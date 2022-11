Los problemas en torno a los contratos de arrendamiento de camionetas blindadas por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), para personas amenazadas y dignatarios, continúan.



Tal como los reveló EL TIEMPO, se declararon desiertas las licitaciones en tres zonas clave del país y han fracasado dos urgencias manifiestas que se adelantaron para rentar al menos 800 camionetas que se requieren en la zona 9 (conformada por Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y Vichada); la zona 2 (Caquetá, Huila y Putumayo); y la 5 (Bogotá y Cundinamarca).

Este es el comunicado en el que el empresario Alán Perlman, rechaza los señalamientos del director de la UNP. Foto: Suministrada

Según voceros autorizados de la Oficina Jurídica de la UNP, algunos empresarios no se están presentando a los procesos para generar presión en la democratización del sector y quedarse en zonas donde han operado antes.



“Saben que hay una necesidad, escasez de vehículos y tienen la disponibilidad que la UNP necesita", explicaron. Y agregaron que se está adelantando un nuevo proceso de urgencia manifiesta para arrendar esos 800 carros.



Al respecto, el director de la UNP, Agusto Rodríguez, señaló en medios: "Hay empresas, cuyo propietario es el señor Alan Perlman, que han venido presionándonos porque hemos hecho un proceso de democratización en el que se bajó, por ejemplo, en el tema de blindados la adjudicación que tenía de aproximadamente del 60 por ciento y 70 por ciento, aproximadamente a un 25 por ciento”.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, señaló con nombre propio a Perlman. Luego, una de sus empresas fue invitada a uno de los procesos. Foto: Archivo Particular

La respuesta del empresario

"No es cierto que se hayan apagado o inmovilizado 9 vehículos ni mucho menos se “juegue con la vida de 25 protegidos”, ni que se esté desconociendo la cláusula

Y en un comunicado oficial, la entidad señaló al mismo empresario de poner en riesgo la vida de 25 protegidos por, supuestamente, "apagar e inmovilizar vehículos blindados que hacen parte del contrato vigente con la UNP".



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que empresas de Perlman fueron invitadas a uno de los procesos de urgencia manifiesta.



Tras los señalamientos, Perlman emitió un comunicado en el que rechaza los cuestionamientos en su contra. Y, en diálogo con EL TIEMPO, fue aún más allá.



"No es cierto que se hayan apagado o inmovilizado 9 vehículos ni mucho menos se “juegue con la vida de 25 protegidos”, ni que se esté desconociendo la cláusula

de empalme y transición", dice.



Y agrega, además, que Neostar Seguridad de Colombia Ltda., una de sus empresas, "en su condición de suscribiente de los contratos 1371 y 1373 de 2022, cuyo

objeto es el arrendamiento de vehículos blindados, actualmente honra las obligaciones en ellos contenidas sin la presencia de impasse alguno.

Las camionetas de los expresidentes

Según Perlman, además de los 800 carros de las tres zonas que se declararon desiertas, la UNP tampoco ha arrendado las camionetas especiales para los esquemas de seguridad de los expresidentes -como Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque- y para otros dignatarios, gobernadores y algunos congresistas.



"Hay unos vehículos de características especiales. Son camionetas para expresidentes y otros protegidos especiales. Pero no los exigieron como requisito dentro de la zona 1. Cuando salió la licitación les dije, 'ustedes no tienen esos carros', y ellos dijeron: no los necesitamos", le explicó el empresario a este diario.



EL TIEMPO se comunicó con la UNP para obtener su versión sobre las declaraciones de Perlman sobre los llamados carros especiales pero respondieron que, por ahora, no habrá un pronunciamiento oficial: "El director de la entidad, Augusto Rodríguez, se pronunciará una vez se termine el proceso licitatorio".

La deuda

Perlman también señaló que han solicitado urgente pronunciamientos, porque la

UNP adeuda a sus compañías aproximadamente siete mil millones de pesos, desde 2019. Según él, "la deuda emana de la falta de previsión presupuestal, circunstancia que nos obliga en esta oportunidad a tener y contar con las herramientas necesarias en aras de no incrementar los adeudos en cita".



Se espera un pronunciamiento de la UNP sobre las afirmaciones del empresario y de otros operadores, que aseguran que varias de las empresas a las que se les adjudicaron contratos de arrendamiento de camionetas blindadas, no tienen disponibilidad.

UNIDAD INVESTIGATIVA

