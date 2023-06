La Fiscalía ya tiene en sus manos al menos 6 audios entregados por el director de la Unidad NP, Augusto Rodríguez, y revelados por EL TIEMPO, en los que se asegura que un escolta de esa entidad, tendría vínculos con un poderoso sicario del Meta.



Tal como lo informó este diario en primicia, el escolta de que se habla en la conversación es Miguel Ángel Ramírez Candela, un expolicía de 59 años, oriundo de San Pablo de Borbur (Boyacá), señalado por su expareja de ser la mano derecha de Smith Bayardo Parra Rincón, alias ‘Manopicha’, sicario condenado a 39 años de cárcel.

Augusto Rodríguez, director de la UNP. Foto: Twitter: @UNPColombia

El escolta Miguel Ramírez. Foto: Archivo particular

Además de las grabaciones, la Fiscalía investiga los movimientos migratorios de la expareja del escolta, una mujer de quien se sabe tiene doble nacionalidad y salió del país en las últimas semanas.



Se trata de Rossy Esmari Calderón Riaño, a quien EL TIEMPO ubicó en Italia para preguntarle por los señalamientos que hizo en contra de su expareja.

​

"Pregúntele a Miguel quién es 'Manopicha'; pregúntale qué trabajo le hace Miguel a 'Manopicha'; averigüe quién es 'Manopicha' y por favor le dice a ese delincuente que yo no quiero que no me busque que deje estar llamando a las personas, a Pablo, a Pepe las personas que trabajan para mí, que trabajan conmigo para estarle preguntando por mí y que deje de estarme buscando", se escucha en uno de los audios en poder de la Fiscalía atribuidos a Rossy Calderón.

De izquierda a derecha el escolta Miguel Ramírez, Smith Bayardo Parra Rincón, alias Manopicha y Sofía Jiménez. Foto: Archivo particular

Audios 'Manopicha' 1 En este audio, una mujer habla del presunto nexo de un escolta de la UNP con alias 'Manopicha' El audio embebido no es soportado

Y en otra grabación se le escucha decir: "Miguel es de los que mata y esconde el arma. ¿Oyó? Eso no se le olvide. Yo estuve aquí 10 años con él; 10 años para que hoy en día me salga con que está saliendo con una tonta de 35 años".



EL TIEMPO investigó y estableció que la mujer, oriunda de Villavicencio, es reconocida en esa ciudad por haber sido la propietaria de un depósito de bebidas alcohólicas. Además, que convivió con el escolta por casi 10 años.



En efecto, en registros migratorios en poder de autoridades figura una salida de Calderón, desde Colombia hacia Italia, el pasado 4 de mayo, dos semanas antes de que estallara el escándalo.

Audios 'Manopicha' 2 En este audio la mujer habla de las advertencias que había hecho sobre el vínculo de un escolta de la UNP con sicarios. El audio embebido no es soportado

'Estoy dispuesta a rendir testimonio'

Smith Bayardo Parra Rincón, alias Manopicha. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO la ubicó en Europa y Calderón empezó por asegurar que las grabaciones en las que habla de sicarios fueron difundidas por un protegido que tenía asignado su exesposo, Miguel Ramírez.



Según Calderón, la voz sí es la suya pero, advierte, los comentarios que hizo en los audios fueron por un problema de pareja que tuvo con Ramírez.



"Estaba dolida por lo que sucedió, por eso dije lo que dije. Hoy me arrepiento de haberlo hecho y estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias, porque sé que fueron señalamientos graves, estoy dispuesta a asumir lo que dije en un momento de rabia", aseguró Calderón.

Audios 'Manopicha' 3 En este audio la mujer habla de la convivencia con un hombre llamado Miguel, al parecer escolta de la UNP. El audio embebido no es soportado

Los indicios

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que investigadores ya confirmaron que su expareja trabajó prestando seguridad en un centro de diagnóstico automotriz (CDA), en Villavicencio, al parecer vinculado a Sofía Jiménez de Parrado.



Parrado es una mujer condenada por el llamado caso Autorrollings, uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha sacudido al departamento del Meta y por el que fue destituido el magistrado del Tribunal Superior de Villavicencio Joel Darío Trejos.



En ese mismo proceso, que implicaba la pelea por unos bienes y en donde se registraron 5 asesinatos, apareció mencionado el sicario Smith Bayardo Parra Rincón, alias ‘Manopicha’.



Según audios del escolta Ramírez, que EL TIEMPO reveló, este asegura que no sabía del nexo del centro de diagnóstico con Jiménez y 'Manopicha', pero que luego se enteró.

El vínculo de la colombo-italiana con la condenada

Sofía Jiménez está presa en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Foto: Óscar Bernal / EL TIEMPO

Y hay otro elemento que parece vincular el escándalo de la UNP con el caso Autorrolings.



En grabaciones en poder de EL TIEMPO se escucha al escolta Ramírez hablar de que su expareja sí conoció a Sofía Jiménez de Parrado y que incluso fue la niñera de sus hijos. Sobre ese señalamiento Rossy Calderón dijo que solo hablará con la Fiscalía.



La mujer dijo que está dispuesta a regresar Colombia a declarar cuando reciba una citación de la Fiscalía.



Además, advirtió que nunca se comunicó con el director de la UNP y que el protegido que filtró los audios buscaba beneficios para un aumento del esquema de seguridad que tiene asignado.



También dijo que ese protegido le insistió en que sostuviera la versión de que había sicarios trabajando en la UNP.

Captura de Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias Pájaro, por fuga de 'Matamba'. Foto: Policía Nacional

El director de la UNP ya entregó los audios y ahora le corresponderá a las autoridades establecer qué hay de cierto en lo dicho por Calderón y qué no.



En cualquier caso, las denuncias de Augusto Rodríguez sobre corrupción en la UNP fueron clave para llevar a prisión a al menos custro personas gincluido el exparamilitar alias el Pájaro- por la fuga de alias 'Matamba' de la cárcel La Picota de Bogotá.



Además, Rodríguez ha entregado otras evidencias de cómo camionetas de la UNP son usadas para transportar marihuana y cocaína; y los esquemas de seguridad se venden al menor postor.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investiga@eltiempo.com

