba o un su mayoría de los casos en efectivo", dice el narcochofer para quien el gobierno Petro pidió una protección especial debido a que ha sido amenazado y golpeado en cárceles.

Los artistas y la oficina de cobro

Castañeda asegura que para diciembre de 2019 Devia realizó un evento con el sindicato para la despedida de fin de año y él le ofreció dos artistas de manera gratuita: el 'Yo me llamo Rafael Orozco', Giovany Ayala y su hijo Sebastián.



"Ellos asistieron de manera gratuita por tratarse de mí, hasta donde tengo conocimiento él manifestó al sindicato que estos artistas le cobraron cuando eso fue falso", asegura Castañeda.



Y habla de la venta irregular de dos camionetas Toyota Prado TX convencionales, cada una con un valor de 80'000.000 de pesos: "Yo mismo fui con él a sacar las camionetas de la empresa a la que pertenecían. Se sacan los vehículos, me los llevo para Acacías (Meta), con autorización de Wilson Devia, se dispone a realizar arreglos de pintura, cojinería, tapicería con el fin de dejar en perfecto estado los automotores para poder venderlos y generar ganancias cuando finaliza el proceso",

Y para probar su cercanía con Devia dice que, en enero de 2022, lo volvió a contactar para un tema de venta de varias carros que requería un artista, "dejando claro que esta vez sí se realizaba documento de venta para evitar los mismos problemas que ocurrieron años anteriores".



Castañeda dice que el negocio se selló y Devia manifestó que él podía ayudar a conseguir los carros y adicionalmente a vincularlos a la UNP a cambio de una comisión.



"Aparte de generar esta reunión para un negocio la hizo con el fin de entregarme a una oficina de cobros de una blidadora llamada xxxxxx a la cual es amigo del gerente de la empresa (...) ; Al ver Wilson Devia que esta gente estaba en el centro comercial se despide de manera muy curiosa y esta gente intenta sacarme del centro comercial a la fuerza, pero gracias a la seguridad privada fue imposible".



Castañeda dice que, por testimonios de policías de la Dijín, se enteró que Devia estaba dando su foto a diferentes personas para que me ubiquen donde sea, con el fin de hacer que pagara un dinero de unas personas.

'Todo es falso'

Según Wilson Devia, los señalamientos de Manuel Castañeda son falsos y asegura que él (como empleado de la UNP) no tiene ninguna potestad para la asignación de los esquemas de protección.



“No tengo la potestad para asignar vehículos de la UNP. Yo nunca le he prestado ni arrendado un carro de la UNP porque yo no manejo ese tema, los vehículos que cogieron con la droga sí hacen parte de la UNP y eso es lo que yo he venido denunciando”, aseguró el sindicalista.



Y agregó que presentará recusación contra la fiscal Monsalve, así como una denuncia en contra del director de la UNP, Augusto Rodríguez, por prevaricato por acción, abuso de autoridad e injuria y calumnia. Además, pidió que se indague por qué, según él, el mismo día que lo citaron a interrogatorio pasaron por el comité de la UNP una solicitud de protección a favor de la fiscal Monsalve. Según Devia, se le asignó un esquema de protección con un carro blindado y tres escoltas de la UNP, cuando ella debería acogerse a las medidas de protección que le proporciona la Fiscalía por ser funcionaria.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo