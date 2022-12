Cantantes de música popular y exparticipantes de un conocido reality están desconcertados. Manuel Antonio Castañeda, el llamado narcochofer, capturado el sábado con 167 paquetes de cocaína en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), aseguraba ser uno de sus promotores.



Pero lo que se indaga es si ‘el capi’, como le decían a Castañeda, es parte de una de las mafias enquistadas en esa entidad.

Esta camioneta de la UNP, retenida en agosto con otro cargamento, está vinculada al mismo conductor. Foto: Policía Nacional

Manuel Antonio Castañeda Bernal. Foto: Suministrada por autoridades

“Un bando alquila esquemas de protección y trafica droga y otro, asigna escoltas a reputados empresarios y funcionarios que no hacen parte de la población bajo amenaza”, le dijo a EL TIEMPO un investigador.



El propio Castañeda le confesó al director de la UNP, Augusto Rodríguez, que alquilaba esquemas de seguridad. De hecho, fue capturado en una camioneta asignada a Ronald Rozo, exfuncionario de la UNP.

El sello 727



Parte de los 168 paquetes al parecer clorohidrato cocaina hallados dentro de un vehículo que presta servicios a la UNP. Foto: Cortesía del Twitter de la UNP

Pero lo que omitió en su confesión —que Rodríguez le compulsó a la Fiscalía— es que trasladaba cocaína.



Los movimientos de Castañeda, oriundo de Villavicencio, ya estaban en la mira. Se sabe que alquilaba carros de alta gama para mover artistas. Pero todo indica que no era la primera vez que llevaba droga para una red que usa el sello 727 en la cocaína que saca del Cauca.



EL TIEMPO habló con el vocero de Blinsecurity, la dueña de la Toyota usada para mover la droga y empezó por advertir que esa es una de las 600 camionetas que le tiene alquilada a la UNP. Además, que desconoce a quién se la tenían asignada: “Los afectados somos nosotros. El carro va a estar retenido y el lucro cesante no nos lo va a reconocer la UNP”.

Este diario estableció que uno de sus empleados —Jhon Manuel León Delgadillo— fue quien le entregó a Castañeda un BMW alquilado en 2018.



León —enlace entre Blinsecurity y la UNP— dijo que lo demandó por no devolverle el BMW: “Confié en su buena fe. Pude recuperar el vehículo y ya no tengo vínculo con él”.

La respuesta de Wilson Devia

Facebook Twitter Linkedin

Wilson Devia, miembro del sindicato mayoritario de la UNP y Uniones Temporales. Foto: Archivo Particular

Por su parte Wilson Devia, exmiembro del DAS y cabeza de uno de los sindicatos de la UNP, negó los señalamientos de Castañeda, que lo implicarían con el alquiler ilegal de esquemas de seguridad.



“No tengo la potestad para asignar vehículos de la UNP. En el audio que se filtró yo hablaba con Castañeda de un negocio para unas camionetas particulares que le hice el favor de alquilar para un artista. Y aún me debe plata”, dijo Devia.



Y agregó que los vehículos eran para meterlos en rentadoras, no en la UNP. "Él (Castañeda) tiene más de 37 denuncias por sacar camionetas rentadas y después las vende, algo similar pasó con el BMW".

Según el sindicalista, conoció a Castañeda por un escolta de la UNP que hace parte del sindicato, y aseguró que el hoy detenido nunca trabajó con la entidad y que tampoco tiene empresas rentadoras de vehículos, sino una firma organizadora de eventos, en compañía de su esposa con la que ha licitado, incluso, con una gobernación.



"Yo nunca le he prestado ni arrendado un carro de la UNP porque yo no manejo ese tema, los vehículos que cogieron con la droga sí hacen parte de la UNP y eso es lo que yo he venido denunciando”, puntualizó.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

