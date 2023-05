Hace tan solo 48 horas, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, entregó a la Fiscalía audios que soportarían las declaraciones que hizo sobre la presunta infiltración de sicarios en el cuerpo de protección de esa entidad.



Según las grabaciones que entregó la expareja de uno de los escoltas, él estaría vinculado a un poderoso capo que permanece preso en la cárcel de La Dorada (Caldas).

Augusto Rodríguez, director de la UNP, es de los funcionarios más cercanos a Gustavo Petro. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

EL TIEMPO lo ubicó en un municipio del Guaviare y accedió a hablar de los supuestos vínculos con Smith Bayardo Parra Rincón, alias ‘Manopicha’ y con Marbellys Sofía Jiménez, ambos condenados por caso de sobornos de Autorrollings.



Además, habló de los cobros que se estarían haciendo para garantizar un cupo en el cuerpo de escoltas de la UNP.



El escolta del que se habla en los audios es Miguel Ángel Ramírez Candela, un expolicía de 59 años, oriundo de San Pablo de Borbur (Boyacá).



Este diario accedió al historial de su hoja de vida, en la que se asegura que trabajó en 1990 en la Dirección Antinarcóticos de la Policía, luego pasó a la División de Seguridad y Protección a Dignatarios, a la Dirección de Servicios Especializados y luego estuvo como escolta en la zona del Congreso de la República.

En el audio a usted lo mencionan como cercano a 'Manopicha' ¿Conoce usted a este señor?

Miguel Ángel Ramírez Candela, escolta de la UNP. Foto: Archivo particular

No. Yo únicamente trabajaba administrando una agencia de vigilancia privada en Villavicencio que se llama Seguridad Bolívar. Esa señora que nombran en los audios (Marbellys Sofía Jiménez) tenía un CAD que se llama Los Centauros, en Villavicencio. Yo no sabía que era de ella. Entonces de allá me pidieron la vigilancia, yo fui y la presté en el CAD Los Centauros, pero no sé si eso era de ella … no sé de quién. El administrador era un señor Deiter. Pero yo en ningún momento tuve contacto con ninguno de los que nombran. La señora puede estar hablando cosas por allá, pero no, yo no he visto nada.



Yo no tengo ningún problema. Pues, mi expareja sí tuvo un disgusto conmigo y no sé qué podrá estar hablando, pero son cosas que no tienen fundamento.

UNP: Audio escolta 1 En este audio el escolta Miguel Ramírez explica que trabajó en una empresa, al parecer, vinculada a Sofía Jiménez. El audio embebido no es soportado

Pero aseguran que usted es la mano derecha de Smith Parra, alias ‘Manopicha’ ¿Es esto cierto?

UNP: Audio escolta 2 Según Ramírez, él nunca conoció a alias Manopicha o a Sofía Jiménez. El audio embebido no es soportado

Smith Bayardo Parra Rincón, alias Manopicha. Foto: Archivo particular

Yo a ese señor no lo conozco. Yo ni siquiera conozco a la señora que nombran. La he visto por televisión o en los medios que la sacaban. Yo no en ningún momento tuve ningún cruce de palabras con ella, ni con el tal ‘Manopicha’.



Como le dije trabajé en ese CDA en Villavicencio y nunca me crucé con estas personas, Nunca los vi, nunca hablé con ellos y no sabía que esa empresa pertenecía supuestamente a Sofía Jiménez.

En los audios aseguran que usted y una mujer llamada Clara, le cobraban $ 1.500.000 a escoltas para ingresarlos a la UNP. ¿Quién es Clara?







Sofía Jiménez de Parrado, condenada por el caso 'Autorrolings' Foto: Archivo

Clara era una amiga mía, una amiga que no tenía nada que ver con la empresa. Ella es una particular por ahí, Clara no tiene nada que ver con las empresas del programa de protección. No tiene absolutamente nada que ver.



En ningún momento ella trabajó en empresas de seguridad. Es pelada es venezolana, no es colombiana, estaba por ahí de paseo.

UNP: Audio escolta 3 Ramírez aclara la relación con una mujer llamada Clara y el supuesto vínculo para contratar escoltas en la UNP. El audio embebido no es soportado

¿A quién protegía usted?

A un señor de apellido Rendón, defensor de derechos humanos. Él entregó los escoltas, entregó las dos unidades a la UNP diciendo que los escoltas lo habían amenazado. Y a los dos, tres días, ya andaba en blindada con tres unidades de planta. La camioneta que él tenía asignada era convencional.



¿Cuánto tiempo duró usted en el esquema?

Desde el 18 de diciembre de 2022 hasta el 10 de mayo de este año. Pero ese señor coacciona a los escoltas. Hubo un tiempo que les pedía plata para poder sostener el esquema, poderlos sostener a ellos.



UNP: Audio escolta 4 En este audio, el escolta habla de su paso por la Policía, antes de llegar a la UNP. El audio embebido no es soportado

¿Qué hacía usted antes de entrar a la UNP?

Este es el extracto de la hoja de vida de Ramírez en la Policía. Foto: EL TIEMPO

Antes trabajé en la Policía, escoltando en Bogotá 14 años, casi 15 años en protección, en la Dipro. Total casi 22 años. También trabajé en el Meta y escolté al alcalde de Puerto Rico, Meta.



¿Su exesposa sí conocía a Sofía Jiménez?

A Sofía Jiménez la Corte Suprema revocó la medida de prisión domiciliaria y la envió a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Foto: Óscar Bernal / EL TIEMPO

Ella sí los conocía porque trabajo directamente con ellos. Ella sí me comentaba que había trabajado con ella de niñera. Era mi esposa la que conocía a esa gente.



Según el escolta Ramírez su exesposa lo quiere perjudicar laboralmente por inconvenientes que tuvo mientras convivieron. El escolta aseguró su expareja se encuentra en Italia y que desde allá le dijo que lo que se dice en los audios que se filtraron es falso.

