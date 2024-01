Atención: carta de UNP reclamando a contratista por entregar 60 camionetas embargadas

El pasado 16 de enero la Unidad Nacional de Protección (UNP) le envió una comunicación a la compañía Alliance Security, en la que le hace un requerimiento de fondo sobre varios de carros blindados que esa compañía está poniendo a disposición de la entidad para ser parte de esquemas de seguridad.



Según el documento, conocido en primicia por EL TIEMPO, la UNP ya le había advertido al contratista que se abstuviera de presentar los vehículos "que se encuentran inmersos en el proceso ejecutivo singular No. 110013103037202300943 del juzgado 37 civil del circuito de Bogotá".

'No están inmovilizados'

Este es el documento que la UNP le envió a Alliance Security.

La UNP fue enfática de que no iba a aceptar esos vehículos blindados con el fin de evitar que sus beneficiados se vean afectados con la prestación del servicio.



EL TIEMPO también conoció que Alliance Security le respondió a la UNP el pasado 10 de enero que los embargos no se encuentran registrados y por ende los vehículos se encuentran libres de gravámenes.



"El embargo de los vehículos no impide su movilización, toda vez que para ello se debe ordenar la aprehensión, la cual solo opera en el momento en que las medidas estén registradas y sean ordenadas por el Juez", respondió el contratista.

Camionetas blindadas de la UNP.

No obstante, la UNP ha sido enfática con el contratista que cerca de 60 vehículos —algunos requeridos para los esquemas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)— aparecen con orden de embargo, aprehensión y posterior secuestro.



Además, le recuerda que según el contrato se le da un término no superior a tres días para que presente nuevos vehículos libres de todo gravamen o medida cautelar que pueda afectar las medidas de protección implementadas por la UNP.

'El oficio sí existe'

Augusto Rodríguez, director de la UNP.

EL TIEMPO se comunicó con Augusto Rodríguez, cabeza de la UNP, quien confirmó que el oficio en el que se le hace el reclamo al contratista sí existe. Sin embargo, se abstuvo de dar detalles tras señalar que se encontraba en una reunión.



Este diario también se comunicó con Carlos Cortés, representante legal de Alliance Security quien aseguró que esos carros hacen parte de un pleito que tiene con el empresario Alan Perlman y que él es el responsable de haber apagado algunos vehículos y dejar en riesgo a los protegidos.



Y antes de colgar abruptamente el teléfono, aseguró que se trataba de una comunicación privada entre la UNP y la compañía que representa.

Este es el documento que la UNP le envió a Alliance Security.

Cuando EL TIEMPO le recordó que se trata de una contratación pública, señaló que iba a poner la queja formal de por qué se estaba filtrando información confidencial. También manifestó que la empresa que representa ha cumplido cabalmente con los términos del contrato y que se sienten perseguidos. Además, anunció una investigación interna para establecer por donde se había filtrado la información.



Finalmente, manifestó que era falso que le hayan dado tres días de plazo para subsanar el tema de los cerca de 60 vehículos que aparecen embargados.

El pleito

EL TIEMPO ya había revelado que por este caso el pasado 27 de diciembre que 221 camionetas blindadas vinculadas a los esquemas de seguridad de altos funcionarios de la JEP fueron apagados satelitalmente.



Versiones iniciales señalaban que el bloqueo a los vehículos obedece a que el dueño está cobrando cerca de 2.000 millones de pesos que el contratista de la UNP (Alliance Security) le debe por su alquiler.



En ese momento, EL TIEMPO también contactó al empresario Cortés quien reconoció que tenían camionetas embargadas: "De nuestra firma hay 40 camionetas embargadas por un mandamiento de pago, pero eso no tiene nada que ver con la JEP. Quien está operando en la JEP es Neostar, firma que también se presentó a la licitación y que no fueron aceptados por estar inhabilitados para contratar con el Estado por tres años y por tener 2 sanciones en Rut y en Cámara de Comercio, ellos son los que están apagando los carros".



Y desde Neostar, le confirmaron a EL TIEMPO que hay un proceso civil y que los vehículos Alliance Security Rent a Car Ldta en el proceso de la JEP se encuentran en este momento con medidas cautelares de aprehensión y secuestro, lo cual impide que sean utilizados.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

